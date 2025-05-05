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Временная поверенная США Дэвис прибыла в Киев

Временная поверенная США Джули Дэвис прибыла в Киев

В Киев прибыла временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис.

Об этом сообщила пресс-служба посольства, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы рады приветствовать в Киеве Временную поверенную в делах США в Украине Джули С. Дэвис. После подписания исторического Соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления Украины посол Дэвис прибыла в Украину в критическое время для продолжения реализации политики Президента Трампа, направленной на завершение войны и обеспечение длительного мира и процветания в Украине", - говорится в сообщении.

Как известно, Джули Дэвис будет исполнять обязанности временной поверенной, пока Трамп не назначит нового посла США в Украине.

Читайте: Соглашение об ископаемых является важной частью будущих гарантий безопасности, - посол Маркарова

Автор: 

посольство (1082) США (26835) Дэвис Джулия (1)


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прибула... для продовження реалізації політики Президента Трампа

Тобто нах'уй вже можна посилать?
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05.05.2025 13:50 Ответить
Політика трамп це блєф, грати на підвищення ставок з поганими картами, які всім відомі а потім наприкінці прогинатися як у випадку з Китаєм
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05.05.2025 13:55 Ответить
Мабуть приїхала з наказом від трамбона не бити 9 травня по Мацкві. Бо кремлівській щур ще сподівається на капіталійського бегемота
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05.05.2025 14:01 Ответить
Ще одна альтернативно обдарованая сосна з лав спецвилову ім'яні Додіка Трампа?
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05.05.2025 14:31 Ответить
 
 