УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14025 відвідувачів онлайн
Новини Загроза агресії РФ для Європи
971 16

Є ризики, що Росія через декілька років може розпочати війну проти країн Північної Європи, - прем’єр Нідерландів Схооф

Схооф про загрозу від РФ

Слід готуватися до того, що Росія через декілька років може розпочати війну проти країн Північної Європи,

Як інформує Цензор.НЕТ,  з посиланням на NOS, про це прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф сказав перед зустріччю лідерів ініціативи "Об’єднаний експедиційний корпус", що пройде 9 травня в Осло.

Так він прокоментував повідомлення у ЗМІ про зростаючу активність Росії неподалік фінського кордону, де, зокрема, почали будувати нові залізничні лінії.

"За декілька років Росія може наростити достатні спроможності для того, щоб потенційно почати ще одну війну, і це запросто може бути на Європейському континенті", – сказав він.

Прем’єр зауважив, що "не хоче залякувати людей" і певності щодо такого сценарію немає, але потрібно розуміти, що це не виключено.

Він зазначив, що Нідерланди з іншими європейськими союзниками мають серйозно працювати над тим, щоб запобігти цьому.

Нагадаємо, чиновникам Великої Британії доручили оновити 20-річні стратегії екстренних заходів, а також розробити новий план оборони країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Нідерландів Схооф закликав Європу більше інвестувати у власну безпеку: Загроза, яку становить Росія, виходить за межі України

Автор: 

війна (1414) росія (65442) Схооф Дік (18)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Шо з цього випливає - чим більше допоги Україні і самі озброюйтесь до зубів
показати весь коментар
09.05.2025 11:20
+3
ну, якщо країни Заходу будуть і надалі "м'яти цицьки" у такому темпі, то тоді звісно розпочне. Чи ви вже терміново почали виробляти свою балістику на 1000+ км?
показати весь коментар
09.05.2025 11:29
+2
Це не підозра, а РЕАЛЬНИЙ сценарій у московитів!
Такого спротиву, який робить з 2014 року Мирна Україна, московській війні, може і не відбутися, за статтею 5 Хартії НАТО!! Трамп, це підтвердив!
показати весь коментар
09.05.2025 11:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так треба зробити так щоб вона здохла раніше, допоможуть зі зброєю. Бо після будете жалкувати втрачаючи своїх мешканців
показати весь коментар
09.05.2025 11:18 Відповісти
Шо з цього випливає - чим більше допоги Україні і самі озброюйтесь до зубів
показати весь коментар
09.05.2025 11:20 Відповісти
Це не підозра, а РЕАЛЬНИЙ сценарій у московитів!
Такого спротиву, який робить з 2014 року Мирна Україна, московській війні, може і не відбутися, за статтею 5 Хартії НАТО!! Трамп, це підтвердив!
показати весь коментар
09.05.2025 11:21 Відповісти
Извините за цинизм но ******** уже ********** от Украины и пошли щупать ваши нежные евро булки. А то кроме болтологии годами и бесконечной войны чтоб не было лишней эскалации вы нихера не предлагаете
показати весь коментар
09.05.2025 11:23 Відповісти
Русня може і одночасно обидві справи робити.
показати весь коментар
09.05.2025 11:24 Відповісти
А ще може звести на нуль усіх пінгвінів!!!
показати весь коментар
09.05.2025 11:28 Відповісти
Є ризики, що Росія через декілька років може розпочати війну проти країн Північної Європи, а також проти Гаїті, Гватемали та Гондурасу.
показати весь коментар
09.05.2025 11:25 Відповісти
ну, якщо країни Заходу будуть і надалі "м'яти цицьки" у такому темпі, то тоді звісно розпочне. Чи ви вже терміново почали виробляти свою балістику на 1000+ км?
показати весь коментар
09.05.2025 11:29 Відповісти
Не "ризики", а стовідсоткова впевненість. Бо рашисти схожі на скажену собаку, яку стримує тільки ланцюг. Ніякими котлетками таку собаку задовольнити не можна. ЇЇ треба тільки знищити, поки не пізно, і поки Китай ще вагається - чи стати самому такою скаженою собакою, чи може таки ще трішечки пожити та дати пожити іншим.
показати весь коментар
09.05.2025 11:29 Відповісти
Та вже б поскоріше, може би вже нарешті проснулись і перестали ФУЙ жувати, що ви вдало робите вже четвертий рік.
показати весь коментар
09.05.2025 11:35 Відповісти
русня без китаю не почне війну проти Європи ...бо вони і проти України разом з китайцями воюють ...
показати весь коментар
09.05.2025 11:46 Відповісти
Ну й для чого їм це? Відновити імперію - це так, а лізти далі на Європу нафіг не вперлося. Тримати в напрузі будуть, щоб слухалися і не смикалися, а руйнувати тих, з ким можна гарно заробляти - це казочки для українців у стилі "вам тяжко, але от і ми в потенційній небезпеці".
показати весь коментар
09.05.2025 11:46 Відповісти
Это не риски а факт,причем гибридную начнут сразу..
показати весь коментар
09.05.2025 12:16 Відповісти
Увеличение поддержки идет из действующих бюджетов. Ухудшается социалка..

Опустевшие совковые хранилища нужно восстанавливать десятилетия.
P.S. инфа для внутреннего потребления.
показати весь коментар
09.05.2025 12:17 Відповісти
и что вы для этого делаете,балабол пустой?!
показати весь коментар
09.05.2025 12:57 Відповісти
 
 