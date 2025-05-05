Угода про копалини є важливою частиною майбутніх гарантій безпеки, - посол Маркарова
Підписана Україною та США угода про корисні копалини та економічне партнерство є важливою частиною ширшої архітектури безпеки.
Про це посол України у США Оксана Маркарова зазначила в ефірі телеканалу CBS, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Коментуючи заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що Росія "доведе війну до потрібного результату", Маркарова зауважила: "Не має значення, як ми інтерпретуємо те, що він каже".
Пані посол зауважила, що "ми просто повинні розуміти, що він є загрозою не тільки для України, а й для всіх, хто вважає, що нації мають жити мирно, не оспорювати кордони одне одного й зосередитися на економічній співпраці".
Вона також додала, що "Путін робить це разом з Іраном і Північною Кореєю. Вони цього не приховують. Вони підтримують інші терористичні режими".
Окрім того, Маркарова прокоментувала нещодавно підписану угоду між Україною і США про корисні копалини. Пані посол запевнила, що це буде справжнє партнерство 50 на 50.
"Майбутні інвестиції США, включно з військовими контрактами, будуть зараховані як внесок до фонду. А Україна вкладатиме кошти з нових ліцензій та проєктів", - заявила вона.
За її словами, "ця угода про економічне партнерство сама по собі є дуже важливою частиною ширшої архітектури безпеки", а фонд буде успішним, якщо Україна буде стабільною і мирною. Тож, як наголошує Маркарова, у певному сенсі, ця угода - важлива частина майбутніх гарантій безпеки.
Пані посол додала, що Україна і США "дуже активно" працюють над тим, щоб угода запрацювала якомога швидше.
Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.
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Коли їм "хочеться вірити" у привабливу брехню.
- Какие там васюкинцы! Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать!"
(с)
Тому у зеленського, як за Українським прислів'ям, не уміли ГОТУВАТИ, а тим більше ПОДАВАТИ!!!
Якщо угода вже є , а гарантій ще нема, і Трамп каже що не дасть, тоді про що говорить ця звєзда ?
Соединённые Штаты также уведомили Киев, Париж и Лондон о недопустимости действий, которые даже потенциально могут поставить под угрозу лидеров иностранных государств в ходе визита в Москву. Соответствующие требования были доведены до всех европейских и украинских спецслужб.
5 мая 2025, 11:15
Космодром Нью Васюки, не більш того.