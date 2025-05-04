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Новости Потери врага
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ВСУ уничтожили 8170 оккупантов и 2265 единиц вражеской техники за неделю. ИНФОГРАФИКА

Потери армии РФ

В течение недели украинские защитники уничтожили около 8170 российских захватчиков и 2265 единиц вооружения и военной техники врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"За неделю с 27 апреля по 4 мая 2025 года потери противника составили около 8170 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

  • 39 танков;
  • 78 боевых бронированных машин;
  • 320 артиллерийских систем;
  • 3 РСЗО;
  • 10 установок ППО;
  • 954 единицы автотехники;
  • 10 единиц спецтехники.

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Потери армии РФ

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Также украинские защитники уничтожили 2 самолета врага и не менее 849 БпЛА ОТР, в частности ударных дронов.

Автор: 

армия РФ (19350) ликвидация (3581) уничтожение (7001)


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04.05.2025 14:29 Ответить
Слава нашим Воїнам , які захищають нашу
краіну від терору кацапʼя клятого !!
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04.05.2025 14:29 Ответить
 
 