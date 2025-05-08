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Новини Стрілянина під Києвом
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Стрілянина у Софіївській Борщагівці: УП показала момент вбивства військового та його тещі. ВIДЕО

Журналісти видання "Українська правда" отримали кадри моменту подвійного вбивства військовослужбовця та його тещі у селі Софіївська Борщагівка під Києвом у четвер, 8 травня.

Відео отримали співрозмовники УП у правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.

На відео можна побачити, як вбивця розстрілює автомобіль, в якій перебував один із загиблих – військовослужбовець.

Після цього стрілець зайшов у двір будинку і вже там, за інформацією УП, вбив іншу жертву.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розстріляв військового та його родичку у Софіївській Борщагівці: стрілка затримали, - поліція

За даними поліції, місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів (за даними видання УП, це був автомат - ред.).

Втім 8 травня між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму. У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині.

Згодом правоохоронці оточили будинок та протягом години затримали чоловіка. Ним виявився 63-річний місцевий мешканець.

Також читайте: Мати задушила 9-місячну доньку на Одещині: суд залишив жінку під вартою без права внесення застави, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

стрілянина (1784) вбивство (3097) Софіївська Борщагівка (1)


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Топ коментарі
+10
Придурку, так вільного доступу до зброї в Україні нема. Всі вбивці купують зброю на чорному ринку. Насолоджуйся результатами.
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08.05.2025 21:37
+9
Вот убиенный то же так подумал, решил цену накинуть. Нарушил джентельменский договор, за что и смыл позор кровью.
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08.05.2025 21:33
+8
Не путайте незаконное оружие и законно полученное. Из законника вы не будете всех мочить налево и направо. Мочат всегда криминально добытым ,и скидывают потом(но это умные делают).
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08.05.2025 21:37
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Шось він задешево продав
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08.05.2025 21:30 Відповісти
Вот убиенный то же так подумал, решил цену накинуть. Нарушил джентельменский договор, за что и смыл позор кровью.
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08.05.2025 21:33 Відповісти
Це версія вбивці.
Яка реальна причина - питання.
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08.05.2025 21:35 Відповісти
Потом в СМИ чего-нибудь набрешут.
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08.05.2025 21:38 Відповісти
Багато мав)
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08.05.2025 21:34 Відповісти
Непонятки і розбірки
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08.05.2025 21:36 Відповісти
Мій родич в США б/в калаша за 400 баксів придбав. З двома дореформеними магазинами (на 25 набоїв). За пів години зареєстрував, хоча на той момент навіть грін-карти не мав. АКС74У йому звісно би не продали. Стріляє чергами та закороткий, а зараз ще й калібр не той. А в Україні кінця 90-х - початку 0-х карабин с АКС74У коштував в магазині 150-200 баксів, майже нульовий. Державі воно і https://zbroya.info/ru/news/38231_ukrainskaia-vlast-unichtozhaet-strelkovoe-oruzhie/ 500 гривень не стоїть.
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08.05.2025 21:53 Відповісти
Це кримінальна розбірка.
Один злочинець нелегально продав вогнепальну зброю іншому.
Той інший злочинець вбив першого злочинця із проданої ним нелегальної зброї.
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08.05.2025 21:32 Відповісти
8 травня день Чарльза Дарвіна. В Криму полковник вбиває себе з травмата, бо сирену повітряної тревоги почув. Під Києвом військовий йде трусити бабло з сусіда, якому сам же нещодавно ксюшу продав з набоями.
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08.05.2025 21:57 Відповісти
Це тим, хто агітує за дозвіл зброї. Таких *** просто купа.
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08.05.2025 21:32 Відповісти
і як тут відсутність дозволу у цього відмороженого допомогла вбитому?
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08.05.2025 21:56 Відповісти
Питання розглядається загально. Вчіться дивитись на проблему з відстані . Цей окремий випадок є лакмусовим папірцем.
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08.05.2025 22:01 Відповісти
особо одареным объясняю для преступников запрета на покупку оружия нет!
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08.05.2025 22:32 Відповісти
Хтось там топив що потрібно всім дати вільний доступ до зброї... Де Ви?
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08.05.2025 21:32 Відповісти
Не путайте незаконное оружие и законно полученное. Из законника вы не будете всех мочить налево и направо. Мочат всегда криминально добытым ,и скидывают потом(но это умные делают).
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08.05.2025 21:37 Відповісти
Не пишите глупостей. Когда человек перед камерами рядом с домом расстреливает других - ему уже пофигу - из законного или незаконного оружия.
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08.05.2025 21:39 Відповісти
Выйти на разговор с голой жопой или с помпой в руках? Что же выбрать?
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08.05.2025 21:41 Відповісти
На разговор нормальные люди выходят разговаривать, а не стрелять. А тех, кто на разговор выходит с помпой или с калашом - нужно держать в изоляции от нормальных людей - в тюрьме или психушке.
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08.05.2025 22:13 Відповісти
Защита частной собственности не слыхали? А ,забыл, мы же не в Америке живём, где частная собственность это святое. Мы из Украины, наследницы "совка".
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08.05.2025 22:19 Відповісти
Ты когда бредишь, не перескакивай с темы на тему. То ты поговорить выходить мечтаешь с помпой, а тут уже защищаешь частную собственность.
Я так понимаю, что ты просто неадекват, который мечтает кого-то застрелить и придумывает разные ситуации для этого.
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08.05.2025 22:21 Відповісти
Всё ,ты сломал мою логику. Тебе приз-возьми с полки пирожок, моих-два ,твой посередине.
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08.05.2025 22:27 Відповісти
Совсем не пофиг. Ибо у каждого соседа или прохожего может оказаться оружие и преступника застрелят, не дав совершить преступление.
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08.05.2025 21:45 Відповісти
Точно - все ж у кого оружие есть - всегда его держат наготове, чтобы кого-то застрелить. Оружейные манипуляторы, как обычно, манипулируют максимально тупо.
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08.05.2025 22:14 Відповісти
Легализация оружия в Эстонии привеле к снижению уровня убийств почти в 5 раз!
Важен сам факт, что любой человек может достать оружие и застрелить тебя, если ты попробуешь ограбить его. Сам факт возможности наличия оружия у жертвы, снижает преступность на 60%, по данным опроса, проведенных в тюрмах США.
Люди, имеющие оружие, естественно учатся им пользоваться, чтобы в любой момент защитить себя или других и успешно его применяют в случае необходимости. Есть множество видео, как застрелили грабителей банков, магазинов и прочих приступников бабушки-одуванчики, прекрасно умеющие стрелять. Не все умеют стрелять хорошо, не каждый способен выстрелить в человека, но это не важно, важно, что другой человек сможет это сделать, если оружие достаточно распространено. Сам факт такой возможности уже сокращает преступность.
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08.05.2025 22:42 Відповісти
якщо власник зброї придурок (чого жодна медкомісія на жаль встановити не може) - то неважливо як він отримав зброю, закконно чи незаконно
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08.05.2025 21:45 Відповісти
Когда ко мне приходит придурок с оружием, то чем мне защитится? Табуреткой?
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08.05.2025 21:48 Відповісти
Это вы не путайте самозащиту с ношением оружия.

