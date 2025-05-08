Стрельба в Софиевской Борщаговке: УП показала момент убийства военного и его тещи. ВИДЕО

Журналисты издания "Украинская правда" получили кадры момента двойного убийства военнослужащего и его тещи в селе Софиевская Борщаговка под Киевом в четверг, 8 мая.

Видео получили собеседники УП в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.

На видео можно увидеть, как убийца расстреливает автомобиль, в которой находился один из погибших - военнослужащий.

После этого стрелок зашел во двор дома и уже там, по информации УП, убил другую жертву.

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По данным полиции, месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине за 1000 долларов (по данным издания УП, это был автомат. - Ред.).

Впрочем, 8 мая между ними произошел конфликт относительно оплаты: военный требовал у покупателя выплатить ему еще определенную сумму. Как следствие, мужчина из купленного оружия расстрелял военного и его тещу, которая находилась дома. После этого злоумышленник зашел в собственный дом и закрылся внутри.

Впоследствии правоохранители окружили дом и в течение часа задержали мужчину. Им оказался 63-летний местный житель.

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