Зеленский об антиукраинской позиции Орбана: Не надо нас втягивать в свои выборы

Президент Владимир Зеленский раскритиковал антиукраинские заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подчеркнув, что большинство граждан Венгрии поддерживает вступление Украины в Европейский Союз.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами.

"Кстати, оппозиция у Орбана подготовила открытый опрос для всех венгров. 70% за вступление Украины в ЕС. То есть люди в Венгрии - за нас. Вы знаете, что он подготовил опрос - там, вроде бы, люди против. Он контролировал этот опрос. А есть другой опрос, и там - 70% за Украину", - отметил Зеленский.

По его слова, речь идет о внутренней политической борьбе в Венгрии.

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"Просто не надо нас втягивать в свои выборы. Он (Орбан. - Ред.) это делает. Тем, что он нас блокирует в ЕС. В конце концов, эта методика не будет выигрышной. Почему? Потому что все равно: люди там - за Украину. Как бы он их не накручивал. Какой-то процент он накрутит, но нельзя просто на ненависти постоянно побеждать", - добавил президент.

Также Зеленский отметил, что Орбан делает "очень опасные вещи".

"Мы это видим и внимательно следим. Мы коммуницируем с другими нашими партнерами и даем сигнал - то, что он делает - опасно для Евросоюза. Он может быть против, но делать какие-то шаги, чтобы блокировать наше вступление, он не имеет права, потому что это - выбор другого государства. Как и мы не имеем право вмешиваться в судьбу Венгрии", - сказал он.

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