Соглашение о полезных ископаемых является важной частью будущих гарантий безопасности, - посол Маркарова

Подписанное Украиной и США соглашение о полезных ископаемых и экономическом партнерстве является важной частью более широкой архитектуры безопасности.

Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова отметила в эфире телеканала CBS, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Комментируя заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия "доведет войну до нужного результата", Маркарова заметила: "Не имеет значения, как мы интерпретируем то, что он говорит".

Госпожа посол отметила, что "мы просто должны понимать, что он является угрозой не только для Украины, но и для всех, кто считает, что нации должны жить мирно, не оспаривать границы друг друга и сосредоточиться на экономическом сотрудничестве".

Она также добавила, что "Путин делает это вместе с Ираном и Северной Кореей. Они этого не скрывают. Они поддерживают другие террористические режимы".

Кроме того, Маркарова прокомментировала недавно подписанное соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых. Госпожа посол заверила, что это будет настоящее партнерство 50 на 50.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о ратификации соглашения с США: Тем, кто настроен это не делать, следует отменить визы в Соединенные Штаты

"Будущие инвестиции США, включая военные контракты, будут зачислены как вклад в фонд. А Украина будет вкладывать средства из новых лицензий и проектов", - заявила она.

По ее словам, "это соглашение об экономическом партнерстве само по себе является очень важной частью более широкой архитектуры безопасности", а фонд будет успешным, если Украина будет стабильной и мирной. Поэтому, как отмечает Маркарова, в определенном смысле, это соглашение - важная часть будущих гарантий безопасности.

Госпожа посол добавила, что Украина и США "очень активно" работают над тем, чтобы соглашение заработало как можно скорее.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.