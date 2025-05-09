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Новости Угроза агрессии рф для Европы
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Есть риски, что Россия через несколько лет может начать войну против стран Северной Европы, - премьер Нидерландов Схооф

Схооф об угрозе со стороны РФ

Следует готовиться к тому, что Россия через несколько лет может начать войну против стран Северной Европы,

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на NOS, об этом премьер-министр Нидерландов Дик Схооф сказал перед встречей лидеров инициативы "Объединенный экспедиционный корпус", которая пройдет 9 мая в Осло.

Так он прокомментировал сообщения в СМИ о растущей активности России недалеко от финской границы, где, в частности, начали строить новые железнодорожные линии.

"За несколько лет Россия может нарастить достаточные способности для того, чтобы потенциально начать еще одну войну, и это запросто может быть на Европейском континенте", - сказал он.

Премьер отметил, что "не хочет запугивать людей" и уверенности относительно такого сценария нет, но нужно понимать, что это не исключено.

Он отметил, что Нидерланды с другими европейскими союзниками должны серьезно работать над тем, чтобы предотвратить это.

Напомним, чиновникам Великобритании поручили обновить 20-летние стратегии экстренных мер, а также разработать новый план обороны страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Премьер Нидерландов Схооф призвал Европу больше инвестировать в собственную безопасность: Угроза, которую представляет Россия, выходит за пределы Украины

Автор: 

война (1387) россия (95725) Дик Схооф (18)


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Топ комментарии
+3
Шо з цього випливає - чим більше допоги Україні і самі озброюйтесь до зубів
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09.05.2025 11:20
+3
ну, якщо країни Заходу будуть і надалі "м'яти цицьки" у такому темпі, то тоді звісно розпочне. Чи ви вже терміново почали виробляти свою балістику на 1000+ км?
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09.05.2025 11:29
+2
Це не підозра, а РЕАЛЬНИЙ сценарій у московитів!
Такого спротиву, який робить з 2014 року Мирна Україна, московській війні, може і не відбутися, за статтею 5 Хартії НАТО!! Трамп, це підтвердив!
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09.05.2025 11:21
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Так треба зробити так щоб вона здохла раніше, допоможуть зі зброєю. Бо після будете жалкувати втрачаючи своїх мешканців
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09.05.2025 11:18 Ответить
Шо з цього випливає - чим більше допоги Україні і самі озброюйтесь до зубів
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09.05.2025 11:20 Ответить
Це не підозра, а РЕАЛЬНИЙ сценарій у московитів!
Такого спротиву, який робить з 2014 року Мирна Україна, московській війні, може і не відбутися, за статтею 5 Хартії НАТО!! Трамп, це підтвердив!
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09.05.2025 11:21 Ответить
Извините за цинизм но ******** уже ********** от Украины и пошли щупать ваши нежные евро булки. А то кроме болтологии годами и бесконечной войны чтоб не было лишней эскалации вы нихера не предлагаете
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09.05.2025 11:23 Ответить
Русня може і одночасно обидві справи робити.
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09.05.2025 11:24 Ответить
А ще може звести на нуль усіх пінгвінів!!!
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09.05.2025 11:28 Ответить
Є ризики, що Росія через декілька років може розпочати війну проти країн Північної Європи, а також проти Гаїті, Гватемали та Гондурасу.
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09.05.2025 11:25 Ответить
ну, якщо країни Заходу будуть і надалі "м'яти цицьки" у такому темпі, то тоді звісно розпочне. Чи ви вже терміново почали виробляти свою балістику на 1000+ км?
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09.05.2025 11:29 Ответить
Не "ризики", а стовідсоткова впевненість. Бо рашисти схожі на скажену собаку, яку стримує тільки ланцюг. Ніякими котлетками таку собаку задовольнити не можна. ЇЇ треба тільки знищити, поки не пізно, і поки Китай ще вагається - чи стати самому такою скаженою собакою, чи може таки ще трішечки пожити та дати пожити іншим.
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09.05.2025 11:29 Ответить
Та вже б поскоріше, може би вже нарешті проснулись і перестали ФУЙ жувати, що ви вдало робите вже четвертий рік.
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09.05.2025 11:35 Ответить
русня без китаю не почне війну проти Європи ...бо вони і проти України разом з китайцями воюють ...
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09.05.2025 11:46 Ответить
Ну й для чого їм це? Відновити імперію - це так, а лізти далі на Європу нафіг не вперлося. Тримати в напрузі будуть, щоб слухалися і не смикалися, а руйнувати тих, з ким можна гарно заробляти - це казочки для українців у стилі "вам тяжко, але от і ми в потенційній небезпеці".
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09.05.2025 11:46 Ответить
Это не риски а факт,причем гибридную начнут сразу..
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09.05.2025 12:16 Ответить
Увеличение поддержки идет из действующих бюджетов. Ухудшается социалка..

Опустевшие совковые хранилища нужно восстанавливать десятилетия.
P.S. инфа для внутреннего потребления.
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09.05.2025 12:17 Ответить
и что вы для этого делаете,балабол пустой?!
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09.05.2025 12:57 Ответить
 
 