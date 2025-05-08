Стрілянина у Софіївській Борщагівці: УП показала момент вбивства військового та його тещі. ВIДЕО

Журналісти видання "Українська правда" отримали кадри моменту подвійного вбивства військовослужбовця та його тещі у селі Софіївська Борщагівка під Києвом у четвер, 8 травня.

Відео отримали співрозмовники УП у правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.

На відео можна побачити, як вбивця розстрілює автомобіль, в якій перебував один із загиблих – військовослужбовець.

Після цього стрілець зайшов у двір будинку і вже там, за інформацією УП, вбив іншу жертву.

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За даними поліції, місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів (за даними видання УП, це був автомат - ред.).

Втім 8 травня між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму. У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині.

Згодом правоохоронці оточили будинок та протягом години затримали чоловіка. Ним виявився 63-річний місцевий мешканець.

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