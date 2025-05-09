Країни Північної Європи розширять партнерство з Україною

Лідери країн, що входять до ініціативи Об’єднаний експедиційний корпус (Joint Expeditionary Force), оголосять про поглиблене партнерство з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Великої Британії.

Це відбудеться на зустрічі в Осло. Оголошення зробить взаємодію з Україною ще більшою.

"Це надасть подальшу підтримку Збройним Силам України шляхом інтенсивних навчань, підвищення оперативної сумісності між військовими платформами та посилення підтримки боротьби з дезінформацією, а також дозволить країнам-учасницям JEF навчатися бойового досвіду збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

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Що відомо про Joint Expeditionary Force

Об'єднаний експедиційний корпус - це коаліція країн, створена у 2014 році. Її очолює Велика Британія. До складу JF входять Данія, Норвегія, Ісландія, Швеція, Фінляндія, країни Балтії та Нідерланди. Роботу JEF зосереджено на підтриманні безпеки у Балтійському морі, північній Атлантиці та на Крайній Півночі (територія, яка розташована на північ від Північного полярного кола. Зона Крайньої Півночі охоплює території Росії, Канади, США, Данії, Норвегії, Швеції, Фінляндії).

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