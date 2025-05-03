Рубіо мінімум 6 місяців обійматиме дві посади одночасно, - Politico

В США розраховують, що Марко Рубіо виконуватиме обов'язки й державного секретаря та одночасно радника з питань нацбезпеки впродовж як мінімум пів року. Однак у Трампа зацікавлені у тому, щоб він працював так постійно.

Про це виданню Politico повідомили анонімні високопосадовці Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Подвійна посада Рубіо розглядається як щось "набагато більше", аніж короткострокове рішення. Один з чиновників заявив: "Це не було створено як тимчасовий захід".

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Посадовці зазначили, що держсекретар не претендував на посаду радника з питань нацбезпеки, але Трамп та очільниця його апарату Сьюзі Вайлз попросили Рубіо втрутитися та взяти на себе "більш повний контроль" над всім зовнішньополітичним блоком адміністрації.

Це є неабияким підвищенням для Рубіо, який був суперником Трампа на праймериз-2016 та обмінювався з ним особистими випадами, коли ті боролися за майбутнє Республіканської партії, і до якого деякі члени трампівського руху MAGA ставляться з підозрою.

"Він [Рубіо] просто квінтесенція командного гравця, який готовий взяти будь-яке завдання, яке необхідно виконати для президента, зокрема важке або ризиковане", - розповів Politico неназваний чиновник.

Інший посадовець повідомив, що завданням Рубіо буде забезпечити стабільність та "переорієнтувати" Раду національної безпеки так, щоб її рішення "повністю відповідали баченню президента". Співбесідник додав, що держсекретар є "ідеальною людиною" для цієї ролі, оскільки "він розуміє процес і зовнішню політику та добре працює з командою, а це дуже важливо".

За словами чиновників, лояльність Рубіо є одним з головних його активів. Після отримання посади держсекретаря політик відійшов від багатьох своїх попередніх позицій, включно з його колишньою "яструбиною" (жорсткою стосовно Росії) підтримкою України. До того ж посадовець став активним захисником суперечливої політики Трампа щодо депортацій, попри те що він сам народився у сім'ї кубинських емігрантів. Ці зміни у поглядах викликали критику з боку деяких традиційних республіканців та інших фахівців із зовнішньої політики, які вважали Рубіо своїм союзником.

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"Вам потрібен командний гравець, який буде дуже чесним з президентом і вищим керівництвом [...]. Він зосереджений винятково на виконанні програми президента", - сказав перший посадовець.

Спочатку було певне занепокоєння стосовно масштабу та обсягу роботи у разі суміщення посад держсекретаря та радника з нацбезпеки. Єдиною людиною, яка до цього обіймала обидві посади, був Генрі Кіссінджер у 1970-х роках. Чиновник використовував це для здійснення власного впливу на процеси і став одним з найбільш значущих помічників президента США в історії.

Коли високопоставлені співробітники Трампа обмірковували цю ідею останніми днями, то вони прийшли до висновку, що взаємодія між цими двома посадами є перевагою.

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Посада радника з нацбезпеки передбачає роботу організатором, збирачем фактів та виразником політики, а держсекретаря - бути дипломатичним лідером, розповів інший посадовець. Співбесідник дійшов висновку, що ці дві ролі "можуть бути більш взаємодоповнюючими", аніж він думав.

Також чиновник висловився про тих, хто претендує на посаду радника з питань нацбезпеки: "Всі повинні зупинитися. У нас є сенсаційна людина [Рубіо], яка готова це зробити".