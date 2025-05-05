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Новости Обстрелы Сумщины
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Оккупанты нанесли удары по Белопольской и Ворожбянской громадах Сумщины: три человека погибли, четверо получили ранения (обновлено)

Ворожба в Сумской области под обстрелом КАБов

В городе Ворожба Сумского района Сумской области из-за российского удара КАБами днем 5 мая погибли два человека.

Об этом сообщил городской голова Андрей Дружченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его информации, по городу ударили управляемыми авиабомбами. В результате взрывов погибли двое мужчин. Также повреждены жилые дома.

Как сообщил Андрей Дружченко, из-за усиления обстрелов, увеличилось количество людей, которые хотят эвакуироваться из города.

Контактный номер дежурного по эвакуации: 093 53 345 00.

Обновленная информация

Впоследствии прокуратура Сумщины сообщила, что днем ​​5 мая российские захватчики нанесли удары по Белопольской и Ворожбянской громадах Сумщины.

Вследствие атаки врага в Белопольской громаде погиб 48-летний гражданский мужчина, еще один 34-летний мужчина получил ранения.

В Ворожбянской громаде, по предварительным данным, несовместимые с жизнью ранения получили двое мужчин. Три человека ранены, среди которых 16-летний парень.

Проводятся досудебные расследования по фактам совершения россиянами военных преступлений, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Ранее сообщалось, что жителей Белополья и Ворожбы Сумской области призывают срочно эвакуироваться.

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обстрел (27351) Сумская область (3165) жертвы (2079) Сумский район (195) Ворожба (2) война в Украине (4109)


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Ударів у відповідь по ворогу можно не чекати. Їх традиційно не буде.
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05.05.2025 17:49 Ответить
Взагалі то і були "удари у відповідь", але від рашистів за курську операцію, конкретно за тьоткінських дронен-фюрерів.
Чому Білопілля і Ворожба, бо рашистам все рівно куди - вони е- -уті.
Чому КАБам, бо дрони без операторів не літають.

Єдине питання (без відповіді) -
Чому курська операція, яка мала не допустити буферних зон на нашій землі (патужно цитую Зелю), досі називається курською. Скажіть найвеличнішому, що вже настав час ре-БРЕД-інгу.
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05.05.2025 19:40 Ответить
Ворог відчуває свою безкарність свідомо убиває українців і все руйнує ,коли буде відповідь по рашиських злочинцях ?
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05.05.2025 19:45 Ответить
 
 