Є ризики, що Росія через декілька років може розпочати війну проти країн Північної Європи, - прем’єр Нідерландів Схооф

Слід готуватися до того, що Росія через декілька років може розпочати війну проти країн Північної Європи,

Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на NOS, про це прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф сказав перед зустріччю лідерів ініціативи "Об’єднаний експедиційний корпус", що пройде 9 травня в Осло.

Так він прокоментував повідомлення у ЗМІ про зростаючу активність Росії неподалік фінського кордону, де, зокрема, почали будувати нові залізничні лінії.

"За декілька років Росія може наростити достатні спроможності для того, щоб потенційно почати ще одну війну, і це запросто може бути на Європейському континенті", – сказав він.

Прем’єр зауважив, що "не хоче залякувати людей" і певності щодо такого сценарію немає, але потрібно розуміти, що це не виключено.

Він зазначив, що Нідерланди з іншими європейськими союзниками мають серйозно працювати над тим, щоб запобігти цьому.

Нагадаємо, чиновникам Великої Британії доручили оновити 20-річні стратегії екстренних заходів, а також розробити новий план оборони країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Нідерландів Схооф закликав Європу більше інвестувати у власну безпеку: Загроза, яку становить Росія, виходить за межі України