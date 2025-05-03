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Новини Результат роботи ППО
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РФ випустила по Україні 2 "Іскандери-М" та 183 безпілотники. Знищено 77 "Шахедів", ще 73 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Робота ППО в ніч на 3 травня

У ніч на 3 травня 2025 року (із 20:30 2 травня) російські війська атакували Україну двома балістичним ракетами Іскандер-М, 183-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, ворог запускав балістичні ракети із Ростовської обл. та Криму, безпілотники атакували із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово – РФ.

Що вдалося збити нашій ППО?

Повідомляється, що станом на 09:00 підтверджено збиття 77 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

Також читайте: Ворог атакував Миколаїв "шахедами", лунали вибухи, працювала ППО

Ще 73 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Наслідки атаки

За даними повітряних сил, унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина та Миколаївщина.

Читайте: Ворог вночі атакував Нікопольщину з дронів-камікадзе та артилерії

Автор: 

обстріл (28633) ППО (3210) Повітряні сили (2665) війна в Україні (4102)


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Тобто 33 влучили туди, куди хотіли?
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03.05.2025 09:41 Відповісти
Славьті за це ЗЕ та його виборців.
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03.05.2025 09:43 Відповісти
А ти, я так розумію, Пукіна славиш?
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03.05.2025 10:04 Відповісти
А ти розумово відсталий від народження чи з дати реестраціі на Цензорі у якости пральной машинки ЗЕлених обісраних трусілів своїм ротом?
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03.05.2025 10:17 Відповісти
Кожний ракетний полк, як і майже люба військова частина параші має так званий офіцерський городок, то я це до того, шо пора відкинути оцю нашу цівілізованність та після кожного удару іскандерами треба лупити не тілько по ППД а і по ДОСам (дома офіцерського складу) і насрати на іх дітинчат та самок. А країни рожевих поні свої повчання нехай оставлять для власних армій коли почне прилітаті то їх містам та буде вбивати їх дітей, жинок та стариків.
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03.05.2025 09:42 Відповісти
Законні військові цілі. Як )(уйло піндздлів. На параді на параші буде військова техніка, законна військова ціль і всі питанна до )(уйла.
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03.05.2025 09:49 Відповісти
Ось так рашиські варвари знищують України кожен день і кожну ніч ,влада не реагує як і світова спільнота ,ворог відчув свою безкарність.
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03.05.2025 09:52 Відповісти
Чому орда перемагає цивілізацію?
Тому що та штучно створює собі якісь заборони, т.зв. гуманність, яка ще жодної ракетиНЕ збила.
Я ЗА трикратну відповідь по цапстану, умовинами покидьків не зупинити.
Ізраїль у приклад всім рожевим поні...
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03.05.2025 09:53 Відповісти
 
 