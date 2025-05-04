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Новини Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
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Орбан відповів Зеленському щодо членства в ЄС: Без Угорщини не буде вступу України до Євросоюзу

Орбан про вступ України до ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відповів президенту Володимиру Зеленському стосовно вступу України до Європейського Союзу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Орбан написав у соцмережі Х.

"Пане президенте! Думку угорського народу вирішує не президент у Києві чи бюрократи у Брюсселі. Без Угорщини не буде вступу України до ЄС. Кожен угорець висловить свою думку з цього приводу. Подобається вам це чи ні. Ось так ми тут і робимо", - йдеться в дописі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про антиукраїнську позицію Орбана: Не треба нас втягувати у свої вибори

Орбан про вступ України до ЄС

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наразі лише Угорщина блокує процес відкриття трьох кластерів у переговорах між Україною та Євросоюзом.

Також зазначалося, що президент Володимир Зеленський розкритикував антиукраїнські заяви премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, наголосивши, що більшість громадян Угорщини підтримує вступ України до Європейського Союзу.

Своєю чергою шлава МЗС Угорщини Петер Сійярто відреагував на заяву українського президента Володимира Зеленського, який заявив, що лише Будапешт блокує процес відкриття трьох кластерів у переговорах між Україною та Євросоюзом, наголосивши, що угорці мають право висловити свою думку

Автор: 

Угорщина (2291) Зеленський Володимир (23946) членство в ЄС (1263) Віктор Орбан (560)


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Топ коментарі
+29
То може буде простіше позбавити Угорщину членства в ЄС і тоді все стане на свої місця?
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04.05.2025 12:04
+14
Затятий цей кацапський ************ - хоч кілок на голові теши
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04.05.2025 12:05
+11
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04.05.2025 12:05
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То може буде простіше позбавити Угорщину членства в ЄС і тоді все стане на свої місця?
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04.05.2025 12:04 Відповісти
А що цей підарок став таким сміливим? Що права голосу мад'яр вже не лишають?
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04.05.2025 12:05 Відповісти
Затятий цей кацапський ************ - хоч кілок на голові теши
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04.05.2025 12:05 Відповісти
Якщо ми не в Євросоюзі,значить можемо з етнічними мадярами на нашій землі поступити по *******-орбанськи.
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04.05.2025 12:05 Відповісти
Етнічні угорці,і не тільки етнічні,при чому?Що орбан дятел?Живуть же наші біженці в Угорщині.
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04.05.2025 12:08 Відповісти
Хочеш бути ліберастом-гуманним до знищення України кацапами і їх прихвостнями? "З вовками жити-по вовчому вити" ! - чи маєш інші пропозиції на наглий шантаж орбана?
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04.05.2025 12:31 Відповісти
Мутузять цього дешевого клоуна всі кому не ліньки.... Навіть прокладка Могілєвіча,Вітя Орбан....
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04.05.2025 12:05 Відповісти
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04.05.2025 12:05 Відповісти
Поправка.Не без Угорщини,а без орбана.
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04.05.2025 12:05 Відповісти
Давай вже на парад газуй,скільки можна вже воду мутити,Орбан?!
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04.05.2025 12:08 Відповісти
Власне без Угорщини буде. То з Угорщиною не буде.
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04.05.2025 12:08 Відповісти
З Угорщиною, але без Орбана/нів - буде.
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04.05.2025 13:03 Відповісти
А ********** підстилка жабойобик розраховує як ***** сидіти у владі поки вперед ногами не винесуть?
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04.05.2025 12:09 Відповісти
До речі територією України проходить нафтопровід яким транспортуєтся російська нафта в угорщину ,на якому рашисти щорічно заробляють 7 мільярдів доларів ,може з цього треба починати ?
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04.05.2025 12:10 Відповісти
A якщо самої Угорщини на той час вже не буде в ЄС? Якщо інші члени ЄС висунуть таку альтернативу: або Угорщина погоджується, або такий член нам не потрібен?
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04.05.2025 12:12 Відповісти
Треба заборонити угорські кластери в Берегово. Бо набрида ссаніна угорців.
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04.05.2025 12:12 Відповісти
ЄС буде реформований, нікому не подобається шо якісь їбанати можуть все заблокувати, дуже велика вирогідність шо Угорщину позбавлять права голосу і буде вона взагалі в пізді
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04.05.2025 12:17 Відповісти
сьорбан, Украіна буде в Євросоюзі, Угорщина вийде. І будеш сьорбати на параці. Там потрохи збираються екс диктатори.
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04.05.2025 12:17 Відповісти
Тільки рейд по Закарпатью і детортація без права поверненнч тіх у кого паспорт МУДЬЯрії допоможе у цьому питанні.
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04.05.2025 12:17 Відповісти
Не надірвешся? В краї мадярський, румунський, словацький паспорт у кожного 3-го мешканця Закарпаття. При цьому на Галичині, Буковині, Одещині це явище також присутнє. Проблема не в цих паспортах - проблема ж...дах у владних кабінетах, які 34 роки у вульраній формі щоденно опускають тебе молчуна, твоїх батьків, дітей, родичів, знайомих.
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04.05.2025 12:21 Відповісти
Подивимось, як він заспіває, коли мінімум на 5 років залишиться без дотацій!
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04.05.2025 12:20 Відповісти
Орбан гадає що він вічний чи пуп Землі..?!
Все вирішиться і без його "турботи"...
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04.05.2025 12:24 Відповісти
Токо чєрєз мой труп! - сказала тьоща.
Добре - відповів зять...
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04.05.2025 12:27 Відповісти
Сподіваюсь всі в тут в курсі , що Україна й досі транспортує в Угорщину кацапський газ ?
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04.05.2025 12:28 Відповісти
Здохнеш раніше,соска **********.
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04.05.2025 12:29 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, Орбана зараз підтримує меншість.
Як і ЗЄ, доречі.

