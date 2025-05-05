Тимчасова повірена США Девіс прибула до Києва

До Києва прибула тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс.

Про це повідомила пресслужба посольства, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми раді вітати у Києві Тимчасову повірену у справах США в Україні Джулі С. Девіс. Після підписання історичної Угоди про створення інвестиційного фонду відбудови України посол Девіс прибула в Україну у критичний час для продовження реалізації політики Президента Трампа, спрямованої на завершення війни та забезпечення тривалого миру і процвітання в Україні", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, Джулі Девіс виконуватиме обов’язки тимчасової повіреної, доки Трамп не призначить нового посла США в Україні.

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