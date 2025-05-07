Усі, хто підтримують мир, мають бути 9 травня в Україні, а не в Москві, - Каллас

Всі, хто дійсно підтримують мир, мають бути 9 травня в Україні, а не у столиці країни-агресорки Москві.

Про це заявила головна дипломатка Євросоюзу, віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас перед неформальним засіданням глав МЗС країн ЄС, що відбувається у середу, 7 травня, у Варшаві, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ясно, що всі ті, хто за мир, повинні бути в Україні, а не в Москві, коли йдеться про 9 травня, яке є Днем Європи – коли ми відзначаємо Європу, яка є проєктом миру", - сказала топдипломатка.

Вона зазначила, що європейські міністри їдуть на зустріч у Львів з тим, щоб, передусім, обговорити подальшу підтримку України.

"І я дуже рада, що ми можемо зробити це разом також з нашими партнерами з інших країн з-поза меж Європи",- сказала Каллас.

Також вона розповіла, що наразі Євросоюз працює над 17-м пакетом санкцій проти Росії, щоб примусити Кремль до миру.

"Щоб Росія хотіла миру, ми також повинні посилити тиск на них",- зауважила вона, додавши в цьому питанні Євросоюз має подібні погляди з Великою Британією.

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Окрім цього, Каллас розповіла, що під час неформального засідання у Варшаві європейські міністри також обговорюватимуть "наші великі зміни зі Сполученими Штатами та всі інші безпекові й політичні питання, що відбуваються по всьому світу, де ми можемо співпрацювати".

Нагадаємо, що глава МЗС України Андрій Сибіга запросив міністрів закордонних справ країн ЄС до Львова 9 травня.

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