Орбан ответил Зеленскому по поводу членства в ЕС: Без Венгрии не будет вступления Украины в Евросоюз
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил президенту Владимиру Зеленскому относительно вступления Украины в Европейский Союз.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Орбан написал в соцсети Х.
"Господин президент! Мнение венгерского народа решает не президент в Киеве или бюрократы в Брюсселе. Без Венгрии не будет вступления Украины в ЕС. Каждый венгр выскажет свое мнение по этому поводу. Нравится вам это или нет. Вот так мы здесь и делаем", - говорится в заметке.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что пока только Венгрия блокирует процесс открытия трех кластеров в переговорах между Украиной и Евросоюзом.
Также отмечалось, что президент Владимир Зеленский раскритиковал антиукраинские заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что большинство граждан Венгрии поддерживает вступление Украины в Европейский Союз.
В свою очередь шлава МИД Венгрии Петер Сийярто отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что только Будапешт блокирует процесс открытия трех кластеров в переговорах между Украиной и Евросоюзом, подчеркнув, что венгры имеют право высказать свое мнение
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Все вирішиться і без його "турботи"...
Добре - відповів зять...
Як і ЗЄ, доречі.
Тому всі ці балачки збитих льотчиків... 😁
Бо два орбана у ЄС - це занадто.
«Україна буде стояти, решта (таке, як орбан і фіцо) мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає!
У підкресленому слові одна літера пропущена...