Министерство иностранных дел Болгарии резко раскритиковало заявления президента РФ Владимира Путина о якобы причастности Болгарии к обострению ситуации, приведшей к полномасштабной войне в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

Ответ появился после слов российского диктатора в пропагандистском фильме, где он обвинил Болгарию и Румынию в содействии напряженности из-за размещения баз США.

"Попытки Российской Федерации переложить ответственность за развязывание незаконной и неспровоцированной войны в Украине на другие страны, в частности на Болгарию, абсолютно неприемлемы и представляют собой грубую манипуляцию фактами", - говорится в заявлении МИД Болгарии.

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Власти подчеркнули, что вступление страны в НАТО было суверенным выбором, принятым демократическим путем, а присутствие американских военных не несет угрозы другим государствам и соответствует международному праву.

В контексте также упомянули военную базу "Ново Село", которая является местом совместной подготовки болгарских и американских военных. По соглашению с США, на базе могут находиться до 2500 человек, но на практике таких масштабов она никогда не достигала.

Путин в фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" утверждает, что "легкие передовые базы США" в Болгарии и Румынии стали частью эскалации. Он снова пытается переложить вину за развязанную РФ войну на страны НАТО, заявив, что это стало ответом на "игнорирование России".

Напомним, вчера диктатор Владимир Путин обвинил Румынию и Болгарию в якобы создании напряженности, которая привела к войне в Украине.

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