ЗСУ знищили 8170 окупантів та 2265 одиниць ворожої техніки за тиждень. ІНФОГРАФІКА

Упродовж тижня українські захисники знищили близько 8170 російських загарбників та 2265 одиниць озброєння й військової техніки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"За тиждень з 27 квітня до 4 травня 2025 року втрати противника склали близько 8170 осіб особового складу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

39 танків;

78 бойових броньованих машин;

320 артилерійських систем;

3 РСЗВ;

10 установок ППО;

954 одиниці автотехніки;

10 одиниць спецтехніки.

Також читайте: 2024 рік став рекордним за втратами для армії РФ: ліквідовано понад 45 тисяч солдатів, - ВВС

Також читайте: Росіяни втратили за добу на півдні 248 осіб та понад 120 одиниць техніки, зокрема 70 мотоциклів, - Сили оборони Півдня

Також українські захисники знищили 2 літаки ворога та щонайменше 849 БпЛА ОТР, зокрема ударних дронів.