С законного оружия по пьяне как раз мочат налево направо.
К законному оружию получают доступ дети.
Узаконенное оружие создаст препятствие к определению незаконного, потому что если сейчас на любое увиденное у человека оружие можно вызывать полицию, и 90% этого оружия окажется незаконным, то потом половина будет ходить с законным стволом, а половина с незаконным, по внешнему виду определить вы не сможете, а вызывать каждый раз полицию на увиденный ствол вы уже не будете.

А самое главное - это не даст никаких преимуществ. Никто не будет вызывать человека на дуэль с секундантами. Посмотрите внимательно на два видео последней свежести - убийство Ганула, спектакль со Стерненко, и скажите что бы изменилось будь у них стволы и право на самозащиту? Да ничего. Если есть цель вальнуть человека - то хоть он на танке ездить будет - все равно вальнут.
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08.05.2025 21:49 Відповісти
логіка раба
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08.05.2025 21:58 Відповісти
Владение оружием, в первую очередь, это ответственность. Когда мне будут угрожать (неважно как добытым) оружием-я имею право на равные шансы с нападающим, вне зависимости от исхода. Когда придурок знает, что у меня ствол 100%, он подумает много, прежде чем мне угрожать. Во все времена-оружие это признак свободного человека. Раб привык перекладывать свою защиту на хозяина. Как полиция тебя спасёт, если тебя хотят пырнуть ножом в подворотне? Большинство бытовых убийств-кухонный нож. Их запретить? От грамотного киллера, разумеется никто не спасёт. За Стерненко-на кой х.р ему тогда охрана ,от которой никакого толка.
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08.05.2025 22:01 Відповісти
Владение оружием - это прежде всего владение оружием, и ничего более.

