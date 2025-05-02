Політичний радник Трампа Міллер є головним кандидатом на посаду замість Волца, - Axios

Головний політичний радник президента США Дональда Трампа Стівен Міллер наразі розглядається в Білому домі як основний кандидат на посаду радника з питань національної безпеки замість Майка Волца.

Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Міллер є одним із найдовіреніших радників Трампа, який працював із ним ще під час першого президентського терміну, а нині в Білому домі є відповідальним за політику у сфері внутрішньої безпеки.

Він відомий своєю жорсткою імміграційною політикою. Джерела в Білому домі відзначають його ефективність та гарну співпрацю з Рубіо.

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"Існує думка, що Трамп може призначити Міллера на цю посаду, враховуючи його довіру до обмеженого кола радників і здатність до виконання широкого спектра обов'язків. Однак, деякі джерела припускають, що Міллер може відмовитися від цієї посади, якщо це відверне його від питань імміграційної політики", - пише видання.

Поки обов’язки радника з нацбезпеки тимчасово виконує держсекретар Марко Рубіо, але джерела кажуть, що він вкрай сильно зайнятий управлінням Держдепартаментом.

Одне з джерел у Білому домі повідомило Axios, що завдяки Міллеру Рада національної безпеки працюватиме "як годинник" і що вона буде "нескінченно ефективнішою", ніж нинішня Рада національної безпеки "з крихітною часткою персоналу".

Інше джерело сказало, що "багато хто" в Білому домі вважає Міллера "ідеальною людиною" на посаду радника Трампа з національної безпеки.

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Раніше повідомлялося, що радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц та його заступник Алекс Вонг підуть у відставку зі своїх посад у Білому домі найближчим часом.

Джерела західних медіа повідомляли, що на цю посаду розглядають спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив звільнення свого радника з питань нацбезпеки Майка Волца. Він стане новим постійним представником Штатів в Організації об'єднаних націй.

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