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Новини Втрати ворога
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ЗСУ знищили 8170 окупантів та 2265 одиниць ворожої техніки за тиждень. ІНФОГРАФІКА

Втрати армії РФ

Упродовж тижня українські захисники знищили близько 8170 російських загарбників та 2265 одиниць озброєння й військової техніки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"За тиждень з 27 квітня до 4 травня 2025 року втрати противника склали близько 8170 осіб особового складу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 39 танків;
  • 78 бойових броньованих машин;
  • 320 артилерійських систем;
  • 3 РСЗВ;
  • 10 установок ППО;
  • 954 одиниці автотехніки;
  • 10 одиниць спецтехніки.

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Втрати армії РФ

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Також українські захисники знищили 2 літаки ворога та щонайменше 849 БпЛА ОТР, зокрема ударних дронів.

Автор: 

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04.05.2025 14:29 Відповісти
Слава нашим Воїнам , які захищають нашу
краіну від терору кацапʼя клятого !!
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04.05.2025 14:29 Відповісти
 
 