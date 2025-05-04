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Новости Позиция Венгрии относительно Украины
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Орбан ответил Зеленскому по поводу членства в ЕС: Без Венгрии не будет вступления Украины в Евросоюз

Орбан о вступлении Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил президенту Владимиру Зеленскому относительно вступления Украины в Европейский Союз.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Орбан написал в соцсети Х.

"Господин президент! Мнение венгерского народа решает не президент в Киеве или бюрократы в Брюсселе. Без Венгрии не будет вступления Украины в ЕС. Каждый венгр выскажет свое мнение по этому поводу. Нравится вам это или нет. Вот так мы здесь и делаем", - говорится в заметке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об антиукраинской позиции Орбана: Не надо нас втягивать в свои выборы

Орбан о вступлении Украины в ЕС

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что пока только Венгрия блокирует процесс открытия трех кластеров в переговорах между Украиной и Евросоюзом.

Также отмечалось, что президент Владимир Зеленский раскритиковал антиукраинские заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что большинство граждан Венгрии поддерживает вступление Украины в Европейский Союз.

В свою очередь шлава МИД Венгрии Петер Сийярто отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что только Будапешт блокирует процесс открытия трех кластеров в переговорах между Украиной и Евросоюзом, подчеркнув, что венгры имеют право высказать свое мнение

Автор: 

Венгрия (1959) Зеленский Владимир (20474) членство в ЕС (1025) Виктор Орбан (465)


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Топ комментарии
+43
То може буде простіше позбавити Угорщину членства в ЄС і тоді все стане на свої місця?
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04.05.2025 12:04
+17
Затятий цей кацапський ************ - хоч кілок на голові теши
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04.05.2025 12:05
+17
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04.05.2025 12:05
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То може буде простіше позбавити Угорщину членства в ЄС і тоді все стане на свої місця?
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04.05.2025 12:04 Ответить
А що цей підарок став таким сміливим? Що права голосу мад'яр вже не лишають?
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04.05.2025 12:05 Ответить
Затятий цей кацапський ************ - хоч кілок на голові теши
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04.05.2025 12:05 Ответить
Якщо ми не в Євросоюзі,значить можемо з етнічними мадярами на нашій землі поступити по *******-орбанськи.
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04.05.2025 12:05 Ответить
Етнічні угорці,і не тільки етнічні,при чому?Що орбан дятел?Живуть же наші біженці в Угорщині.
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04.05.2025 12:08 Ответить
Хочеш бути ліберастом-гуманним до знищення України кацапами і їх прихвостнями? "З вовками жити-по вовчому вити" ! - чи маєш інші пропозиції на наглий шантаж орбана?
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04.05.2025 12:31 Ответить
Чи довго нашим біженцям там дозволять спілкуватися будь-якою мовою окрім угорської? Поцікавтеся, чому на території вУгорщини немає української діаспори (хоча українців там проживало чимало).
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04.05.2025 13:50 Ответить
В Угорщині живуть переважно закарпатські цигани.
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04.05.2025 15:09 Ответить
Мутузять цього дешевого клоуна всі кому не ліньки.... Навіть прокладка Могілєвіча,Вітя Орбан....
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04.05.2025 12:05 Ответить
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04.05.2025 12:05 Ответить
Це все херня, якщо дійсно захочуть взяти в Євросоюз ті, що вирішують - то ніяких орбанів-фіцо та інших можливих виродків навіть питати не будуть, просто доведуть їм це до відома. А поки що це все пусті балачки
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04.05.2025 13:54 Ответить
Поправка.Не без Угорщини,а без орбана.
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04.05.2025 12:05 Ответить
Давай вже на парад газуй,скільки можна вже воду мутити,Орбан?!
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04.05.2025 12:08 Ответить
Власне без Угорщини буде. То з Угорщиною не буде.
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04.05.2025 12:08 Ответить
З Угорщиною, але без Орбана/нів - буде.
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04.05.2025 13:03 Ответить
А ********** підстилка жабойобик розраховує як ***** сидіти у владі поки вперед ногами не винесуть?
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04.05.2025 12:09 Ответить
До речі територією України проходить нафтопровід яким транспортуєтся російська нафта в угорщину ,на якому рашисти щорічно заробляють 7 мільярдів доларів ,може з цього треба починати ?
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04.05.2025 12:10 Ответить
A якщо самої Угорщини на той час вже не буде в ЄС? Якщо інші члени ЄС висунуть таку альтернативу: або Угорщина погоджується, або такий член нам не потрібен?
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04.05.2025 12:12 Ответить
Треба заборонити угорські кластери в Берегово. Бо набрида ссаніна угорців.
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04.05.2025 12:12 Ответить
ЄС буде реформований, нікому не подобається шо якісь їбанати можуть все заблокувати, дуже велика вирогідність шо Угорщину позбавлять права голосу і буде вона взагалі в пізді
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04.05.2025 12:17 Ответить
сьорбан, Украіна буде в Євросоюзі, Угорщина вийде. І будеш сьорбати на параці. Там потрохи збираються екс диктатори.
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04.05.2025 12:17 Ответить
Тільки рейд по Закарпатью і детортація без права поверненнч тіх у кого паспорт МУДЬЯрії допоможе у цьому питанні.
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04.05.2025 12:17 Ответить
Не надірвешся? В краї мадярський, румунський, словацький паспорт у кожного 3-го мешканця Закарпаття. При цьому на Галичині, Буковині, Одещині це явище також присутнє. Проблема не в цих паспортах - проблема ж...дах у владних кабінетах, які 34 роки у вульраній формі щоденно опускають тебе молчуна, твоїх батьків, дітей, родичів, знайомих.
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04.05.2025 12:21 Ответить
Подивимось, як він заспіває, коли мінімум на 5 років залишиться без дотацій!
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04.05.2025 12:20 Ответить
Орбан гадає що він вічний чи пуп Землі..?!
Все вирішиться і без його "турботи"...
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04.05.2025 12:24 Ответить
Токо чєрєз мой труп! - сказала тьоща.
Добре - відповів зять...
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04.05.2025 12:27 Ответить
Сподіваюсь всі в тут в курсі , що Україна й досі транспортує в Угорщину кацапський газ ?
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04.05.2025 12:28 Ответить
Здохнеш раніше,соска **********.
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04.05.2025 12:29 Ответить
Наскільки я пам'ятаю, Орбана зараз підтримує меншість.
Як і ЗЄ, доречі.

