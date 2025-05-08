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Новости Стрельба под Киевом
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Стрельба в Софиевской Борщаговке: УП показала момент убийства военного и его тещи. ВИДЕО

Журналисты издания "Украинская правда" получили кадры момента двойного убийства военнослужащего и его тещи в селе Софиевская Борщаговка под Киевом в четверг, 8 мая.

Видео получили собеседники УП в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.

На видео можно увидеть, как убийца расстреливает автомобиль, в которой находился один из погибших - военнослужащий.

После этого стрелок зашел во двор дома и уже там, по информации УП, убил другую жертву.

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По данным полиции, месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине за 1000 долларов (по данным издания УП, это был автомат. - Ред.).

Впрочем, 8 мая между ними произошел конфликт относительно оплаты: военный требовал у покупателя выплатить ему еще определенную сумму. Как следствие, мужчина из купленного оружия расстрелял военного и его тещу, которая находилась дома. После этого злоумышленник зашел в собственный дом и закрылся внутри.

Впоследствии правоохранители окружили дом и в течение часа задержали мужчину. Им оказался 63-летний местный житель.

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Автор: 

стрельба (3257) убийство (6492) Софиевская Борщаговка (2)


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Топ комментарии
+6
Придурку, так вільного доступу до зброї в Україні нема. Всі вбивці купують зброю на чорному ринку. Насолоджуйся результатами.
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08.05.2025 21:37
+4
Це кримінальна розбірка.
Один злочинець нелегально продав вогнепальну зброю іншому.
Той інший злочинець вбив першого злочинця із проданої ним нелегальної зброї.
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08.05.2025 21:32
+4
Це тим, хто агітує за дозвіл зброї. Таких *** просто купа.
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08.05.2025 21:32
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Шось він задешево продав
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08.05.2025 21:30 Ответить
Вот убиенный то же так подумал, решил цену накинуть. Нарушил джентельменский договор, за что и смыл позор кровью.
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08.05.2025 21:33 Ответить
Це версія вбивці.
Яка реальна причина - питання.
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08.05.2025 21:35 Ответить
Потом в СМИ чего-нибудь набрешут.
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08.05.2025 21:38 Ответить
Багато мав)
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08.05.2025 21:34 Ответить
Непонятки і розбірки
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08.05.2025 21:36 Ответить
Мій родич в США б/в калаша за 400 баксів придбав. З двома дореформеними магазинами (на 25 набоїв). За пів години зареєстрував, хоча на той момент навіть грін-карти не мав. АКС74У йому звісно би не продали. Стріляє чергами та закороткий, а зараз ще й калібр не той. А в Україні кінця 90-х - початку 0-х карабин с АКС74У коштував в магазині 150-200 баксів, майже нульовий. Державі воно і https://zbroya.info/ru/news/38231_ukrainskaia-vlast-unichtozhaet-strelkovoe-oruzhie/ 500 гривень не стоїть.
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08.05.2025 21:53 Ответить
Це кримінальна розбірка.
Один злочинець нелегально продав вогнепальну зброю іншому.
Той інший злочинець вбив першого злочинця із проданої ним нелегальної зброї.
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08.05.2025 21:32 Ответить
8 травня день Чарльза Дарвіна. В Криму полковник вбиває себе з травмата, бо сирену повітряної тревоги почув. Під Києвом військовий йде трусити бабло з сусіда, якому сам же нещодавно ксюшу продав з набоями.
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08.05.2025 21:57 Ответить
Це тим, хто агітує за дозвіл зброї. Таких *** просто купа.
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08.05.2025 21:32 Ответить
і як тут відсутність дозволу у цього відмороженого допомогла вбитому?
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08.05.2025 21:56 Ответить
Питання розглядається загально. Вчіться дивитись на проблему з відстані . Цей окремий випадок є лакмусовим папірцем.
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08.05.2025 22:01 Ответить
Хтось там топив що потрібно всім дати вільний доступ до зброї... Де Ви?
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08.05.2025 21:32 Ответить
Не путайте незаконное оружие и законно полученное. Из законника вы не будете всех мочить налево и направо. Мочат всегда криминально добытым ,и скидывают потом(но это умные делают).
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08.05.2025 21:37 Ответить
Не пишите глупостей. Когда человек перед камерами рядом с домом расстреливает других - ему уже пофигу - из законного или незаконного оружия.
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08.05.2025 21:39 Ответить
Выйти на разговор с голой жопой или с помпой в руках? Что же выбрать?
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08.05.2025 21:41 Ответить
Совсем не пофиг. Ибо у каждого соседа или прохожего может оказаться оружие и преступника застрелят, не дав совершить преступление.
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08.05.2025 21:45 Ответить
якщо власник зброї придурок (чого жодна медкомісія на жаль встановити не може) - то неважливо як він отримав зброю, закконно чи незаконно
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08.05.2025 21:45 Ответить
Когда ко мне приходит придурок с оружием, то чем мне защитится? Табуреткой?
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08.05.2025 21:48 Ответить
Это вы не путайте самозащиту с ношением оружия.

С законного оружия по пьяне как раз мочат налево направо.
К законному оружию получают доступ дети.
Узаконенное оружие создаст препятствие к определению незаконного, потому что если сейчас на любое увиденное у человека оружие можно вызывать полицию, и 90% этого оружия окажется незаконным, то потом половина будет ходить с законным стволом, а половина с незаконным, по внешнему виду определить вы не сможете, а вызывать каждый раз полицию на увиденный ствол вы уже не будете.

