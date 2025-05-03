РФ випустила по Україні 2 "Іскандери-М" та 183 безпілотники. Знищено 77 "Шахедів", ще 73 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч на 3 травня 2025 року (із 20:30 2 травня) російські війська атакували Україну двома балістичним ракетами Іскандер-М, 183-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, ворог запускав балістичні ракети із Ростовської обл. та Криму, безпілотники атакували із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово – РФ.

Що вдалося збити нашій ППО?

Повідомляється, що станом на 09:00 підтверджено збиття 77 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

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Ще 73 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Наслідки атаки

За даними повітряних сил, унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина та Миколаївщина.

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