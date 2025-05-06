На фронті відбулося 79 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 79 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ситуація на півночі

Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів з території росії постраждали райони населених пунктів Новодмитрівка, Біла Береза, Порозок, Степок, Уланове, Бобилівка, Товстодубове, Нововасилівка, Проходи, Попівка, Мар’їне, Петрушівка, Миропільське Сумської області.

Бойові дії на Харківщині

Українські підрозділи відбили дві атаки ворога на Харківському напрямку в районі Вовчанська, ще три боєзіткнення тривають в даній локації.

На Куп’янському напрямку противник двічі атакував позиції у районах населених пунктів Загризове та Петропавлівка, наші захисники успішно відбили ворожі штурми.

Бойові дії на Донбасі

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 8 атак в районах населених пунктів Липове, Рідкодуб, і в напрямках Нового Миру та Колодязів. Наразі триває два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.

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На Краматорському напрямку наші оборонці відбивали дві атаки ашресора в районах Курдюмівки та Часового Яру, наразі точиться один бій.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Дачного та Торецька, де Сили оборони вже відбили одну штурмову дію, ще одне боєзіткнення триває дотепер.

З початку доби на Покровському напрямку противник здійснив 36 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Калинове, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Срібне, Андріївка, та в напрямках Малинівки, Миролюбівки, Олексіївки. Сили оборони стримують натиск і вже відбили 27 атак противника. Ворожа авіація завдала ударів керованими авіабомбами по районах населених пунктів Русин Яр, Нова Полтавка, Стара Миколаївка, Мирноград, Білицьке, Покровськ та Новопавлівка.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбивають три атаки окупаційної армії, а 11 спроб штурмувати наші позиції вже зупинено в районах населених пунктів Костянтинопіль, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле та в напрямках населених пунктів Шевченко, Новопіль, Одрадне. Авіаударів зазнали Новопіль, Темирівка, Зелене Поле та Новодарівка.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку, в районі населеного пункту Високе, Сили оборони успішно відбили дві ворожі атаки. Також противник застосував некеровані авіаційні ракети по Гуляйполю та Малинівці.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно зупинили чотири штурми в районах Степового, Малих Щербаків, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки. Противник завдав авіаударів по Малій Токмачці та Кам’янському.

На Придніпровському напрямку російські окупанти один раз безуспішно атакували у бік позицій наших захисників. Ворог завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами по району населеного пункту Ольгівка.

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Операція ЗСУ на Курщині

На Курському напрямку українські захисники відбили три атаки загарбників. Крім того, ворог здійснив 182 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню, завдав чотири авіаційні удари, скинувши чотири керовані бомби.