А самое главное - это не даст никаких преимуществ. Никто не будет вызывать человека на дуэль с секундантами. Посмотрите внимательно на два видео последней свежести - убийство Ганула, спектакль со Стерненко, и скажите что бы изменилось будь у них стволы и право на самозащиту? Да ничего. Если есть цель вальнуть человека - то хоть он на танке ездить будет - все равно вальнут.
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08.05.2025 21:49 Ответить
логіка раба
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08.05.2025 21:58 Ответить
Владение оружием, в первую очередь, это ответственность. Когда мне будут угрожать (неважно как добытым) оружием-я имею право на равные шансы с нападающим, вне зависимости от исхода. Когда придурок знает, что у меня ствол 100%, он подумает много, прежде чем мне угрожать. Во все времена-оружие это признак свободного человека. Раб привык перекладывать свою защиту на хозяина. Как полиция тебя спасёт, если тебя хотят пырнуть ножом в подворотне? Большинство бытовых убийств-кухонный нож. Их запретить? От грамотного киллера, разумеется никто не спасёт. За Стерненко-на кой х.р ему тогда охрана ,от которой никакого толка.
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08.05.2025 22:01 Ответить
Якщо мочить кримінальним, як ви кажете, під камери, то що завадить мочити узаконеним?
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08.05.2025 22:08 Ответить
Придурку, так вільного доступу до зброї в Україні нема. Всі вбивці купують зброю на чорному ринку. Насолоджуйся результатами.
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08.05.2025 21:37 Ответить
Я тут)
якщо о таке хворе прийде до мене з зброєю
самі розумієте
мене і сім'ю вбють...
a так то можна хочаб захиститись або помститись
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08.05.2025 21:41 Ответить
...а якщо вас не буде вдома? а тільки діти і дружина?
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08.05.2025 21:46 Ответить
До вас не придут з зброєю.
Вам будут идти навстречу, пройдя мимо, достанут ствол и вальнут в затылок.
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08.05.2025 21:50 Ответить
Уголовка якраз приходить, валять, так як ви описуєте, по заказу.
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08.05.2025 21:59 Ответить
і як тут відсутність дозволу допомогла?
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08.05.2025 21:55 Ответить
Херове село. В моєиу такого не відбулось би ніколи.
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08.05.2025 21:32 Ответить
Так, а де момент?
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08.05.2025 21:33 Ответить
Де ті суки які вже 30 років розказують що українці не повинні мати вдома зброю бо їх захистить поліція
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08.05.2025 21:34 Ответить
ці суки озброєні і сидять по домах,інші суки в Монако
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08.05.2025 21:36 Ответить
Ось українець отримав зброю дома. Вилилося це у вбийство 2х людей.
Той військовий, якого застрелили 100% мав ще зброю, але його це не спасло.
Але ж ти як маніпулятор, зробив висновок протилежний, бо тобі так вигідно.
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08.05.2025 21:37 Ответить
Факт 1. Вбивця якого я знаю як алкоголіка і шизоїда отримав незаконну зброю вдома. Факт 2. Вбивця розстріляв благополучну сім'ю з якою ворогували вже більше десяти років і не доказано що військовослужбовець продав вбивці з яким в них були натягнуті стосунки зброю. Факт 3. З чого ти взяв що у військовослужбовця була зброя?
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08.05.2025 21:44 Ответить
Ещё вопрос-как молдаване, про которых анекдоты складывали, выживают при разрешённом ношении короткоствола??? Получается, что молдаване, как народ, сдержаннее, умнее и мудрее чем героические украинцы?
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08.05.2025 21:46 Ответить
100%. Після прийняття законону про самозахист в Молдові кількість злочинів зменшилась на 70%. Але це ж невдобний факт для противників вільного доступу і закону про самозахист в Україні.
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08.05.2025 21:50 Ответить
А ти як моніпулятор, зробив інший висновок, в свою сторону. Проти зброї людям. Ну і?
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08.05.2025 21:47 Ответить
вирішив пошантажувати?
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08.05.2025 21:37 Ответить
А давайте подивимося на ситуацію інакше.Той ,хто купив зброю і розстріляв продавця,вірить москалям ,що буде спроба "Кієв за трі дня 2",і не вірить Зеленському та Мерцу,а Трампону і ***** подавно,тому він вирішив купити автомат про всяк випадок)
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08.05.2025 21:38 Ответить
В наш час лише останній лошара не скористається можливісттю і не купить який-небудь ствол задешево. А всі противники зброї нехай так і залишаються мішенями...
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08.05.2025 21:48 Ответить
А тещу навіщо? - сильно його переклинило
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08.05.2025 21:48 Ответить
Це місцевий алкаш і неадекват який пів вулиці тримав в страху. Він би всіх перестріляв в будинку. Повезло що жінка встигла втекти через вікно до сусідів а дитини якраз не було вдома.
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08.05.2025 21:52 Ответить
Я в"їхав шо чел з прибамбасами - мочити всіх наліво і направо
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08.05.2025 21:58 Ответить
Треба було до нотаріуса йти. Уклали б договір і все було б чікі-пукі.((((
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08.05.2025 21:49 Ответить
Та заїбали ви вже цими розборками жлобів.

Новина доби блін...
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08.05.2025 21:50 Ответить
Нічого не розумію, хто тоді забрав машину, якщо він обох застрелив?
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08.05.2025 21:53 Ответить
-Уважаемый, если вы не выплатите дополнительные комиссионные за опасный товар, у вас будут проблемы.
- Простите, не у нас, а у вас
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08.05.2025 21:55 Ответить
А що то за військовий був ?
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08.05.2025 22:01 Ответить
Супероперативно...
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08.05.2025 22:05 Ответить
 
 