Окупанти завдали ударів по Білопільській та Ворожбянській громадах Сумщини: три людини загинули, четверо зазнали поранень (оновлено)

У місті Ворожба Сумського району Сумської області через російський удар КАБами вдень 5 травня загинуло двоє людей.

Про це повідомив міський голова Андрій Дружченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його інформацією, по місту вдарили керованими авіабомбами. Унаслідок вибухів загинуло двоє чоловіків. Також пошкоджені житлові будинки.

Як повідомив Андрій Дружченко, через посилення обстрілів, збільшилась кількість людей, які хочуть евакуюватися з міста.

Контактний номер чергового з евакуації: 093 53 345 00.

Оновлена інформація

Згодом прокуратура Сумщини повідомила, що вдень 5 травня російські загарбники завдали ударів по Білопільській та Ворожбянській громадах Сумщини.

Унаслідок атаки ворога в Білопільській громаді загинув 48-річний цивільний чоловік, іще один 34-річний чоловік отримав поранення.



У Ворожбянській громаді, за попередніми даними, несумісні із життям поранення отримали двоє чоловіків. Троє осіб поранені, серед яких 16-річний хлопець.

Проводяться досудові розслідування за фактами вчинення росіянами воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Раніше повідомлялося, що жителів Білопілля та Ворожби Сумської області закликають терміново евакуюватися.