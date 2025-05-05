Зеленский о школе F-16: Готовы как можно быстрее воплотить проект в жизнь

Одним из ключевых итогов визита президента Владимира Зеленского в Чехию является детализация проекта создания украинско-чешской школы F-16.

Об этом глава государства сообщил во время совместной пресс-конфереции в Праге с премьер-министром Чехии Петром Фиалой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы ценим готовность Чехии помогать с развитием нашей боевой авиации.

Одним из результатов этого визита является детализация проекта создания украинско-чешской школы F-16, мы готовы как можно быстрее воплощать этот проект в жизнь", - рассказал Зеленский.

Больше подробностей по проекту на эту минуту не известно.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Украина и Чехия договорились об обучении украинских пилотов на F-16 и F-39 в рамках "коалиции желающих". Накануне Зеленский информировал, что Украина совместно с Чехией создаст школу F-16.