Тому всі ці балачки збитих льотчиків... 😁
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04.05.2025 12:29 Відповісти
Яка різниця. Навіть коли ніякої війни не буде і Україна виконає всі "завдання", вони знайдуть іншого козла щоб не приймати. І не одного. При цьому будуть картинно охати і ахати.
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04.05.2025 12:45 Відповісти
Якщо Україна знов обере того ж козла ЗЄ, то так і буде.
Бо два орбана у ЄС - це занадто.
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04.05.2025 12:53 Відповісти
На жаль він надовго.
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04.05.2025 12:56 Відповісти
Не факт. Життя бентежне...
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04.05.2025 12:57 Відповісти
Ну шо тут скажеш? - тільки те що Орбан *******. Ще в шкільні роки таким у школі постійно морду били.
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04.05.2025 12:29 Відповісти
Закінчуйте всіх дурити ніби це Орбан заважає вступу в ЄС. Відволікають увагу від лицемірів і брехунів які дійсно приймають рішення.
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04.05.2025 12:36 Відповісти
Вытьок,) незабаром , ти станеш орком, не парься,!)
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04.05.2025 12:38 Відповісти
не виключено, що саме ЄС обрало "угорського прорашистського блокератора".щоб не допустити Україну і її народ в ЄС.В іншому випадку "угорську прорашистську шлюху ЄС ДУЖЕ ШВИДКО Б ПОСТАВИВ НА МІСЦЕ І ЗАКРИВ ЇЇ ІПАЛЬНИК ,,,,
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04.05.2025 12:40 Відповісти
нє. до великої війни шансів вступити в ЄС не було взагалі. якби вони не хотіли то і не надавали б шансу. Більше того, у Молдови вступити в ЄС навіть мрій не було. І Молдова влізла на наших плечах та теж стала кандидатом. Молдову лобіює Румунія. І "полоскати" мозок двом країнам може тільки трумп. То ти або рашист та провокатор, або дійсно нічого не розумієш
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04.05.2025 13:12 Відповісти
Саме без Угорщини - буде тільки так!!! )))
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04.05.2025 12:43 Відповісти
якби в ЄС не було Орбана і Фіцо, то їх би придумали там. Нічого не відбувається випадково. Треба вміти користуватися усіма перевагами демократії
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04.05.2025 12:46 Відповісти
Эта путлеровская гнида сдохнет, до того момента, когда мы захотим вступить в ЕС.
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04.05.2025 12:46 Відповісти
Ханти-мансійці не пускають українців у Європу...
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04.05.2025 12:47 Відповісти
Україна стікає кровʼю, боронить Захід і себе. Невже ніхто з європейців не може вгомонити цього покидька?
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04.05.2025 12:48 Відповісти
Україна стікає кров'ю, але в оплесках купається лише найвеличніший. Світ може і хвилюють проблеми, але не наші, а зеленського
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04.05.2025 12:59 Відповісти
а що наразі він може зробити з цим угорцем?
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04.05.2025 13:09 Відповісти
Та не без Угорщини, а із зеленським Україна не буде в ЄС,опудало! Не лести собі!
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04.05.2025 12:52 Відповісти
Вот думаю: если бы у нас были силы, начали ли бы мы специальную военную операцию в Венгрии. И поддержал ли бы это наш народ?
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04.05.2025 12:53 Відповісти
Скоріше Угорщина постане без Орбана.
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04.05.2025 12:53 Відповісти
С этой ватной ****** нужно говорить не так, военную базу на Закарпатье, українську мову без зауральской и т.д
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04.05.2025 12:54 Відповісти
Горщину можна з Євросоюзу попросити. Це російське гальмо. Який з них зиск
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04.05.2025 12:58 Відповісти
Пропоную захопити Угорщину. Орбан втече до Пуйла
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04.05.2025 13:08 Відповісти
Орбан то є чмо яке працює на расею
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04.05.2025 13:09 Відповісти
Поводять себе такі так, як їм дозволяють так себе поводити.
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04.05.2025 13:11 Відповісти
Коли Україну будуть приймати до ЄС то, можливо, Угорщини там вже не буде.
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04.05.2025 13:18 Відповісти
Але проблема у тому, шо Угорці вже проголосували і там не те шо тобі подобаться 😃
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04.05.2025 13:21 Відповісти
 
 