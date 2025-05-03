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Новости Антиукраинская позиция Орбана Позиция Венгрии относительно Украины
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Зеленский об антиукраинской позиции Орбана: Не надо нас втягивать в свои выборы

Зеленский об антиукраинских заявлениях Орбана

Президент Владимир Зеленский раскритиковал антиукраинские заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подчеркнув, что большинство граждан Венгрии поддерживает вступление Украины в Европейский Союз.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами.

"Кстати, оппозиция у Орбана подготовила открытый опрос для всех венгров. 70% за вступление Украины в ЕС. То есть люди в Венгрии - за нас. Вы знаете, что он подготовил опрос - там, вроде бы, люди против. Он контролировал этот опрос. А есть другой опрос, и там - 70% за Украину", - отметил Зеленский.

По его слова, речь идет о внутренней политической борьбе в Венгрии.

Также читайте: Орбан: Вступление Украины в ЕС разрушит экономику Венгрии

"Просто не надо нас втягивать в свои выборы. Он (Орбан. - Ред.) это делает. Тем, что он нас блокирует в ЕС. В конце концов, эта методика не будет выигрышной. Почему? Потому что все равно: люди там - за Украину. Как бы он их не накручивал. Какой-то процент он накрутит, но нельзя просто на ненависти постоянно побеждать", - добавил президент.

Также Зеленский отметил, что Орбан делает "очень опасные вещи".

"Мы это видим и внимательно следим. Мы коммуницируем с другими нашими партнерами и даем сигнал - то, что он делает - опасно для Евросоюза. Он может быть против, но делать какие-то шаги, чтобы блокировать наше вступление, он не имеет права, потому что это - выбор другого государства. Как и мы не имеем право вмешиваться в судьбу Венгрии", - сказал он.

Также читайте: Правительство Орбана письменно призвало венгров голосовать против членства Украины в ЕС: это якобы разрушит их экономику

Автор: 

Венгрия (1956) Зеленский Владимир (20474) Виктор Орбан (464)


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Що ху...ло орбанутому каже, то він і робить, гроші просто так не платять
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03.05.2025 14:52 Ответить
Якщо хочеш мати потрібний результат - треба впливати на процеси в тих країнах , які тебе цікавлять .
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03.05.2025 15:03 Ответить
Хуцпа
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03.05.2025 15:07 Ответить
Орбану начхати чи поверне Україна кордони 1992 року чи стане розділеною. Йому потрібно, щоб між Угорщиною та московією була Україна та щоб московія не підступила до кордонів Угорщини. Тому він так виступає за примирення.
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03.05.2025 15:07 Ответить
Йому потрібне Закарпаття.
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03.05.2025 15:13 Ответить
Він на гачку кремля, бо брав гроші на перші свої вибори в Могілєвича. Той записав усе на відео.
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03.05.2025 16:03 Ответить
Не всі паприкаші однаково корисні!
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03.05.2025 15:15 Ответить
 
 