Зеленський про антиукраїнську позицію Орбана: Не треба нас втягувати у свої вибори

Президент Володимир Зеленський розкритикував антиукраїнські заяви премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, наголосивши, що більшість громадян Угорщини підтримує вступ України до Європейського Союзу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

"До речі, опозиція у Орбана підготувала відкрите опитування для всіх угорців. 70% за вступ України в ЄС. Тобто люди в Угорщині за нас. Ви знаєте, що він підготував опитування - там начебто люди проти. Він контролював це опитування. А є інше опитування, і там 70% за Україну", - зазначив Зеленський.

За його слова, мова йде про внутрішню політичну боротьбу в Угорщині.

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"Просто не треба нас втягувати в свої вибори. Він (Орбан. – Ред.) це робить. Тим, що він нас блокує в ЄС. Врешті-решт ця методика не буде виграшною. Чому? Тому що, все одне, люди там за Україну. Як би він їх не накручував. Якийсь відсоток він накрутить, але не можна просто на ненависті постійно перемагати", - додав президент.

Також Зеленський зауважив, що Орбан робить "дуже небезпечні речі".

"Ми це бачимо і уважно слідкуємо. Ми комунікуємо з іншими нашими партнерами і даємо сигнал - те, що він робить - це небезпечно для Євросоюзу. Він може бути проти, але робити якість кроки, щоб блокувати наш вступ, він не має права, тому що це вибір іншої держави. Як і ми не маємо право втручатися в долю Угорщини", - сказав він.

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