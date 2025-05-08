Стрельба в Софиевской Борщаговке: УП показала момент убийства военного и его тещи. ВИДЕО
Журналисты издания "Украинская правда" получили кадры момента двойного убийства военнослужащего и его тещи в селе Софиевская Борщаговка под Киевом в четверг, 8 мая.
Видео получили собеседники УП в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.
На видео можно увидеть, как убийца расстреливает автомобиль, в которой находился один из погибших - военнослужащий.
После этого стрелок зашел во двор дома и уже там, по информации УП, убил другую жертву.
По данным полиции, месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине за 1000 долларов (по данным издания УП, это был автомат. - Ред.).
Впрочем, 8 мая между ними произошел конфликт относительно оплаты: военный требовал у покупателя выплатить ему еще определенную сумму. Как следствие, мужчина из купленного оружия расстрелял военного и его тещу, которая находилась дома. После этого злоумышленник зашел в собственный дом и закрылся внутри.
Впоследствии правоохранители окружили дом и в течение часа задержали мужчину. Им оказался 63-летний местный житель.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Яка реальна причина - питання.
Один злочинець нелегально продав вогнепальну зброю іншому.
Той інший злочинець вбив першого злочинця із проданої ним нелегальної зброї.
С законного оружия по пьяне как раз мочат налево направо.
К законному оружию получают доступ дети.
Узаконенное оружие создаст препятствие к определению незаконного, потому что если сейчас на любое увиденное у человека оружие можно вызывать полицию, и 90% этого оружия окажется незаконным, то потом половина будет ходить с законным стволом, а половина с незаконным, по внешнему виду определить вы не сможете, а вызывать каждый раз полицию на увиденный ствол вы уже не будете.
А самое главное - это не даст никаких преимуществ. Никто не будет вызывать человека на дуэль с секундантами. Посмотрите внимательно на два видео последней свежести - убийство Ганула, спектакль со Стерненко, и скажите что бы изменилось будь у них стволы и право на самозащиту? Да ничего. Если есть цель вальнуть человека - то хоть он на танке ездить будет - все равно вальнут.
якщо о таке хворе прийде до мене з зброєю
самі розумієте
мене і сім'ю вбють...
a так то можна хочаб захиститись або помститись
Вам будут идти навстречу, пройдя мимо, достанут ствол и вальнут в затылок.
Той військовий, якого застрелили 100% мав ще зброю, але його це не спасло.
Але ж ти як маніпулятор, зробив висновок протилежний, бо тобі так вигідно.
Новина доби блін...
- Простите, не у нас, а у вас