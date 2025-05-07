Все, кто поддерживают мир, должны быть 9 мая в Украине, а не в Москве, - Каллас

Все, кто действительно поддерживают мир, должны быть 9 мая в Украине, а не в столице страны-агрессора Москве.

Об этом заявила главный дипломат Евросоюза, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас перед неформальным заседанием глав МИД стран ЕС, которое проходит в среду, 7 мая, в Варшаве, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Ясно, что все те, кто за мир, должны быть в Украине, а не в Москве, когда речь идет о 9 мая, которое является Днем Европы - когда мы отмечаем Европу, которая является проектом мира", - сказала топ-дипломат.

Она отметила, что европейские министры едут на встречу во Львов с тем, чтобы, прежде всего, обсудить дальнейшую поддержку Украины.

"И я очень рада, что мы можем сделать это вместе также с нашими партнерами из других стран из-за пределов Европы",- сказала Каллас.

Также она рассказала, что сейчас Евросоюз работает над 17-м пакетом санкций против России, чтобы принудить Кремль к миру.

"Чтобы Россия хотела мира, мы также должны усилить давление на них",- отметила она, добавив в этом вопросе Евросоюз имеет подобные взгляды с Великобританией.

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Кроме этого, Каллас рассказала, что во время неформального заседания в Варшаве европейские министры также будут обсуждать "наши большие изменения с Соединенными Штатами и все другие вопросы безопасности и политические вопросы, происходящие по всему миру, где мы можем сотрудничать".

Напомним, что глава МИД Украины Андрей Сибига пригласил министров иностранных дел стран ЕС во Львов 9 мая.

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