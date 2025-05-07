Росія залишається найбільшою загрозою для євроатлантичних відносин, - Мерц

Під час візиту до Польщі новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підкреслив, що Росія залишається найбільшою загрозою для Європи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія є і залишається найбільшою загрозою нашій безпеці… Це залишається загрозою для євроатлантичних відносин", - наголосив канцлер.

Додавши, що Польща, як безпосередній сусід Росії та Білорусі, особливо вразлива в цьому плані, і Німеччина добре це розуміє. Тому, наголосив канцлер, треба швидко зміцнити сили стримування та можливості колективної оборони. Він високо оцінив зусилля Польщі для захисту НАТО, особливо східного флангу.

За його словами, Німеччина внесла зміни в Конституцію, щоб мати змогу збільшити витрати, та інвестуватиме "сотні мільйонів і мільярдів в оборону в найближчі роки".

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"Це наша спільна оборона, яку ми повинні продовжувати розвивати в Європі", - наголосив канцлер.

Він нагадав, що польські та німецькі пілоти спільно захищають повітряний простір РП. Німецькі спецпідрозділи забезпечують безпеку аеропорту в Жешуві, німецькі кораблі розгорнуті в Балтійському морі біля узбережжя Польщі в межах місії НАТО.

Глава уряду ФРН також підкреслив, що Німеччина та Польща є одними з найбільших прихильників України у питаннях політичної, військової підтримки, а також прийняття біженців.

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