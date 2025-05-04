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ВСУ уничтожили 8170 оккупантов и 2265 единиц вражеской техники за неделю. ИНФОГРАФИКА
В течение недели украинские защитники уничтожили около 8170 российских захватчиков и 2265 единиц вооружения и военной техники врага.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.
"За неделю с 27 апреля по 4 мая 2025 года потери противника составили около 8170 человек личного состава", - говорится в сообщении.
Отмечается, что существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:
- 39 танков;
- 78 боевых бронированных машин;
- 320 артиллерийских систем;
- 3 РСЗО;
- 10 установок ППО;
- 954 единицы автотехники;
- 10 единиц спецтехники.
Также украинские защитники уничтожили 2 самолета врага и не менее 849 БпЛА ОТР, в частности ударных дронов.
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