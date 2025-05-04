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ЗСУ знищили 8170 окупантів та 2265 одиниць ворожої техніки за тиждень. ІНФОГРАФІКА
Упродовж тижня українські захисники знищили близько 8170 російських загарбників та 2265 одиниць озброєння й військової техніки ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
"За тиждень з 27 квітня до 4 травня 2025 року втрати противника склали близько 8170 осіб особового складу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 39 танків;
- 78 бойових броньованих машин;
- 320 артилерійських систем;
- 3 РСЗВ;
- 10 установок ППО;
- 954 одиниці автотехніки;
- 10 одиниць спецтехніки.
Також українські захисники знищили 2 літаки ворога та щонайменше 849 БпЛА ОТР, зокрема ударних дронів.
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краіну від терору кацапʼя клятого !!