Міністерство закордонних справ Болгарії різко розкритикувало заяви президента РФ Володимира Путіна про нібито причетність Болгарії до загострення ситуації, що призвела до повномасштабної війни в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

Відповідь з’явилася після слів російського диктатора в пропагандистському фільмі, де він звинуватив Болгарію та Румунію в сприянні напруженості через розміщення баз США.

"Спроби Російської Федерації перекласти відповідальність за розв'язання незаконної і неспровокованої війни в Україні на інші країни, зокрема на Болгарію, абсолютно неприйнятні і являють собою грубу маніпуляцію фактами", - йдеться в заяві МЗС Болгарії.

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Влада наголосила, що вступ країни до НАТО був суверенним вибором, ухваленим демократичним шляхом, а присутність американських військових не несе загрози іншим державам і відповідає міжнародному праву.

У контексті також згадали військову базу "Ново Село", яка є місцем спільної підготовки болгарських і американських військових. За угодою з США, на базі можуть перебувати до 2500 осіб, але на практиці таких масштабів вона ніколи не досягала.

Путін у фільмі "Росія. Кремль. Путін. 25 років" стверджує, що "легкі передові бази США" в Болгарії й Румунії стали частиною ескалації. Він знову намагається перекласти провину за розв’язану РФ війну на країни НАТО, заявивши, що це стало відповіддю на "ігнорування Росії".

Нагадаємо, вчора диктатор Володимир Путін звинуватив Румунію та Болгарію у нібито створенні напруженості, що призвела до війни в Україні.

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