Когда придурок знает что у вас 100% ствол, он не будет вам угрожать, а просто выстрелит в затылок, вы даже не поймете что произошло.

Во все времена, оружие - это инструмент для убийства, остальное просто демагогия.


На этой карте, во всех странах, кроме синих и зеленых - живут рабы.

В отличие от кухонного ножа, пистолет предназначен для убийства. И это хорошо что вы упомянули за ножи. Пока население не отучится хвататься за любое оружие при неправоте собеседника, особенно по пьяне - никаких стволов, а я бы даже ножи конфисковывал если б можно было.

Я бы вам советовал рассматривать ситуацию в стране не с точки зрения своего хотюнчика поносить пушечку, а точки зрения например главы государства, который не хочет чтобы его подданные друг друга перестреляли в пьяных драках
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08.05.2025 22:19 Відповісти
Факти, факти дай. Хто і кому озброєному комусь вистрілив в затилок? Ти скоріше якусь бабцю молотком по затилку вдариш знаючи що вона тобі не дасть здачі чим вистрілиш в затилок озброєного поліцейського.
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08.05.2025 22:40 Відповісти
Запросто.

20 апреля 2024 года. Два военных мужика открыли огонь по вооруженным полицейским.
Просто открыл багажник, взял пушку и стал стрелять.

И не по бабушке, которая пистолет видела в фильмах, а по двум ментам, обученных работать как с оружием, так и с потенциальными его применителями.

Если даже полицейские натупили, имея оружие и полномочия на убийство - то гражданские будут еще сильнее в панике.
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08.05.2025 22:50 Відповісти
А зачем ему стрелять мне в затылок? Точно так же мне сунут нож в почку, ударят ломом сзади и.т.п. И чего Вас переклинило на том затылке? Через какое-то время дураки просто перестреляют друг друга. Чем убитый кухонным ножом отличается от убитого из пистолета? Главе государств на холопов наплевать, он боится, чтобы оружие на него не направили непокорные холопы.
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08.05.2025 22:45 Відповісти
Откуда я знаю зачем вы хотите носить огнестрельное оружие.
Видимо для какой-то цели.

Вот я и говорю, что ваша цель вас пристрелит быстрее, чем вы ее - потому что она захотела вас убить раньше чем вы об этом узнали.
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08.05.2025 22:52 Відповісти
Я тобы тоды наведу контраргументи. Не пристебуйся паском безпеки бо все одно якщо в тебе в'їде фура то тобі він не допоможе. Також потрібно розігнати всю до одного поліцію бо вона повністю безкорисна і не знаю ніодного факта де б поліція запобігла вбивству. Фактично поліція це статисти і здирники. Що до даної ситуації, представ аби в будинку жертв була легальна зброя і жителі будинку вміли нею користуватися. Власники легальної зброї в разі екстренної ситуації не ********* а включають чіткі навики самозахисту за допомогою зброї. При перших пострілах і загрозі жінка чи дружина могли дістати зброю і відкрити вогонь по нападнику який йшов до будинку. Це як мінімум вбивцю шокувало б бо він йшов вбивати, знаючи що йому не буде спротиву. А те що жінка мала час встигнути дістати зброю підтверджує факт що вона встигла відкритивікно і вилізти в нього і побігти до сусідів. Тепер представ що вбивця пішов би за цією жінкою до сусідів і повбивав би і їх бо сусіди теж лохи не мають зброї для самозахисту. І саме головне, право на зброю і самозахист це право бути вільним себе захистити, а не вмерти рабом. А там вже як повезе. Якщо я не маю права себе і свою сім'ю захистити то з якого хера я маю захищати цю державу і чиїсь заводи і землі. По аналогії, якщо напали рашисти, тоді звоніть в ООН хай приїжджають вас захищають це те саме що звонити в поліцію.
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08.05.2025 22:34 Відповісти
Пасок безпеки еще как поможет, когда вьедет фура, да и не только она. А еще паском безпеки я не убью окружающих, не стану им размахивать по пьяне, и он у меня встроен в машину.

