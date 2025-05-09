Есть риски, что Россия через несколько лет может начать войну против стран Северной Европы, - премьер Нидерландов Схооф
Следует готовиться к тому, что Россия через несколько лет может начать войну против стран Северной Европы,
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на NOS, об этом премьер-министр Нидерландов Дик Схооф сказал перед встречей лидеров инициативы "Объединенный экспедиционный корпус", которая пройдет 9 мая в Осло.
Так он прокомментировал сообщения в СМИ о растущей активности России недалеко от финской границы, где, в частности, начали строить новые железнодорожные линии.
"За несколько лет Россия может нарастить достаточные способности для того, чтобы потенциально начать еще одну войну, и это запросто может быть на Европейском континенте", - сказал он.
Премьер отметил, что "не хочет запугивать людей" и уверенности относительно такого сценария нет, но нужно понимать, что это не исключено.
Он отметил, что Нидерланды с другими европейскими союзниками должны серьезно работать над тем, чтобы предотвратить это.
Напомним, чиновникам Великобритании поручили обновить 20-летние стратегии экстренных мер, а также разработать новый план обороны страны.
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Такого спротиву, який робить з 2014 року Мирна Україна, московській війні, може і не відбутися, за статтею 5 Хартії НАТО!! Трамп, це підтвердив!
Опустевшие совковые хранилища нужно восстанавливать десятилетия.
P.S. инфа для внутреннего потребления.