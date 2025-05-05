Временная поверенная США Дэвис прибыла в Киев
В Киев прибыла временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис.
Об этом сообщила пресс-служба посольства, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы рады приветствовать в Киеве Временную поверенную в делах США в Украине Джули С. Дэвис. После подписания исторического Соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления Украины посол Дэвис прибыла в Украину в критическое время для продолжения реализации политики Президента Трампа, направленной на завершение войны и обеспечение длительного мира и процветания в Украине", - говорится в сообщении.
Как известно, Джули Дэвис будет исполнять обязанности временной поверенной, пока Трамп не назначит нового посла США в Украине.
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Тобто нах'уй вже можна посилать?