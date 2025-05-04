Орбан ответил Зеленскому по поводу членства в ЕС: Без Венгрии не будет вступления Украины в Евросоюз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил президенту Владимиру Зеленскому относительно вступления Украины в Европейский Союз.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Орбан написал в соцсети Х.

"Господин президент! Мнение венгерского народа решает не президент в Киеве или бюрократы в Брюсселе. Без Венгрии не будет вступления Украины в ЕС. Каждый венгр выскажет свое мнение по этому поводу. Нравится вам это или нет. Вот так мы здесь и делаем", - говорится в заметке.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что пока только Венгрия блокирует процесс открытия трех кластеров в переговорах между Украиной и Евросоюзом.

Также отмечалось, что президент Владимир Зеленский раскритиковал антиукраинские заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что большинство граждан Венгрии поддерживает вступление Украины в Европейский Союз.

В свою очередь шлава МИД Венгрии Петер Сийярто отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что только Будапешт блокирует процесс открытия трех кластеров в переговорах между Украиной и Евросоюзом, подчеркнув, что венгры имеют право высказать свое мнение