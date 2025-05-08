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Новини Заяви Путіна про Україну
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МЗС Болгарії про звинувачення Путіна у війні в Україні: РФ перекладає відповідальність та маніпулює фактами

Путін про Крим

Міністерство закордонних справ Болгарії різко розкритикувало заяви президента РФ Володимира Путіна про нібито причетність Болгарії до загострення ситуації, що призвела до повномасштабної війни в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

Відповідь з’явилася після слів російського диктатора в пропагандистському фільмі, де він звинуватив Болгарію та Румунію в сприянні напруженості через розміщення баз США.

"Спроби Російської Федерації перекласти відповідальність за розв'язання незаконної і неспровокованої війни в Україні на інші країни, зокрема на Болгарію, абсолютно неприйнятні і являють собою грубу маніпуляцію фактами", - йдеться в заяві МЗС Болгарії.

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Влада наголосила, що вступ країни до НАТО був суверенним вибором, ухваленим демократичним шляхом, а присутність американських військових не несе загрози іншим державам і відповідає міжнародному праву.

У контексті також згадали військову базу "Ново Село", яка є місцем спільної підготовки болгарських і американських військових. За угодою з США, на базі можуть перебувати до 2500 осіб, але на практиці таких масштабів вона ніколи не досягала.

Путін у фільмі "Росія. Кремль. Путін. 25 років" стверджує, що "легкі передові бази США" в Болгарії й Румунії стали частиною ескалації. Він знову намагається перекласти провину за розв’язану РФ війну на країни НАТО, заявивши, що це стало відповіддю на "ігнорування Росії".

Нагадаємо, вчора диктатор Володимир Путін звинуватив Румунію та Болгарію у нібито створенні напруженості, що призвела до війни в Україні.

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Болгарія (784) путін володимир (23881) війна в Україні (4207)


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Якшо братушкі міцно триматимуть в голові, що путін - *****, то всі питання автоматично відпадуть.
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08.05.2025 11:51 Відповісти
Країни НАТО ігнорували росію, тому кацапи напали на Україну...
Все ж логічно, хіба ні?
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08.05.2025 11:54 Відповісти
А те мурло не згадувало у хфільмі про вступ до НАТО Фінляндії та Швеції ?
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08.05.2025 11:56 Відповісти
новий президент Румунії вижене американців і буде справно лизати дупу ***** !
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08.05.2025 11:59 Відповісти
а ***** всі винні, одне воно- обіжане
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08.05.2025 12:03 Відповісти
***** це дитя нквс системи тому поки вона житиме отака фігня малята буде вічно
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08.05.2025 12:19 Відповісти
Тия варвари са абсолютно нагли и се правят, че не знаят че ние българите чрез Киевска Рус, а и директно, ги кръстихме и им дадохме азбука и една велика идея за Държавата на духа, която те изкорубиха отвътре и замениха с държава на варварите, която няма милост ни към свои ни към чужди. Ако не бяхме ние още щяха да бродят немили, недраги, некръстени и безпросветни из московските блата. И е само признак на черна неблагодарност и безпримерна наглост това че те немине много време и пак започват с най-отцеругателски слова да дирят сметка от държавата която е тяхна духовна майка
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08.05.2025 12:44 Відповісти
 
 