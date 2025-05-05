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Зеленський про школу F-16: Готові якнайшвидше втілювати проєкт у життя

Школа F-16

Одним із ключових підсумків візиту президента Володимира Зеленського до Чехії є деталізація проєкту створення українсько-чеської школи F-16.

Про це глава держави повідомив під час спільної пресконфереції у Празі з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою, інформує Цензор.НЕТ зі посиланням на Укрінформ.

"Ми цінуємо готовність Чехії допомагати із розвитком нашої бойової авіації.

Одним з результатів цього візиту є деталізація проєкту створення українсько-чеської школи F-16, ми готові якнайшвидше втілювати цей проєкт у життя", - розповів Зеленський.

Більше подробиць щодо проєкту на цю хвилину не відомо.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Україна та Чехія домовилися про навчання українських пілотів на F-16 і F-39 у межах "коаліції охочих". Напередодні Зеленський інформував, що Україна спільно з Чехією створить школу F-16.

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) Чехія (1622) F16 F-16 (680)


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Піонер ти ж наш недодєланий - "всегда готов".
І ручку до лоба.
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05.05.2025 15:43 Відповісти
 
 