За сутки на фронте 200 боестолкновений. Самая горячая ситуация сохраняется на трех направлениях - Лиманском, Покровском и Новопавловском, - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 200 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях. В Курской области враг атаковал 18 раз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 80 авиаударов, использовав при этом две ракеты и сбросив 175 КАБ. Кроме этого, совершил более 6100 обстрелов, из них 113 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 3344 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Ворожба, Искрисковщина, Мирополье, Белополье Сумской области; Золочев, Казачья Лопань, Подлиман Харьковской области; Шевченко Первое, Новая Полтавка, Сухой Яр, Покровск, Котлино, Удачное, Александроград, Новополь, Зеленое Поле Донецкой области; Малиновка, Темировка, Зализнычное, Малая Токмачка, Степное, Каменское Запорожской области.

Бои на востоке

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Загрызово и в сторону Новоосиново и Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Новое, Колодязи, Мирное, Торское и в направлении Зеленой Долины.

На Краматорском направлении наши защитники отбили четыре атаки противника в районе Часова Яра, Курдюмовки и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка и Озаряновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 78 атак агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Водяное Второе, Новоторецкое, Шевченко, Удачное, Успеновка, Троицкое, Котляровка, Богдановка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 24 вражеских штурма в районах населенных пунктов Новополь, Новоселка, Привольное, Комар и в сторону Отрадного.

Ситуация на юге и севере

Противник также семь раз атаковал позиции наших защитников в районе Высокого на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении, вблизи Степного, Малых Щербаков, Каменского и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки, захватчики совершили 14 атак на позиции наших защитников.

На Северском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 18 атак противника. Враг нанес 330 артиллерийских обстрелов, из них восемь - из реактивных систем залпового огня; осуществил 12 авиационных ударов, сбросив 27 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 24 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два пункта управления, пять средств ракетных войск и артиллерии, два средства ПВО и четыре других важных объекта противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1430 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, пять боевых бронированных машин, 61 артиллерийскую систему, одну РСЗО, 145 БпЛА оперативно-тактического уровня, 103 единицы автомобильной и три единицы специальной техники оккупантов.

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