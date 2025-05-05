Оккупанты нанесли удары по Белопольской и Ворожбянской громадах Сумщины: три человека погибли, четверо получили ранения (обновлено)
В городе Ворожба Сумского района Сумской области из-за российского удара КАБами днем 5 мая погибли два человека.
Об этом сообщил городской голова Андрей Дружченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По его информации, по городу ударили управляемыми авиабомбами. В результате взрывов погибли двое мужчин. Также повреждены жилые дома.
Как сообщил Андрей Дружченко, из-за усиления обстрелов, увеличилось количество людей, которые хотят эвакуироваться из города.
Контактный номер дежурного по эвакуации: 093 53 345 00.
Обновленная информация
Впоследствии прокуратура Сумщины сообщила, что днем 5 мая российские захватчики нанесли удары по Белопольской и Ворожбянской громадах Сумщины.
Вследствие атаки врага в Белопольской громаде погиб 48-летний гражданский мужчина, еще один 34-летний мужчина получил ранения.
В Ворожбянской громаде, по предварительным данным, несовместимые с жизнью ранения получили двое мужчин. Три человека ранены, среди которых 16-летний парень.
Проводятся досудебные расследования по фактам совершения россиянами военных преступлений, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Ранее сообщалось, что жителей Белополья и Ворожбы Сумской области призывают срочно эвакуироваться.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чому Білопілля і Ворожба, бо рашистам все рівно куди - вони е- -уті.
Чому КАБам, бо дрони без операторів не літають.
Єдине питання (без відповіді) -
Чому курська операція, яка мала не допустити буферних зон на нашій землі (патужно цитую Зелю), досі називається курською. Скажіть найвеличнішому, що вже настав час ре-БРЕД-інгу.