Насчет полиции - абсолютно согласен, лол. Единственная с них польза - они имеют юридическое право документировать преступления.

А вот третий ваш контраргумент - кстати один из аргументов, который я забыл упомянуть. Еще не хватало чтобы на улицах устраивали перестрелки.

Чтобы таких выяснений чей ствол длиннее не было - нужно не оружие узаканивать, а напротив, сажать на 10 лет за любой найденный вне служебных обязанностей патрон, т.е. должны работать силовые структуры, а не вот это лечение поноса затыканием ж..пы.
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08.05.2025 22:42 Відповісти
Факти дай в якій країні де є право володіння зброєю є вуличні перестрілки? Да ти обдрищися доставати ствол якщо будеш знати що крім тебе стволи можуть бути у двадцяти людей навколо тебе і з тебе зроблять решето якщо вони побачать в тобі загрозу. І не потрібно мені розказувати про якихось там бандюків чи гопників. Я прекрасно знаю їхню психологію. Вони хоробрі тільки якщо почувають за собою перевагу. В інших випадках вони перші будуть сцяти в штани і верещати гукаючи допомогу. Яскравий приклад тому *****. Поки воно думало що воно непереможне і недоторкане воно бикувало. Тепер же воно верещить і зве на допомогу всіх від корейців до китайців підгавкуючи з під їхніх спідниць
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08.05.2025 22:51 Відповісти
Якщо мочить кримінальним, як ви кажете, під камери, то що завадить мочити узаконеним?
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08.05.2025 22:08 Відповісти
Что легче идентифицировать? Законный ствол ( с данными в пулегильзотеке в МВД) или чистый и выброшенный?
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08.05.2025 22:23 Відповісти
А кто вам сказал что вам разрешат убивать из законного ствола?
Мне кажется вы путаете право владения с правом стрельбы налево-направо потому что привидилось.

