Тимчасова повірена США Девіс прибула до Києва
До Києва прибула тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс.
Про це повідомила пресслужба посольства, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми раді вітати у Києві Тимчасову повірену у справах США в Україні Джулі С. Девіс. Після підписання історичної Угоди про створення інвестиційного фонду відбудови України посол Девіс прибула в Україну у критичний час для продовження реалізації політики Президента Трампа, спрямованої на завершення війни та забезпечення тривалого миру і процвітання в Україні", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, Джулі Девіс виконуватиме обов’язки тимчасової повіреної, доки Трамп не призначить нового посла США в Україні.
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Тобто нах'уй вже можна посилать?