Україна та Нідерланди підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері захисту критичної інфраструктури, - Держспецзв’язок
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України і Міністерство юстиції та безпеки Королівства Нідерланди підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері захисту критичної інфраструктури.
Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку, передає Цензор.НЕТ.
Так, голова Держспецзв’язку Олександр Потій наголосив, що уряд Нідерландів та його народ підтримують Україну в її боротьбі від самого початку, зокрема в оборонному питанні.
"Ми дуже дякуємо за цю підтримку. Підписання меморандуму ще більше поглиблює та посилює нашу співпрацю, але вже за новими напрямами. Це – старт співпраці між нашими органами у питаннях кіберзахисту, кібербезпеки та захисту критичної інфраструктури", – додав він.
Своєю чергою про важливість співпраці зауважив і Національний координатор з питань протидії тероризму та безпеки Міністерства юстиції та безпеки Королівства Нідерланди Пітер Яап Альберсберг.
"Ми готові ділитися з Україною своїм досвідом, а також вивчати її досвід. Разом ми сильніші", – наголосив він.
У Держспецзв’язку додали, що Меморандум про взаєморозуміння у сфері захисту критичної інфраструктури підписано в межах виконання Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Нідерландами, укладеної у березні минулого року.
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