12 років за ґратами проведе перебіжчик, який служив окупантам у Херсоні та намагався потрапити до ЗСУ

Мешканця Херсонщини за колабораційну діяльність засуджено на 12 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону суд визнав громадянина винним у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Вироком суду його засуджено до 12 років позбавлення волі.

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Як діяв колаборант?

У суді прокурори довели, що у червні 2022 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Херсонської області, чоловік добровільно вступив до незаконного правоохоронного органу, створеного окупаційною адміністрацією – так званої "Исправительной колонии (№ 90)". Там він обіймав посаду "старшого інструктора-кінолога" та виконував обовʼязки на користь окупаційного режиму.

Колаборант був мобілізований до ЗСУ

Після звільнення території, приховавши своє минуле, засуджений був мобілізований до лав Збройних Сил України. Проте вже через два дні його затримали правоохоронці в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України.

У судовому засіданні засуджений визнав свою вину, розкаявся.

Досудове розслідування здійснювали слідчі другого СВ (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі; оперативний супровід ‒ Департамент військової контррозвідки СБ України.

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