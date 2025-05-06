На фронте произошло 79 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 79 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории россии пострадали районы населенных пунктов Новодмитровка, Белая Береза, Порозок, Степок, Уланово, Бобылевка, Толстодубово, Нововасильевка, Проходы, Поповка, Марьино, Петрушевка, Миропольское Сумской области.

Боевые действия на Харьковщине

Украинские подразделения отбили две атаки врага на Харьковском направлении в районе Волчанска, еще три боестолкновения продолжаются в данной локации.

На Купянском направлении противник дважды атаковал позиции в районах населенных пунктов Загрызово и Петропавловка, наши защитники успешно отбили вражеские штурмы.

Боевые действия на Донбассе

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила 8 атак в районах населенных пунктов Липовое, Редкодуб, и в направлениях Нового Мира и Колодязей. Сейчас продолжается два боестолкновения.

На Северском направлении противник активных наступательных действий не проводил.

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На Краматорском направлении наши защитники отражали две атаки ашресора в районах Курдюмовки и Часова Яра, сейчас идет один бой.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Дачного и Торецка, где Силы обороны уже отбили одно штурмовое действие, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

С начала суток на Покровском направлении противник совершил 36 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Калиновое, Луч, Лысовка, Даченское, Шевченко, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Серебряное, Андреевка, и в направлениях Малиновки, Миролюбовки, Алексеевки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 27 атак противника. Вражеская авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по районам населенных пунктов Русин Яр, Новая Полтавка, Старая Николаевка, Мирноград, Белицкое, Покровск и Новопавловка.

На Новопавловском направлении украинские воины отражают три атаки оккупационной армии, а 11 попыток штурмовать наши позиции уже остановлено в районах населенных пунктов Константинополь, Ривнополь, Новоселка, Свободное Поле и в направлениях населенных пунктов Шевченко, Новополь, Отрадное. Авиаударам подверглись Новополь, Темировка, Зеленое Поле и Новодаровка.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении, в районе населенного пункта Высокое, Силы обороны успешно отбили две вражеские атаки. Также противник применил неуправляемые авиационные ракеты по Гуляйполю и Малиновке.

На Ореховском направлении наши защитники успешно остановили четыре штурма в районах Степного, Малых Щербаков, Каменского и в направлении Новоандреевки. Противник нанес авиаудары по Малой Токмачке и Каменскому.

На Приднепровском направлении российские оккупанты один раз безуспешно атаковали в сторону позиций наших защитников. Враг нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по району населенного пункта Ольговка.

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Операция ВСУ на Курщине

На Курском направлении украинские защитники отбили три атаки захватчиков. Кроме того, враг осуществил 182 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности два - из реактивных систем залпового огня, нанес четыре авиационных удара, сбросив четыре управляемые бомбы.