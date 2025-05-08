Стрілянина у Софіївській Борщагівці: УП показала момент вбивства військового та його тещі. ВIДЕО
Журналісти видання "Українська правда" отримали кадри моменту подвійного вбивства військовослужбовця та його тещі у селі Софіївська Борщагівка під Києвом у четвер, 8 травня.
Відео отримали співрозмовники УП у правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.
На відео можна побачити, як вбивця розстрілює автомобіль, в якій перебував один із загиблих – військовослужбовець.
Після цього стрілець зайшов у двір будинку і вже там, за інформацією УП, вбив іншу жертву.
За даними поліції, місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів (за даними видання УП, це був автомат - ред.).
Втім 8 травня між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму. У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині.
Згодом правоохоронці оточили будинок та протягом години затримали чоловіка. Ним виявився 63-річний місцевий мешканець.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Яка реальна причина - питання.
Один злочинець нелегально продав вогнепальну зброю іншому.
Той інший злочинець вбив першого злочинця із проданої ним нелегальної зброї.
Я так понимаю, что ты просто неадекват, который мечтает кого-то застрелить и придумывает разные ситуации для этого.
Важен сам факт, что любой человек может достать оружие и застрелить тебя, если ты попробуешь ограбить его. Сам факт возможности наличия оружия у жертвы, снижает преступность на 60%, по данным опроса, проведенных в тюрмах США.
Люди, имеющие оружие, естественно учатся им пользоваться, чтобы в любой момент защитить себя или других и успешно его применяют в случае необходимости. Есть множество видео, как застрелили грабителей банков, магазинов и прочих приступников бабушки-одуванчики, прекрасно умеющие стрелять. Не все умеют стрелять хорошо, не каждый способен выстрелить в человека, но это не важно, важно, что другой человек сможет это сделать, если оружие достаточно распространено. Сам факт такой возможности уже сокращает преступность.
С законного оружия по пьяне как раз мочат налево направо.
К законному оружию получают доступ дети.
Узаконенное оружие создаст препятствие к определению незаконного, потому что если сейчас на любое увиденное у человека оружие можно вызывать полицию, и 90% этого оружия окажется незаконным, то потом половина будет ходить с законным стволом, а половина с незаконным, по внешнему виду определить вы не сможете, а вызывать каждый раз полицию на увиденный ствол вы уже не будете.
А самое главное - это не даст никаких преимуществ. Никто не будет вызывать человека на дуэль с секундантами. Посмотрите внимательно на два видео последней свежести - убийство Ганула, спектакль со Стерненко, и скажите что бы изменилось будь у них стволы и право на самозащиту? Да ничего. Если есть цель вальнуть человека - то хоть он на танке ездить будет - все равно вальнут.
Когда придурок знает что у вас 100% ствол, он не будет вам угрожать, а просто выстрелит в затылок, вы даже не поймете что произошло.
Во все времена, оружие - это инструмент для убийства, остальное просто демагогия.
На этой карте, во всех странах, кроме синих и зеленых - живут рабы.
В отличие от кухонного ножа, пистолет предназначен для убийства. И это хорошо что вы упомянули за ножи. Пока население не отучится хвататься за любое оружие при неправоте собеседника, особенно по пьяне - никаких стволов, а я бы даже ножи конфисковывал если б можно было.
Я бы вам советовал рассматривать ситуацию в стране не с точки зрения своего хотюнчика поносить пушечку, а точки зрения например главы государства, который не хочет чтобы его подданные друг друга перестреляли в пьяных драках
20 апреля 2024 года. Два военных мужика открыли огонь по вооруженным полицейским.
Просто открыл багажник, взял пушку и стал стрелять.
И не по бабушке, которая пистолет видела в фильмах, а по двум ментам, обученных работать как с оружием, так и с потенциальными его применителями.
Если даже полицейские натупили, имея оружие и полномочия на убийство - то гражданские будут еще сильнее в панике.
Видимо для какой-то цели.
Вот я и говорю, что ваша цель вас пристрелит быстрее, чем вы ее - потому что она захотела вас убить раньше чем вы об этом узнали.
Насчет полиции - абсолютно согласен, лол. Единственная с них польза - они имеют юридическое право документировать преступления.
А вот третий ваш контраргумент - кстати один из аргументов, который я забыл упомянуть. Еще не хватало чтобы на улицах устраивали перестрелки.
Чтобы таких выяснений чей ствол длиннее не было - нужно не оружие узаканивать, а напротив, сажать на 10 лет за любой найденный вне служебных обязанностей патрон, т.е. должны работать силовые структуры, а не вот это лечение поноса затыканием ж..пы.
Мне кажется вы путаете право владения с правом стрельбы налево-направо потому что привидилось.
Кстати в странах где оно разрешено - полиция действует по-другому.
Готовы получать пулю в башку, потому что полицейскому показалось?
Я например - не хочу.
якщо о таке хворе прийде до мене з зброєю
самі розумієте
мене і сім'ю вбють...
a так то можна хочаб захиститись або помститись
Вам будут идти навстречу, пройдя мимо, достанут ствол и вальнут в затылок.
Той військовий, якого застрелили 100% мав ще зброю, але його це не спасло.
Але ж ти як маніпулятор, зробив висновок протилежний, бо тобі так вигідно.
А я не хочу, щоб у людей була можливість вбивати інших людей через сварку, чи ще через щось подібне.
Новина доби блін...
- Простите, не у нас, а у вас
те, що він виявився походу військовим, ні на що не впливає