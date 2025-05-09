Украина и Нидерланды подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере защиты критической инфраструктуры, - Госспецсвязь

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины и Министерство юстиции и безопасности Королевства Нидерланды подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере защиты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи, передает Цензор.НЕТ.

Так, председатель Госспецсвязи Александр Потий отметил, что правительство Нидерландов и его народ поддерживают Украину в ее борьбе с самого начала, в частности в оборонном вопросе.

"Мы очень благодарны за эту поддержку. Подписание меморандума еще больше углубляет и усиливает наше сотрудничество, но уже по новым направлениям. Это - старт сотрудничества между нашими органами в вопросах киберзащиты, кибербезопасности и защиты критической инфраструктуры", - добавил он.

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В свою очередь о важности сотрудничества отметил и Национальный координатор по вопросам противодействия терроризму и безопасности Министерства юстиции и безопасности Королевства Нидерланды Питер Яап Альберсберг.

"Мы готовы делиться с Украиной своим опытом, а также изучать ее опыт. Вместе мы сильнее", - подчеркнул он.

В Госспецсвязи добавили, что Меморандум о взаимопонимании в сфере защиты критической инфраструктуры подписан в рамках выполнения Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Нидерландами, заключенного в марте прошлого года.

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