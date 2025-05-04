Орбан відповів Зеленському щодо членства в ЄС: Без Угорщини не буде вступу України до Євросоюзу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відповів президенту Володимиру Зеленському стосовно вступу України до Європейського Союзу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Орбан написав у соцмережі Х.

"Пане президенте! Думку угорського народу вирішує не президент у Києві чи бюрократи у Брюсселі. Без Угорщини не буде вступу України до ЄС. Кожен угорець висловить свою думку з цього приводу. Подобається вам це чи ні. Ось так ми тут і робимо", - йдеться в дописі.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наразі лише Угорщина блокує процес відкриття трьох кластерів у переговорах між Україною та Євросоюзом.

Також зазначалося, що президент Володимир Зеленський розкритикував антиукраїнські заяви премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, наголосивши, що більшість громадян Угорщини підтримує вступ України до Європейського Союзу.

Своєю чергою шлава МЗС Угорщини Петер Сійярто відреагував на заяву українського президента Володимира Зеленського, який заявив, що лише Будапешт блокує процес відкриття трьох кластерів у переговорах між Україною та Євросоюзом, наголосивши, що угорці мають право висловити свою думку