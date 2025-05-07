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Новини Візит Мерца до Польщі
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Росія залишається найбільшою загрозою для євроатлантичних відносин, - Мерц

Фрідріх Мерц

Під час візиту до Польщі новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підкреслив, що Росія залишається найбільшою загрозою для Європи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія є і залишається найбільшою загрозою нашій безпеці… Це залишається загрозою для євроатлантичних відносин", - наголосив канцлер.

Додавши, що Польща, як безпосередній сусід Росії та Білорусі, особливо вразлива в цьому плані, і Німеччина добре це розуміє. Тому, наголосив канцлер, треба швидко зміцнити сили стримування та можливості колективної оборони. Він високо оцінив зусилля Польщі для захисту НАТО, особливо східного флангу.

За його словами, Німеччина внесла зміни в Конституцію, щоб мати змогу збільшити витрати, та інвестуватиме "сотні мільйонів і мільярдів в оборону в найближчі роки".

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"Це наша спільна оборона, яку ми повинні продовжувати розвивати в Європі", - наголосив канцлер.

Він нагадав, що польські та німецькі пілоти спільно захищають повітряний простір РП. Німецькі спецпідрозділи забезпечують безпеку аеропорту в Жешуві, німецькі кораблі розгорнуті в Балтійському морі біля узбережжя Польщі в межах місії НАТО.

Глава уряду ФРН також підкреслив, що Німеччина та Польща є одними з найбільших прихильників України у питаннях політичної, військової підтримки, а також прийняття біженців.

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Автор: 

Польща (8535) росія (65394) Мерц Фрідріх (82)


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Нарешті лідер ФРН озвучив правдиву ситуацію в Європі і висловив позицію країни яка стане беззаперечним лідером об'єднаної Європи,,навколо якого об'єднаються весь Світ.
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07.05.2025 21:38 Відповісти
Дойчеланд тішит притомністю канцлерів після путінській шавки Меркель.
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07.05.2025 21:45 Відповісти
Здоровий глузд підказує, що загрози треба знищувати.
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07.05.2025 21:49 Відповісти
Це уже ОЧИДНО, ще з 2008 року!
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07.05.2025 22:08 Відповісти
Щось таки пробзділось в "датському королівстві."
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07.05.2025 22:15 Відповісти
 
 