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Новости Безопасность Европы
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Страны Северной Европы расширят партнерство с Украиной

В Европе расширят партнерство с Украиной. Что известно

Лидеры стран, входящих в инициативу Объединенный экспедиционный корпус (Joint Expeditionary Force), объявят об углубленном партнерстве с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

Это произойдет на встрече в Осло. Объявление сделает взаимодействие с Украиной еще большим.

"Это окажет дальнейшую поддержку Вооруженным Силам Украины путем интенсивных учений, повышения оперативной совместимости между военными платформами и усиления поддержки борьбы с дезинформацией, а также позволит странам-участницам JEF учиться боевому опыту вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

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Что известно о Joint Expeditionary Force

Объединенный экспедиционный корпус - это коалиция стран, созданная в 2014 году. Ее возглавляет Великобритания. В состав JF входят Дания, Норвегия, Исландия, Швеция, Финляндия, страны Балтии и Нидерланды. Работа JEF сосредоточена на поддержании безопасности в Балтийском море, северной Атлантике и на Крайнем Севере (территория, расположенная к северу от Северного полярного круга. Зона Крайнего Севера охватывает территории России, Канады, США, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии).

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Автор: 

Великобритания (4986) ВСУ (6629)


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Сергій Погребецький
@pogrebeckij
·
8 трав.
Кріс Гаррет - військовослужбовець з Британії. Swampy RIP 06.05.2025.
Загинув, допомагаючи українським захисникам розміновувати території.
Сапер, який приїхав до України ще у 2014. З початком повномасштабної війни знову повернувся до України, щоби допомогти протистояти ворогу.
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09.05.2025 09:21 Ответить
здається, що це коло країн - найреальніші союзники України

всі вони знаходяться на шляху росії в Атлантичний океан, і саме туди спрямований вектор агресії росії

бо з іншого боку в росії "дружній китай", і там росії "ловити вже нема що"
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09.05.2025 09:59 Ответить
 
 