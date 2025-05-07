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Новости Визит Мерца в Польшу
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Россия остается самой большой угрозой для евроатлантических отношений, - Мерц

Фридрих Мерц

Во время визита в Польшу новый канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что Россия остается самой большой угрозой для Европы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия есть и остается самой большой угрозой нашей безопасности... Это остается угрозой для евроатлантических отношений", - подчеркнул канцлер.

Добавив, что Польша, как непосредственный сосед России и Беларуси, особенно уязвима в этом плане, и Германия хорошо это понимает. Поэтому, подчеркнул канцлер, надо быстро укрепить силы сдерживания и возможности коллективной обороны. Он высоко оценил усилия Польши для защиты НАТО, особенно восточного фланга.

По его словам, Германия внесла изменения в Конституцию, чтобы иметь возможность увеличить расходы, и будет инвестировать "сотни миллионов и миллиардов в оборону в ближайшие годы".

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"Это наша общая оборона, которую мы должны продолжать развивать в Европе", - подчеркнул канцлер.

Он напомнил, что польские и немецкие пилоты совместно защищают воздушное пространство РП. Немецкие спецподразделения обеспечивают безопасность аэропорта в Жешуве, немецкие корабли развернуты в Балтийском море у побережья Польши в рамках миссии НАТО.

Глава правительства ФРГ также подчеркнул, что Германия и Польша являются одними из крупнейших сторонников Украины в вопросах политической, военной поддержки, а также принятия беженцев.

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Автор: 

Польша (8435) россия (95687) Фридрих Мерц (75)


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Нарешті лідер ФРН озвучив правдиву ситуацію в Європі і висловив позицію країни яка стане беззаперечним лідером об'єднаної Європи,,навколо якого об'єднаються весь Світ.
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07.05.2025 21:38 Ответить
Дойчеланд тішит притомністю канцлерів після путінській шавки Меркель.
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07.05.2025 21:45 Ответить
Здоровий глузд підказує, що загрози треба знищувати.
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07.05.2025 21:49 Ответить
Це уже ОЧИДНО, ще з 2008 року!
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07.05.2025 22:08 Ответить
Щось таки пробзділось в "датському королівстві."
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07.05.2025 22:15 Ответить
 
 