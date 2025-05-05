Угода про копалини є важливою частиною майбутніх гарантій безпеки, - посол Маркарова

Підписана Україною та США угода про корисні копалини та економічне партнерство є важливою частиною ширшої архітектури безпеки.

Про це посол України у США Оксана Маркарова зазначила в ефірі телеканалу CBS, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Коментуючи заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що Росія "доведе війну до потрібного результату", Маркарова зауважила: "Не має значення, як ми інтерпретуємо те, що він каже".

Пані посол зауважила, що "ми просто повинні розуміти, що він є загрозою не тільки для України, а й для всіх, хто вважає, що нації мають жити мирно, не оспорювати кордони одне одного й зосередитися на економічній співпраці".

Вона також додала, що "Путін робить це разом з Іраном і Північною Кореєю. Вони цього не приховують. Вони підтримують інші терористичні режими".

Окрім того, Маркарова прокоментувала нещодавно підписану угоду між Україною і США про корисні копалини. Пані посол запевнила, що це буде справжнє партнерство 50 на 50.

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"Майбутні інвестиції США, включно з військовими контрактами, будуть зараховані як внесок до фонду. А Україна вкладатиме кошти з нових ліцензій та проєктів", - заявила вона.

За її словами, "ця угода про економічне партнерство сама по собі є дуже важливою частиною ширшої архітектури безпеки", а фонд буде успішним, якщо Україна буде стабільною і мирною. Тож, як наголошує Маркарова, у певному сенсі, ця угода - важлива частина майбутніх гарантій безпеки.

Пані посол додала, що Україна і США "дуже активно" працюють над тим, щоб угода запрацювала якомога швидше.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.