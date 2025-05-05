Зеленський про школу F-16: Готові якнайшвидше втілювати проєкт у життя

Одним із ключових підсумків візиту президента Володимира Зеленського до Чехії є деталізація проєкту створення українсько-чеської школи F-16.

Про це глава держави повідомив під час спільної пресконфереції у Празі з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою, інформує Цензор.НЕТ зі посиланням на Укрінформ.

"Ми цінуємо готовність Чехії допомагати із розвитком нашої бойової авіації.

Одним з результатів цього візиту є деталізація проєкту створення українсько-чеської школи F-16, ми готові якнайшвидше втілювати цей проєкт у життя", - розповів Зеленський.

Більше подробиць щодо проєкту на цю хвилину не відомо.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Україна та Чехія домовилися про навчання українських пілотів на F-16 і F-39 у межах "коаліції охочих". Напередодні Зеленський інформував, що Україна спільно з Чехією створить школу F-16.