Тому всі ці балачки збитих льотчиків... 😁
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04.05.2025 12:29 Ответить
Яка різниця. Навіть коли ніякої війни не буде і Україна виконає всі "завдання", вони знайдуть іншого козла щоб не приймати. І не одного. При цьому будуть картинно охати і ахати.
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04.05.2025 12:45 Ответить
Якщо Україна знов обере того ж козла ЗЄ, то так і буде.
Бо два орбана у ЄС - це занадто.
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04.05.2025 12:53 Ответить
На жаль він надовго.
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04.05.2025 12:56 Ответить
Не факт. Життя бентежне...
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04.05.2025 12:57 Ответить
Ну шо тут скажеш? - тільки те що Орбан *******. Ще в шкільні роки таким у школі постійно морду били.
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04.05.2025 12:29 Ответить
Закінчуйте всіх дурити ніби це Орбан заважає вступу в ЄС. Відволікають увагу від лицемірів і брехунів які дійсно приймають рішення.
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04.05.2025 12:36 Ответить
Вытьок,) незабаром , ти станеш орком, не парься,!)
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04.05.2025 12:38 Ответить
не виключено, що саме ЄС обрало "угорського прорашистського блокератора".щоб не допустити Україну і її народ в ЄС.В іншому випадку "угорську прорашистську шлюху ЄС ДУЖЕ ШВИДКО Б ПОСТАВИВ НА МІСЦЕ І ЗАКРИВ ЇЇ ІПАЛЬНИК ,,,,
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04.05.2025 12:40 Ответить
нє. до великої війни шансів вступити в ЄС не було взагалі. якби вони не хотіли то і не надавали б шансу. Більше того, у Молдови вступити в ЄС навіть мрій не було. І Молдова влізла на наших плечах та теж стала кандидатом. Молдову лобіює Румунія. І "полоскати" мозок двом країнам може тільки трумп. То ти або рашист та провокатор, або дійсно нічого не розумієш
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04.05.2025 13:12 Ответить
слухай рашист і провокатор....Скільки мадяри "на..рали" українському народові і Україні загалом в кишеню?То Ти тут "соплі жуєш і про Молдову і про "трамбона" .а ще ж забув згадати що цей прорашистський угорський холуй збирається на "дєди воєвалі".ЄС не може "угорського агента куйла привести до порядку.а чи ЄС НЕ ХОЧЕ ЙОГО ПРИВОДИТИ ДО ПОРЯДКУ.БО ТАК ВИГІДНІШЕ ДЛЯ САМОГО ЄС???Давай "замполіт", а чи то "завідуючий чужим хазяйством" "черепульку" врубай...
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04.05.2025 13:50 Ответить
Саме без Угорщини - буде тільки так!!! )))
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04.05.2025 12:43 Ответить
якби в ЄС не було Орбана і Фіцо, то їх би придумали там. Нічого не відбувається випадково. Треба вміти користуватися усіма перевагами демократії
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04.05.2025 12:46 Ответить
Эта путлеровская гнида сдохнет, до того момента, когда мы захотим вступить в ЕС.
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04.05.2025 12:46 Ответить
Ханти-мансійці не пускають українців у Європу...
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04.05.2025 12:47 Ответить
Тай мордва теж проти
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04.05.2025 14:55 Ответить
Україна стікає кровʼю, боронить Захід і себе. Невже ніхто з європейців не може вгомонити цього покидька?
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04.05.2025 12:48 Ответить
Україна стікає кров'ю, але в оплесках купається лише найвеличніший. Світ може і хвилюють проблеми, але не наші, а зеленського
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04.05.2025 12:59 Ответить
