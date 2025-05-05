Оккупанты нанесли удары по Белопольской и Ворожбянской громадах Сумщины: три человека погибли, четверо получили ранения (обновлено)

В городе Ворожба Сумского района Сумской области из-за российского удара КАБами днем 5 мая погибли два человека.

Об этом сообщил городской голова Андрей Дружченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его информации, по городу ударили управляемыми авиабомбами. В результате взрывов погибли двое мужчин. Также повреждены жилые дома.

Как сообщил Андрей Дружченко, из-за усиления обстрелов, увеличилось количество людей, которые хотят эвакуироваться из города.

Контактный номер дежурного по эвакуации: 093 53 345 00.

Обновленная информация

Впоследствии прокуратура Сумщины сообщила, что днем ​​5 мая российские захватчики нанесли удары по Белопольской и Ворожбянской громадах Сумщины.

Вследствие атаки врага в Белопольской громаде погиб 48-летний гражданский мужчина, еще один 34-летний мужчина получил ранения.

В Ворожбянской громаде, по предварительным данным, несовместимые с жизнью ранения получили двое мужчин. Три человека ранены, среди которых 16-летний парень.

Проводятся досудебные расследования по фактам совершения россиянами военных преступлений, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Ранее сообщалось, что жителей Белополья и Ворожбы Сумской области призывают срочно эвакуироваться.