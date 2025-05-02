Политический советник Трампа Миллер является главным кандидатом на должность вместо Уолтца, - Axios

Главный политический советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер сейчас рассматривается в Белом доме как основной кандидат на должность советника по вопросам национальной безопасности вместо Майка Уолтца.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Миллер является одним из самых доверенных советников Трампа, который работал с ним еще во время первого президентского срока, а сейчас в Белом доме является ответственным за политику в сфере внутренней безопасности.

Он известен своей жесткой иммиграционной политикой. Источники в Белом доме отмечают его эффективность и хорошее сотрудничество с Рубио.

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"Существует мнение, что Трамп может назначить Миллера на эту должность, учитывая его доверие к ограниченному кругу советников и способность к выполнению широкого спектра обязанностей. Однако, некоторые источники предполагают, что Миллер может отказаться от этой должности, если это отвлечет его от вопросов иммиграционной политики", - пишет издание.

Пока обязанности советника по нацбезопасности временно исполняет госсекретарь Марко Рубио, но источники говорят, что он крайне сильно занят управлением Госдепартаментом.

Один из источников в Белом доме сообщил Axios, что благодаря Миллеру Совет национальной безопасности будет работать "как часы" и что он будет "бесконечно эффективнее", чем нынешний Совет национальной безопасности "с крошечной долей персонала".

Другой источник сказал, что "многие" в Белом доме считают Миллера "идеальным человеком" на должность советника Трампа по национальной безопасности.

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Ранее сообщалось, что советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг уйдут в отставку со своих должностей в Белом доме в ближайшее время.

Источники западных медиа сообщали, что на эту должность рассматривают спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил увольнение своего советника по вопросам нацбезопасности Майка Уолтца. Он станет новым постоянным представителем Штатов в Организации объединенных наций.

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