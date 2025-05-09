Страны Северной Европы расширят партнерство с Украиной
Лидеры стран, входящих в инициативу Объединенный экспедиционный корпус (Joint Expeditionary Force), объявят об углубленном партнерстве с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Великобритании.
Это произойдет на встрече в Осло. Объявление сделает взаимодействие с Украиной еще большим.
"Это окажет дальнейшую поддержку Вооруженным Силам Украины путем интенсивных учений, повышения оперативной совместимости между военными платформами и усиления поддержки борьбы с дезинформацией, а также позволит странам-участницам JEF учиться боевому опыту вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Что известно о Joint Expeditionary Force
Объединенный экспедиционный корпус - это коалиция стран, созданная в 2014 году. Ее возглавляет Великобритания. В состав JF входят Дания, Норвегия, Исландия, Швеция, Финляндия, страны Балтии и Нидерланды. Работа JEF сосредоточена на поддержании безопасности в Балтийском море, северной Атлантике и на Крайнем Севере (территория, расположенная к северу от Северного полярного круга. Зона Крайнего Севера охватывает территории России, Канады, США, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии).
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@pogrebeckij
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8 трав.
Кріс Гаррет - військовослужбовець з Британії. Swampy RIP 06.05.2025.
Загинув, допомагаючи українським захисникам розміновувати території.
Сапер, який приїхав до України ще у 2014. З початком повномасштабної війни знову повернувся до України, щоби допомогти протистояти ворогу.
всі вони знаходяться на шляху росії в Атлантичний океан, і саме туди спрямований вектор агресії росії
бо з іншого боку в росії "дружній китай", і там росії "ловити вже нема що"