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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Соглашение о полезных ископаемых является важной частью будущих гарантий безопасности, - посол Маркарова

Оксана Маркарова

Подписанное Украиной и США соглашение о полезных ископаемых и экономическом партнерстве является важной частью более широкой архитектуры безопасности.

Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова отметила в эфире телеканала CBS, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Комментируя заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия "доведет войну до нужного результата", Маркарова заметила: "Не имеет значения, как мы интерпретируем то, что он говорит".

Госпожа посол отметила, что "мы просто должны понимать, что он является угрозой не только для Украины, но и для всех, кто считает, что нации должны жить мирно, не оспаривать границы друг друга и сосредоточиться на экономическом сотрудничестве".

Она также добавила, что "Путин делает это вместе с Ираном и Северной Кореей. Они этого не скрывают. Они поддерживают другие террористические режимы".

Кроме того, Маркарова прокомментировала недавно подписанное соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых. Госпожа посол заверила, что это будет настоящее партнерство 50 на 50.

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"Будущие инвестиции США, включая военные контракты, будут зачислены как вклад в фонд. А Украина будет вкладывать средства из новых лицензий и проектов", - заявила она.

По ее словам, "это соглашение об экономическом партнерстве само по себе является очень важной частью более широкой архитектуры безопасности", а фонд будет успешным, если Украина будет стабильной и мирной. Поэтому, как отмечает Маркарова, в определенном смысле, это соглашение - важная часть будущих гарантий безопасности.

Госпожа посол добавила, что Украина и США "очень активно" работают над тем, чтобы соглашение заработало как можно скорее.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

Автор: 

США (26835) ископаемые (165) Маркарова Оксана (279) гарантии безопасности (127)


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Топ комментарии
+10
Безпеки ресторанів Оксанки?
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05.05.2025 10:23
+7
З цього і починається обдурення лохів:
Коли їм "хочеться вірити" у привабливу брехню.
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05.05.2025 10:27
+6
Де гарантії ????
Якщо угода вже є , а гарантій ще нема, і Трамп каже що не дасть, тоді про що говорить ця звєзда ?
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05.05.2025 10:30
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Правила форума Совет форумчан
Дуже хотілося б в це вірити...
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05.05.2025 10:20 Ответить
З цього і починається обдурення лохів:
Коли їм "хочеться вірити" у привабливу брехню.
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05.05.2025 10:27 Ответить
Можете, ще в це "повірити"
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05.05.2025 10:36 Ответить
Головне ставлення до копалин цей злодійки банков.
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05.05.2025 10:21 Ответить
Локшина на вуха Лохів.
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05.05.2025 10:21 Ответить
Безпеки ресторанів Оксанки?
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05.05.2025 10:23 Ответить
Ух, "заживем" теперь...
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05.05.2025 10:24 Ответить
Длігачу за такі прогнози бронь дали?
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05.05.2025 10:31 Ответить
"- Кто же у нас будет платить такие бешеные деньги? Васюкинцы…
- Какие там васюкинцы! Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать!"
(с)
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05.05.2025 11:41 Ответить
Ініціатор цього «ДІЙСТВА» щодо ПРОПОЗИЦІЇ використання Українських копалин агентами з США, є зеленський!!
Тому у зеленського, як за Українським прислів'ям, не уміли ГОТУВАТИ, а тим більше ПОДАВАТИ!!!
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05.05.2025 10:27 Ответить
Тож, як наголошує Маркарова, у певному сенсі, ця угода - важлива частина майбутніх гарантій безпеки.НЕ ВИКЛЮЧЕНО.ЩО ДО МАЙБУТНІХ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ І УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЗАЛИШИТЬСЯ ДУЖЕ МАЛО...ЛОЖКА ДОБРА ДО ОБІДУ.А ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ ПОТРІБНІ БУЛИ ЩЕ З ЧАСІВ БУДАПЕШТСЬКОЇ АМЕРИКАНО-РАШИСТСЬКОЇ БРЕХНІ.КОТРА В НАЙКРАЩИЙ СПОСІБ ВИСВІТИЛАСЬ В СЬОГОДЕННІ(У ГЕНОЦИДІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ І ОКУПАЦІЇ РАШИСТОМ,ТА БЕЗ КОРИСНИХ КОПАЛИН)))
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05.05.2025 10:28 Ответить
Де гарантії ????
Якщо угода вже є , а гарантій ще нема, і Трамп каже що не дасть, тоді про що говорить ця звєзда ?
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05.05.2025 10:30 Ответить
Звєзда робить те, що має робити - звіздить
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05.05.2025 11:01 Ответить
Де зафіксовані ці гарантії? На язиках зеленого шапіто?
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05.05.2025 10:32 Ответить
Свіжі казочки
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05.05.2025 10:33 Ответить
Гарантії є . Штучно для Зеленського та Єрмака. Для США вони вже стали легітимними президентами України.
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05.05.2025 10:36 Ответить
Китай потребовал не допустить атак на Москву во время пребывания в российской столице председателя КНР Си Цзиньпина, сообщают СМИ.

Соединённые Штаты также уведомили Киев, Париж и Лондон о недопустимости действий, которые даже потенциально могут поставить под угрозу лидеров иностранных государств в ходе визита в Москву. Соответствующие требования были доведены до всех европейских и украинских спецслужб.
5 мая 2025, 11:15
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05.05.2025 10:49 Ответить
Прямо "потребовал"? Офіційно?
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05.05.2025 11:44 Ответить
Да, сказали если кто пукнет в присутствии Си на параде 9 мая, виновника кризиса сотрут с глобуса.
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05.05.2025 11:53 Ответить
Звичайно! Бізнес пані Маркарової зараз знаходиться в безпеці!
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05.05.2025 10:52 Ответить
Безмежно здивований, що досі не почув тверджень, накшталт: Завдяки Угоді про надра з США, Україна під мудрим керівницьтвом В.Зеленського ВЖЕ вийшла в Топ 5 економік світу та відхилила запрошення до G7.

Космодром Нью Васюки, не більш того.
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05.05.2025 10:54 Ответить
Свиня свинею і локшинаторка...
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05.05.2025 10:58 Ответить
цур вас, вона визнана рестораторка-послиня, що власною ряхою демонструє країні напівфабрикатів, що пироги, галушки, борщ, сало, голубці- це вері файн.
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05.05.2025 11:04 Ответить
Рестораторша яка попристраювала певічок таких як гросу, лапшу вішає Українцям що угода це добре в той час як усі надра що украли олігархи так залишилися ву їх власності, а як же економічний паспорт від лідора
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05.05.2025 11:10 Ответить
МОЖЕ бути, а МОЖЕ і НЕ бути. Ключове слово МОЖЕ, або просто демагогія.
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05.05.2025 11:25 Ответить
Бовкає аби бовкнути. Мокрощелка ніколи не повинна займати надто відповідальну посаду.
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05.05.2025 11:59 Ответить
Я не понимаю каким надо быть дегенератом, что бы ее не снять, она же не рукопожатная при Трампе. Но нашим дегенератам при власти видимо пофиг на отношение США. А может у них заказ с Московии )))
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05.05.2025 12:19 Ответить
 
 