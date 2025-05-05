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Тимчасова повірена США Девіс прибула до Києва

Тимчасова повірена США Джулі Девіс прибула до Києва

До Києва прибула тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс.

Про це повідомила пресслужба посольства, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми раді вітати у Києві Тимчасову повірену у справах США в Україні Джулі С. Девіс. Після підписання історичної Угоди про створення інвестиційного фонду відбудови України посол Девіс прибула в Україну у критичний час для продовження реалізації політики Президента Трампа, спрямованої на завершення війни та забезпечення тривалого миру і процвітання в Україні", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, Джулі Девіс виконуватиме обов’язки тимчасової повіреної, доки Трамп не призначить нового посла США в Україні.

Читайте: Угода про копалини є важливою частиною майбутніх гарантій безпеки, - посол Маркарова

Автор: 

посольство (945) США (23043) Девіс Джулі (1)


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прибула... для продовження реалізації політики Президента Трампа

Тобто нах'уй вже можна посилать?
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05.05.2025 13:50 Відповісти
Політика трамп це блєф, грати на підвищення ставок з поганими картами, які всім відомі а потім наприкінці прогинатися як у випадку з Китаєм
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05.05.2025 13:55 Відповісти
Мабуть приїхала з наказом від трамбона не бити 9 травня по Мацкві. Бо кремлівській щур ще сподівається на капіталійського бегемота
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05.05.2025 14:01 Відповісти
Ще одна альтернативно обдарованая сосна з лав спецвилову ім'яні Додіка Трампа?
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05.05.2025 14:31 Відповісти
 
 