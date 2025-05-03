Рубио минимум 6 месяцев будет занимать две должности одновременно, - Politico

В США рассчитывают, что Марко Рубио будет исполнять обязанности и государственного секретаря и одновременно советника по вопросам нацбезопасности в течение как минимум полгода. Однако у Трампа заинтересованы в том, чтобы он работал так постоянно.

Об этом изданию Politico сообщили анонимные высокопоставленные чиновники Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Двойная должность Рубио рассматривается как нечто "гораздо большее", чем краткосрочное решение. Один из чиновников заявил: "Это не было создано как временная мера".

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Чиновники отметили, что госсекретарь не претендовал на должность советника по вопросам нацбезопасности, но Трамп и руководительница его аппарата Сьюзи Уайлз попросили Рубио вмешаться и взять на себя "более полный контроль" над всем внешнеполитическим блоком администрации.

Это является большим повышением для Рубио, который был соперником Трампа на праймериз-2016 и обменивался с ним личными выпадами, когда те боролись за будущее Республиканской партии, и к которому некоторые члены трамповского движения MAGA относятся с подозрением.

"Он [Рубио] просто квинтэссенция командного игрока, который готов взять любое задание, которое необходимо выполнить для президента, в том числе тяжелое или рискованное", - рассказал Politico неназванный чиновник.

Другой чиновник сообщил, что задачей Рубио будет обеспечить стабильность и "переориентировать" Совет национальной безопасности так, чтобы его решения "полностью соответствовали видению президента". Собеседник добавил, что госсекретарь является "идеальным человеком" для этой роли, поскольку "он понимает процесс и внешнюю политику и хорошо работает с командой, а это очень важно".

По словам чиновников, лояльность Рубио является одним из главных его активов. После получения должности госсекретаря политик отошел от многих своих предыдущих позиций, включая его прежнюю "ястребиную" (жесткую по отношению к России) поддержку Украины. К тому же чиновник стал активным защитником противоречивой политики Трампа по депортации, несмотря на то что он сам родился в семье кубинских эмигрантов. Эти изменения во взглядах вызвали критику со стороны некоторых традиционных республиканцев и других специалистов по внешней политике, которые считали Рубио своим союзником.

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"Вам нужен командный игрок, который будет очень честным с президентом и высшим руководством [...]. Он сосредоточен исключительно на выполнении программы президента", - сказал первый чиновник.

Сначала было определенное беспокойство относительно масштаба и объема работы в случае совмещения должностей госсекретаря и советника по нацбезопасности. Единственным человеком, который до этого занимал обе должности, был Генри Киссинджер в 1970-х годах. Чиновник использовал это для осуществления собственного влияния на процессы и стал одним из самых значимых помощников президента США в истории.

Когда высокопоставленные сотрудники Трампа обдумывали эту идею в последние дни, то они пришли к выводу, что взаимодействие между этими двумя должностями является преимуществом.

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Должность советника по нацбезопасности предполагает работу организатором, собирателем фактов и выразителем политики, а госсекретаря - быть дипломатическим лидером, рассказал другой чиновник. Собеседник пришел к выводу, что эти две роли "могут быть более взаимодополняющими", чем он думал.

Также чиновник высказался о тех, кто претендует на должность советника по вопросам нацбезопасности: "Все должны остановиться. У нас есть сенсационный человек [Рубио], который готов это сделать".