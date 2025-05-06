За сутки на фронте 200 боестолкновений. Самая горячая ситуация сохраняется на трех направлениях - Лиманском, Покровском и Новопавловском, - Генштаб
За прошедшие сутки зафиксировано 200 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях. В Курской области враг атаковал 18 раз.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 80 авиаударов, использовав при этом две ракеты и сбросив 175 КАБ. Кроме этого, совершил более 6100 обстрелов, из них 113 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 3344 дрона-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Ворожба, Искрисковщина, Мирополье, Белополье Сумской области; Золочев, Казачья Лопань, Подлиман Харьковской области; Шевченко Первое, Новая Полтавка, Сухой Яр, Покровск, Котлино, Удачное, Александроград, Новополь, Зеленое Поле Донецкой области; Малиновка, Темировка, Зализнычное, Малая Токмачка, Степное, Каменское Запорожской области.
Бои на востоке
За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Загрызово и в сторону Новоосиново и Глушковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Новое, Колодязи, Мирное, Торское и в направлении Зеленой Долины.
На Краматорском направлении наши защитники отбили четыре атаки противника в районе Часова Яра, Курдюмовки и в направлении Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка и Озаряновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 78 атак агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Водяное Второе, Новоторецкое, Шевченко, Удачное, Успеновка, Троицкое, Котляровка, Богдановка и Андреевка.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 24 вражеских штурма в районах населенных пунктов Новополь, Новоселка, Привольное, Комар и в сторону Отрадного.
Ситуация на юге и севере
Противник также семь раз атаковал позиции наших защитников в районе Высокого на Гуляйпольском направлении.
На Ореховском направлении, вблизи Степного, Малых Щербаков, Каменского и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки, захватчики совершили 14 атак на позиции наших защитников.
На Северском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 18 атак противника. Враг нанес 330 артиллерийских обстрелов, из них восемь - из реактивных систем залпового огня; осуществил 12 авиационных ударов, сбросив 27 КАБ.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
Удары по врагу
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 24 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два пункта управления, пять средств ракетных войск и артиллерии, два средства ПВО и четыре других важных объекта противника.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1430 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, пять боевых бронированных машин, 61 артиллерийскую систему, одну РСЗО, 145 БпЛА оперативно-тактического уровня, 103 единицы автомобильной и три единицы специальной техники оккупантов.
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@ "Запорізький напрямок:
На південний схід від н.п. Новопіль російські війська просунулися ділянці шириною до 3 км на глибину до 2.73 км.
На південь від н.п. Новосілка противник просунувся в районі ставка і вздовж річки ВоронА на ділянці завширшки до 3.25 км на глибину до 2 км.
На Комарському напрямку точаться бої на південно-східній околиці населеного пункту Богатир. Противник посилює тиск як з боку населеного пункту Розлив, так і з півдня штурмує лісосмуги у північному напрямку.
Новопавлівський напрямок:
Противник просунувся у Котлярівці та на захід від даного н.п. на глибину до 1.3 км.
На східній околиці Новоолександрівки супротивник зайняв ферму.
На південь від Успенівки російські війська просунулися вздовж лісосмуги на ділянці шириною до 2.2 км.
Покровський напрямок:
Українські війська просунулися у північній частині Лисівки на ділянці завширшки до 2 км.
На правому фланзі російські війська зробили спробу прориву на бронетехніці до Миролюбівки. Дроноводи ЗСУ зупинили супротивника на південній околиці населеного пункту.
Костянтинівський напрямок:
У східній частині Малинівки тривають бої у забудові. Противник підтягнув резерви.
Після просування у Березівці російські війська посилили тиск на Нову Полтавку, штурмуючи піхотними підрозділами забудову на південній околиці селища.
З району дитячого табору «Берізка» російські війська піхотним підрозділом спробували прорив до селища Диліївка на глибину до 1.3 км. Українським військам вдалося відбити атаку супротивника, який прагне прорватися в Дачне та згадану Диліївку з метою подальшого удару у напрямку східного берега Клебанбицького водосховища.
Сумська область:
Противник продовжує штурмувати у напрямку н.п. Біловоди з боку н.п. Журавка та у напрямку н.п. Локня з боку Басівки.
У Курській області продовжуються бойові зіткнення в районі кордону. Українські війська стримую російські сили, які планують наступати на Сумщині не лише з боку Журавки та Басівки у напрямку Юнаківки, а й з боку населеного пункту Горналь у напрямку лісового масиву.
У Білгородській області ситуація аналогічна - бойові зіткнення продовжуються в районі кордону."