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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Угода про копалини є важливою частиною майбутніх гарантій безпеки, - посол Маркарова

Оксана Маркарова

Підписана Україною та США угода про корисні копалини та економічне партнерство є важливою частиною ширшої архітектури безпеки.

Про це посол України у США Оксана Маркарова зазначила в ефірі телеканалу CBS, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Коментуючи заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що Росія "доведе війну до потрібного результату", Маркарова зауважила: "Не має значення, як ми інтерпретуємо те, що він каже".

Пані посол зауважила, що "ми просто повинні розуміти, що він є загрозою не тільки для України, а й для всіх, хто вважає, що нації мають жити мирно, не оспорювати кордони одне одного й зосередитися на економічній співпраці".

Вона також додала, що "Путін робить це разом з Іраном і Північною Кореєю. Вони цього не приховують. Вони підтримують інші терористичні режими".

Окрім того, Маркарова прокоментувала нещодавно підписану угоду між Україною і США про корисні копалини. Пані посол запевнила, що це буде справжнє партнерство 50 на 50.

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"Майбутні інвестиції США, включно з військовими контрактами, будуть зараховані як внесок до фонду. А Україна вкладатиме кошти з нових ліцензій та проєктів", - заявила вона.

За її словами, "ця угода про економічне партнерство сама по собі є дуже важливою частиною ширшої архітектури безпеки", а фонд буде успішним, якщо Україна буде стабільною і мирною. Тож, як наголошує Маркарова, у певному сенсі, ця угода - важлива частина майбутніх гарантій безпеки.

Пані посол додала, що Україна і США "дуже активно" працюють над тим, щоб угода запрацювала якомога швидше.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

Автор: 

США (23032) копалини (226) Маркарова Оксана (492) гарантії безпеки (126)


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Топ коментарі
+8
Безпеки ресторанів Оксанки?
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05.05.2025 10:23
+6
З цього і починається обдурення лохів:
Коли їм "хочеться вірити" у привабливу брехню.
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05.05.2025 10:27
+5
Де гарантії ????
Якщо угода вже є , а гарантій ще нема, і Трамп каже що не дасть, тоді про що говорить ця звєзда ?
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05.05.2025 10:30
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Дуже хотілося б в це вірити...
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05.05.2025 10:20 Відповісти
З цього і починається обдурення лохів:
Коли їм "хочеться вірити" у привабливу брехню.
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05.05.2025 10:27 Відповісти
Можете, ще в це "повірити"
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05.05.2025 10:36 Відповісти
Головне ставлення до копалин цей злодійки банков.
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05.05.2025 10:21 Відповісти
Локшина на вуха Лохів.
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05.05.2025 10:21 Відповісти
Безпеки ресторанів Оксанки?
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05.05.2025 10:23 Відповісти
Ух, "заживем" теперь...
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05.05.2025 10:24 Відповісти
Длігачу за такі прогнози бронь дали?
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05.05.2025 10:31 Відповісти
"- Кто же у нас будет платить такие бешеные деньги? Васюкинцы…
- Какие там васюкинцы! Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать!"
(с)
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05.05.2025 11:41 Відповісти
Ініціатор цього «ДІЙСТВА» щодо ПРОПОЗИЦІЇ використання Українських копалин агентами з США, є зеленський!!
Тому у зеленського, як за Українським прислів'ям, не уміли ГОТУВАТИ, а тим більше ПОДАВАТИ!!!
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05.05.2025 10:27 Відповісти
Тож, як наголошує Маркарова, у певному сенсі, ця угода - важлива частина майбутніх гарантій безпеки.НЕ ВИКЛЮЧЕНО.ЩО ДО МАЙБУТНІХ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ І УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЗАЛИШИТЬСЯ ДУЖЕ МАЛО...ЛОЖКА ДОБРА ДО ОБІДУ.А ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ ПОТРІБНІ БУЛИ ЩЕ З ЧАСІВ БУДАПЕШТСЬКОЇ АМЕРИКАНО-РАШИСТСЬКОЇ БРЕХНІ.КОТРА В НАЙКРАЩИЙ СПОСІБ ВИСВІТИЛАСЬ В СЬОГОДЕННІ(У ГЕНОЦИДІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ І ОКУПАЦІЇ РАШИСТОМ,ТА БЕЗ КОРИСНИХ КОПАЛИН)))
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05.05.2025 10:28 Відповісти
Де гарантії ????
Якщо угода вже є , а гарантій ще нема, і Трамп каже що не дасть, тоді про що говорить ця звєзда ?
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05.05.2025 10:30 Відповісти
Звєзда робить те, що має робити - звіздить
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05.05.2025 11:01 Відповісти
Де зафіксовані ці гарантії? На язиках зеленого шапіто?
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05.05.2025 10:32 Відповісти
Свіжі казочки
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05.05.2025 10:33 Відповісти
Гарантії є . Штучно для Зеленського та Єрмака. Для США вони вже стали легітимними президентами України.
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05.05.2025 10:36 Відповісти
Китай потребовал не допустить атак на Москву во время пребывания в российской столице председателя КНР Си Цзиньпина, сообщают СМИ.

Соединённые Штаты также уведомили Киев, Париж и Лондон о недопустимости действий, которые даже потенциально могут поставить под угрозу лидеров иностранных государств в ходе визита в Москву. Соответствующие требования были доведены до всех европейских и украинских спецслужб.
5 мая 2025, 11:15
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05.05.2025 10:49 Відповісти
Прямо "потребовал"? Офіційно?
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05.05.2025 11:44 Відповісти
Звичайно! Бізнес пані Маркарової зараз знаходиться в безпеці!
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05.05.2025 10:52 Відповісти
Безмежно здивований, що досі не почув тверджень, накшталт: Завдяки Угоді про надра з США, Україна під мудрим керівницьтвом В.Зеленського ВЖЕ вийшла в Топ 5 економік світу та відхилила запрошення до G7.

Космодром Нью Васюки, не більш того.
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05.05.2025 10:54 Відповісти
Свиня свинею і локшинаторка...
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05.05.2025 10:58 Відповісти
цур вас, вона визнана рестораторка-послиня, що власною ряхою демонструє країні напівфабрикатів, що пироги, галушки, борщ, сало, голубці- це вері файн.
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05.05.2025 11:04 Відповісти
Рестораторша яка попристраювала певічок таких як гросу, лапшу вішає Українцям що угода це добре в той час як усі надра що украли олігархи так залишилися ву їх власності, а як же економічний паспорт від лідора
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05.05.2025 11:10 Відповісти
МОЖЕ бути, а МОЖЕ і НЕ бути. Ключове слово МОЖЕ, або просто демагогія.
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05.05.2025 11:25 Відповісти
 
 