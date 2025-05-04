ВСУ уничтожили 8170 оккупантов и 2265 единиц вражеской техники за неделю. ИНФОГРАФИКА

В течение недели украинские защитники уничтожили около 8170 российских захватчиков и 2265 единиц вооружения и военной техники врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"За неделю с 27 апреля по 4 мая 2025 года потери противника составили около 8170 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

39 танков;

78 боевых бронированных машин;

320 артиллерийских систем;

3 РСЗО;

10 установок ППО;

954 единицы автотехники;

10 единиц спецтехники.

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Также украинские защитники уничтожили 2 самолета врага и не менее 849 БпЛА ОТР, в частности ударных дронов.