Кстати в странах где оно разрешено - полиция действует по-другому.
Готовы получать пулю в башку, потому что полицейскому показалось?
Я например - не хочу.
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08.05.2025 22:46 Відповісти
Готов. Когда меня будут убивать на пороге моего дома, полиции рядом не будет. Она потом будет осматривать мое тело. За возможность себя защитить я готов к более жестким действиям полиции. А у нас в стране, без свободного ношения, она и безоружных периодически валит, потому что ей показалось.
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08.05.2025 22:50 Відповісти
Придурку, так вільного доступу до зброї в Україні нема. Всі вбивці купують зброю на чорному ринку. Насолоджуйся результатами.
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08.05.2025 21:37 Відповісти
Я тут)
якщо о таке хворе прийде до мене з зброєю
самі розумієте
мене і сім'ю вбють...
a так то можна хочаб захиститись або помститись
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08.05.2025 21:41 Відповісти
...а якщо вас не буде вдома? а тільки діти і дружина?
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08.05.2025 21:46 Відповісти
До вас не придут з зброєю.
Вам будут идти навстречу, пройдя мимо, достанут ствол и вальнут в затылок.
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08.05.2025 21:50 Відповісти
Уголовка якраз приходить, валять, так як ви описуєте, по заказу.
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08.05.2025 21:59 Відповісти
і як тут відсутність дозволу допомогла?
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08.05.2025 21:55 Відповісти
Я тут і шо? Якби цей дідок сокирою зарубав, то сокири потрібно заборонити? Я розумію, що гумор під цим комюніке недоречний, але на мій погляд застрелити це таки гуманніше ніж сокирою.
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08.05.2025 22:40 Відповісти
Херове село. В моєиу такого не відбулось би ніколи.
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08.05.2025 21:32 Відповісти
Так, а де момент?
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08.05.2025 21:33 Відповісти
Де ті суки які вже 30 років розказують що українці не повинні мати вдома зброю бо їх захистить поліція
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08.05.2025 21:34 Відповісти
ці суки озброєні і сидять по домах,інші суки в Монако
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08.05.2025 21:36 Відповісти
Ось українець отримав зброю дома. Вилилося це у вбийство 2х людей.
Той військовий, якого застрелили 100% мав ще зброю, але його це не спасло.
Але ж ти як маніпулятор, зробив висновок протилежний, бо тобі так вигідно.
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08.05.2025 21:37 Відповісти
Факт 1. Вбивця якого я знаю як алкоголіка і шизоїда отримав незаконну зброю вдома. Факт 2. Вбивця розстріляв благополучну сім'ю з якою ворогували вже більше десяти років і не доказано що військовослужбовець продав вбивці з яким в них були натягнуті стосунки зброю. Факт 3. З чого ти взяв що у військовослужбовця була зброя?
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08.05.2025 21:44 Відповісти
Ещё вопрос-как молдаване, про которых анекдоты складывали, выживают при разрешённом ношении короткоствола??? Получается, что молдаване, как народ, сдержаннее, умнее и мудрее чем героические украинцы?
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08.05.2025 21:46 Відповісти
100%. Після прийняття законону про самозахист в Молдові кількість злочинів зменшилась на 70%. Але це ж невдобний факт для противників вільного доступу і закону про самозахист в Україні.
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08.05.2025 21:50 Відповісти
Немає ніякого закону "про самозахист" в Молдові. Ствердження що кількість злочинів зменшилась на 70 % ти вигадав.
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08.05.2025 22:41 Відповісти
А ти як моніпулятор, зробив інший висновок, в свою сторону. Проти зброї людям. Ну і?
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08.05.2025 21:47 Відповісти
Я роблю той висновок, який виходить напряму з ситуації. Людина отримала зброю вдома і це призвело до смерті 2х інших людей.
А я не хочу, щоб у людей була можливість вбивати інших людей через сварку, чи ще через щось подібне.
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08.05.2025 22:17 Відповісти
вирішив пошантажувати?
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08.05.2025 21:37 Відповісти
А давайте подивимося на ситуацію інакше.Той ,хто купив зброю і розстріляв продавця,вірить москалям ,що буде спроба "Кієв за трі дня 2",і не вірить Зеленському та Мерцу,а Трампону і ***** подавно,тому він вирішив купити автомат про всяк випадок)
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08.05.2025 21:38 Відповісти
В наш час лише останній лошара не скористається можливісттю і не купить який-небудь ствол задешево. А всі противники зброї нехай так і залишаються мішенями...
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08.05.2025 21:48 Відповісти
А тещу навіщо? - сильно його переклинило
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08.05.2025 21:48 Відповісти
Це місцевий алкаш і неадекват який пів вулиці тримав в страху. Він би всіх перестріляв в будинку. Повезло що жінка встигла втекти через вікно до сусідів а дитини якраз не було вдома.
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08.05.2025 21:52 Відповісти
Я в"їхав шо чел з прибамбасами - мочити всіх наліво і направо
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08.05.2025 21:58 Відповісти
Треба було до нотаріуса йти. Уклали б договір і все було б чікі-пукі.((((
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08.05.2025 21:49 Відповісти
Та заїбали ви вже цими розборками жлобів.

Новина доби блін...
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08.05.2025 21:50 Відповісти
Нічого не розумію, хто тоді забрав машину, якщо він обох застрелив?
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08.05.2025 21:53 Відповісти
-Уважаемый, если вы не выплатите дополнительные комиссионные за опасный товар, у вас будут проблемы.
- Простите, не у нас, а у вас
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08.05.2025 21:55 Відповісти
А що то за військовий був ?
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08.05.2025 22:01 Відповісти
Супероперативно...
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08.05.2025 22:05 Відповісти
іронічно і прикро
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08.05.2025 22:27 Відповісти
Мій брат рідний отримав АК-47 у Великій Новосілці , через 3 місяці безвісти пропавший у піхоті ЗСУ президенської бригади. Мобілізований з Київського Метрополітену, був слюсарем... Він не кому не міг продавати зброю, бо був на Донбасі... 1000 000 міліон ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ , тільки 200 000 ПІХОТИ СМЕРТНИКІВ в окопах !!! А у Києві військові соромлятся у формі ходити... Який це на фіг хфійсьфослужбувіць?
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08.05.2025 22:30 Відповісти
жадібність фраєра згубила

те, що він виявився походу військовим, ні на що не впливає
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08.05.2025 22:47 Відповісти
 
 