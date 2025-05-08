12 лет за решеткой проведет перебежчик, который служил оккупантам в Херсоне и пытался попасть в ВСУ
Житель Херсонщины за коллаборационистскую деятельность осужден на 12 лет лишения свободы.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
При поддержании публичного обвинения прокурорами Херсонской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона суд признал гражданина виновным в коллаборационистской деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).
Приговором суда он приговорен к 12 годам лишения свободы.
Как действовал коллаборационист?
В суде прокуроры доказали, что в июне 2022 года, находясь на временно оккупированной территории Херсонской области, мужчина добровольно вступил в незаконный правоохранительный орган, созданный оккупационной администрацией - так называемую "Исправительную колонию (№ 90)". Там он занимал должность "старшего инструктора-кинолога" и выполнял обязанности в пользу оккупационного режима.
Коллаборант был мобилизован в ВСУ
После освобождения территории, скрыв свое прошлое, осужденный был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины. Однако уже через два дня его задержали правоохранители в порядке ст. ст. 208, 615 УПК Украины.
В судебном заседании осужденный признал свою вину, раскаялся.
Досудебное расследование осуществляли следователи второго СО (с дислокацией в г. Херсоне) ТУ ГБР, расположенного в г. Мелитополе; оперативное сопровождение - Департамент военной контрразведки СБ Украины.
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