а що наразі він може зробити з цим угорцем?
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04.05.2025 13:09 Ответить
Угорщина отримує млрди євро з європейського бюджету...."Слухай ,Орбан,будеш ви..обуватися проти вступу України в ЄС.8-10 ЧИ 15 ЛЯРДІВ запланованих для угорського народу, накриються "рашистською пілоткою" і будеш Ти с,,,сати пісюн куйла...
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04.05.2025 13:56 Ответить
Та не без Угорщини, а із зеленським Україна не буде в ЄС,опудало! Не лести собі!
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04.05.2025 12:52 Ответить
Вот думаю: если бы у нас были силы, начали ли бы мы специальную военную операцию в Венгрии. И поддержал ли бы это наш народ?
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04.05.2025 12:53 Ответить
Скоріше Угорщина постане без Орбана.
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04.05.2025 12:53 Ответить
С этой ватной ****** нужно говорить не так, военную базу на Закарпатье, українську мову без зауральской и т.д
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04.05.2025 12:54 Ответить
Горщину можна з Євросоюзу попросити. Це російське гальмо. Який з них зиск
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04.05.2025 12:58 Ответить
Пропоную захопити Угорщину. Орбан втече до Пуйла
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04.05.2025 13:08 Ответить
Орбан то є чмо яке працює на расею
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04.05.2025 13:09 Ответить
Поводять себе такі так, як їм дозволяють так себе поводити.
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04.05.2025 13:11 Ответить
Коли Україну будуть приймати до ЄС то, можливо, Угорщини там вже не буде.
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04.05.2025 13:18 Ответить
Але проблема у тому, шо Угорці вже проголосували і там не те шо тобі подобаться 😃
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04.05.2025 13:21 Ответить
Треба відправити Вітька к пуйлу на 9 Мая, і проблема якось вирішиться
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04.05.2025 13:35 Ответить
Підтвердження слів, Людей у Світі!
«Україна буде стояти, решта (таке, як орбан і фіцо) мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає!
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04.05.2025 13:37 Ответить
Думаю так шо Україна, якшо і буде вступати до ЕС то вже без зеленского та орбана.
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04.05.2025 13:43 Ответить
"Своєю чергою шлава МЗС Угорщини Петер Сійярто відреагував на заяву..." Джерело: https://censor.net/ua/n3550336
У підкресленому слові одна літера пропущена...
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04.05.2025 13:46 Ответить
чому?
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04.05.2025 13:57 Ответить
Сорок два.
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04.05.2025 14:26 Ответить
И это единственное обстоятельство, которое, пока что. Но, думаю, он ненадолго.
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04.05.2025 13:50 Ответить
Нафтопровід Дружба ще працює? Непорядок!
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04.05.2025 14:10 Ответить
Эта проблема легко решаема - исключить Венгрию из ЕС🤷🏻‍♂️
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04.05.2025 14:50 Ответить
ЄС Орбану нах не потрібен, але нас туда він не допустить !
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04.05.2025 14:52 Ответить
Мабуть щось пропустив, орбанутому кажется що Угорщини скоро не буде, інакше як розуміти.... Без Угорщини....
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04.05.2025 15:19 Ответить
 
 