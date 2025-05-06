За добу на фронті 200 боєзіткнень. Найгарячіша ситуація зберігається на трьох напрямках - Лиманському, Покровському та Новопавлівському, - Генштаб
Протягом минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках. У Курській області ворог атакував 18 разів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Обстріли України
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 80 авіаударів, використавши при цьому дві ракети та скинувши 175 КАБ. Крім цього, здійснив понад 6100 обстрілів, з них 113 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 3344 дрони-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Ворожба, Іскрисківщина, Миропілля, Білопілля Сумської області; Золочів, Козача Лопань, Підлиман Харківської області; Шевченко Перше, Нова Полтавка, Сухий Яр, Покровськ, Котлине, Удачне, Олександроград, Новопіль, Зелене Поле Донецької області; Малинівка, Темирівка, Залізничне, Мала Токмачка, Степове, Кам’янське Запорізької області.
Бої на сході
Минулої доби на Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районі Загризового та в бік Новоосинового і Глушківки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз. Намагався просунутися уперед неподалік населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Нове, Колодязі, Мирне, Торське та в напрямку Зеленої Долини.
На Краматорському напрямку наші оборонці відбили чотири атаки противника в районі Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак в районах Торецька та Озарянівки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 78 атак агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Водяне Друге, Новоторецьке, Шевченко, Удачне, Успенівка, Троїцьке, Котлярівка, Богданівка та Андріївка.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 24 ворожих штурми в районах населених пунктів Новопіль, Новосілка, Привільне, Комар та в бік Одрадного.
Ситуація на півдні та півночі
Противник також сім разів атакував позиції наших захисників в районі Високого на Гуляйпільському напрямку.
На Оріхівському напрямку, поблизу Степового, Малих Щербаків, Кам’янського та в бік Новоандріївки і Новоданилівки, загарбники здійснили 14 атак на позиції наших захисників.
На Сіверському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.
На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 18 атак противника. Ворог завдав 330 артилерійських обстрілів, з них вісім — із реактивних систем залпового вогню; здійснив 12 авіаційних ударів, скинувши 27 КАБ.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.
Удари по ворогу
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.
Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 24 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два пункти управління, п’ять засобів ракетних військ і артилерії, два засоби ППО та чотири інших важливих об’єкти противника.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1430 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, п’ять бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, одну РСЗВ, 145 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 103 одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупантів.
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@ "Запорізький напрямок:
На південний схід від н.п. Новопіль російські війська просунулися ділянці шириною до 3 км на глибину до 2.73 км.
На південь від н.п. Новосілка противник просунувся в районі ставка і вздовж річки ВоронА на ділянці завширшки до 3.25 км на глибину до 2 км.
На Комарському напрямку точаться бої на південно-східній околиці населеного пункту Богатир. Противник посилює тиск як з боку населеного пункту Розлив, так і з півдня штурмує лісосмуги у північному напрямку.
Новопавлівський напрямок:
Противник просунувся у Котлярівці та на захід від даного н.п. на глибину до 1.3 км.
На східній околиці Новоолександрівки супротивник зайняв ферму.
На південь від Успенівки російські війська просунулися вздовж лісосмуги на ділянці шириною до 2.2 км.
Покровський напрямок:
Українські війська просунулися у північній частині Лисівки на ділянці завширшки до 2 км.
На правому фланзі російські війська зробили спробу прориву на бронетехніці до Миролюбівки. Дроноводи ЗСУ зупинили супротивника на південній околиці населеного пункту.
Костянтинівський напрямок:
У східній частині Малинівки тривають бої у забудові. Противник підтягнув резерви.
Після просування у Березівці російські війська посилили тиск на Нову Полтавку, штурмуючи піхотними підрозділами забудову на південній околиці селища.
З району дитячого табору «Берізка» російські війська піхотним підрозділом спробували прорив до селища Диліївка на глибину до 1.3 км. Українським військам вдалося відбити атаку супротивника, який прагне прорватися в Дачне та згадану Диліївку з метою подальшого удару у напрямку східного берега Клебанбицького водосховища.
Сумська область:
Противник продовжує штурмувати у напрямку н.п. Біловоди з боку н.п. Журавка та у напрямку н.п. Локня з боку Басівки.
У Курській області продовжуються бойові зіткнення в районі кордону. Українські війська стримую російські сили, які планують наступати на Сумщині не лише з боку Журавки та Басівки у напрямку Юнаківки, а й з боку населеного пункту Горналь у напрямку лісового масиву.
У Білгородській області ситуація аналогічна - бойові зіткнення продовжуються в районі кордону."