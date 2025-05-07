Россия остается самой большой угрозой для евроатлантических отношений, - Мерц
Во время визита в Польшу новый канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что Россия остается самой большой угрозой для Европы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россия есть и остается самой большой угрозой нашей безопасности... Это остается угрозой для евроатлантических отношений", - подчеркнул канцлер.
Добавив, что Польша, как непосредственный сосед России и Беларуси, особенно уязвима в этом плане, и Германия хорошо это понимает. Поэтому, подчеркнул канцлер, надо быстро укрепить силы сдерживания и возможности коллективной обороны. Он высоко оценил усилия Польши для защиты НАТО, особенно восточного фланга.
По его словам, Германия внесла изменения в Конституцию, чтобы иметь возможность увеличить расходы, и будет инвестировать "сотни миллионов и миллиардов в оборону в ближайшие годы".
"Это наша общая оборона, которую мы должны продолжать развивать в Европе", - подчеркнул канцлер.
Он напомнил, что польские и немецкие пилоты совместно защищают воздушное пространство РП. Немецкие спецподразделения обеспечивают безопасность аэропорта в Жешуве, немецкие корабли развернуты в Балтийском море у побережья Польши в рамках миссии НАТО.
Глава правительства ФРГ также подчеркнул, что Германия и Польша являются одними из крупнейших сторонников Украины в вопросах политической, военной поддержки, а также принятия беженцев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль