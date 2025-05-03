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Новини Антиукраїнська позиція Орбана Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
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Зеленський про антиукраїнську позицію Орбана: Не треба нас втягувати у свої вибори

Зеленський про антиукраїнські заяви Орбана

Президент Володимир Зеленський розкритикував антиукраїнські заяви премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, наголосивши, що більшість громадян Угорщини підтримує вступ України до Європейського Союзу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

"До речі, опозиція у Орбана підготувала відкрите опитування для всіх угорців. 70% за вступ України в ЄС. Тобто люди в Угорщині за нас. Ви знаєте, що він підготував опитування - там начебто люди проти. Він контролював це опитування. А є інше опитування, і там 70% за Україну", - зазначив Зеленський.

За його слова, мова йде про внутрішню політичну боротьбу в Угорщині.

Також читайте: Орбан: Вступ України до ЄС зруйнує економіку Угорщини

"Просто не треба нас втягувати в свої вибори. Він (Орбан. – Ред.) це робить. Тим, що він нас блокує в ЄС. Врешті-решт ця методика не буде виграшною. Чому? Тому що, все одне, люди там за Україну. Як би він їх не накручував. Якийсь відсоток він накрутить, але не можна просто на ненависті постійно перемагати", - додав президент.

Також Зеленський зауважив, що Орбан робить "дуже небезпечні речі".

"Ми це бачимо і уважно слідкуємо. Ми комунікуємо з іншими нашими партнерами і даємо сигнал - те, що він робить - це небезпечно для Євросоюзу. Він може бути проти, але робити якість кроки, щоб блокувати наш вступ, він не має права, тому що це вибір іншої держави. Як і ми не маємо право втручатися в долю Угорщини", - сказав він.

Також читайте: Уряд Орбана письмово закликав угорців голосувати проти членства України в ЄС: це нібито зруйнує їхню економіку

Автор: 

Угорщина (2288) Зеленський Володимир (23946) Віктор Орбан (559)


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Що ху...ло орбанутому каже, то він і робить, гроші просто так не платять
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03.05.2025 14:52 Відповісти
Якщо хочеш мати потрібний результат - треба впливати на процеси в тих країнах , які тебе цікавлять .
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03.05.2025 15:03 Відповісти
Хуцпа
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03.05.2025 15:07 Відповісти
Орбану начхати чи поверне Україна кордони 1992 року чи стане розділеною. Йому потрібно, щоб між Угорщиною та московією була Україна та щоб московія не підступила до кордонів Угорщини. Тому він так виступає за примирення.
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03.05.2025 15:07 Відповісти
Йому потрібне Закарпаття.
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03.05.2025 15:13 Відповісти
Він на гачку кремля, бо брав гроші на перші свої вибори в Могілєвича. Той записав усе на відео.
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03.05.2025 16:03 Відповісти
Не всі паприкаші однаково корисні!
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03.05.2025 15:15 Відповісти
 
 