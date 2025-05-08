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Новости Заявления Путина об Украине
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МИД Болгарии об обвинениях Путина в войне в Украине: РФ перекладывает ответственность и манипулирует фактами

Путин о Крыме

Министерство иностранных дел Болгарии резко раскритиковало заявления президента РФ Владимира Путина о якобы причастности Болгарии к обострению ситуации, приведшей к полномасштабной войне в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

Ответ появился после слов российского диктатора в пропагандистском фильме, где он обвинил Болгарию и Румынию в содействии напряженности из-за размещения баз США.

"Попытки Российской Федерации переложить ответственность за развязывание незаконной и неспровоцированной войны в Украине на другие страны, в частности на Болгарию, абсолютно неприемлемы и представляют собой грубую манипуляцию фактами", - говорится в заявлении МИД Болгарии.

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Власти подчеркнули, что вступление страны в НАТО было суверенным выбором, принятым демократическим путем, а присутствие американских военных не несет угрозы другим государствам и соответствует международному праву.

В контексте также упомянули военную базу "Ново Село", которая является местом совместной подготовки болгарских и американских военных. По соглашению с США, на базе могут находиться до 2500 человек, но на практике таких масштабов она никогда не достигала.

Путин в фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" утверждает, что "легкие передовые базы США" в Болгарии и Румынии стали частью эскалации. Он снова пытается переложить вину за развязанную РФ войну на страны НАТО, заявив, что это стало ответом на "игнорирование России".

Напомним, вчера диктатор Владимир Путин обвинил Румынию и Болгарию в якобы создании напряженности, которая привела к войне в Украине.

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Болгария (656) путин владимир (31328) война в Украине (4147)


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Якшо братушкі міцно триматимуть в голові, що путін - *****, то всі питання автоматично відпадуть.
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08.05.2025 11:51 Ответить
Країни НАТО ігнорували росію, тому кацапи напали на Україну...
Все ж логічно, хіба ні?
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08.05.2025 11:54 Ответить
А те мурло не згадувало у хфільмі про вступ до НАТО Фінляндії та Швеції ?
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08.05.2025 11:56 Ответить
новий президент Румунії вижене американців і буде справно лизати дупу ***** !
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08.05.2025 11:59 Ответить
а ***** всі винні, одне воно- обіжане
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08.05.2025 12:03 Ответить
***** це дитя нквс системи тому поки вона житиме отака фігня малята буде вічно
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08.05.2025 12:19 Ответить
Тия варвари са абсолютно нагли и се правят, че не знаят че ние българите чрез Киевска Рус, а и директно, ги кръстихме и им дадохме азбука и една велика идея за Държавата на духа, която те изкорубиха отвътре и замениха с държава на варварите, която няма милост ни към свои ни към чужди. Ако не бяхме ние още щяха да бродят немили, недраги, некръстени и безпросветни из московските блата. И е само признак на черна неблагодарност и безпримерна наглост това че те немине много време и пак започват с най-отцеругателски слова да дирят сметка от държавата която е тяхна духовна майка
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08.05.2025 12:44 Ответить
 
 