Россия постоянно наращивает военный потенциал и перебрасывает новые подразделения к границам стран Балтии, - разведка Нидерландов

Самую большую угрозу представляет постоянное наращивание Россией военной мощи накануне возможного будущего конфликта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LTR, об этом в интервью Politico заявил директор агентства военной разведки Нидерландов Питер Рисинк.

Он отметил, что Россия производит гораздо больше артиллерии, в частности с помощью других стран, чем ей необходимо для войны с Украиной. Поэтому Москва не только пополняет истощенные запасы, но и перебрасывает новые артиллерийские подразделения к границам НАТО, включая страны Балтии и Финляндию.

"Это говорит нам о том, что они наращивают свои возможности", - подчеркнул он, добавив при этом, что военная разведка Нидерландов пока не прогнозирует, что президент России Владимир Путин начнет новую войну.

По его оценкам, если или когда будет достигнуто соглашение с Украиной, Россия может быть готова к новому вооруженному конфликту уже через год - при условии, что объемы военного производства сохранятся, а Кремль не потеряет политической воли к войне.

"Нидерланды, как и другие страны НАТО, находятся на этапе усиленной готовности, чтобы быть уверенными в своей подготовленности, если это произойдет", - добавил он.

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По данным Нидерландов, в прошлом июне россияне пытались сорвать европейские выборы, осуществив кибератаки на связанные с голландскими политическими партиями веб-сайты и системы общественного транспорта.

"Мы имеем информацию о российском вмешательстве в различные выборы, и не только через дезинформацию. Это касается нескольких стран, и это преимущественно страны, которые ранее находились под влиянием России", - пояснил глава разведки.

В то же время он считает, что угроза со стороны Китая может быть еще более серьезной - в прошлом году китайская кибергруппа Salt Typhoon минимум год проникала к крупнейшим телекоммуникационным провайдерам США. По данным Рисинка, в целом Пекин нацелился на около 10 европейских стран:

"Китай имеет очень сложную, организованную киберсистему. И мы не в состоянии полностью понять, что они могут сделать. Я бы сказал, что это более угрожающе, чем Россия", - отметил вице-адмирал.

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Также Нидерланды обеспокоены тем, что администрация Дональда Трампа взяла курс на укрепление политического контроля над своими разведслужбами путем сокращения финансирования, отстранения инакомыслящих и назначения на ключевые должности лоялистов.

Напомним, премьер Нидерландов Схооф заявил, что следует готовиться к тому, что Россия через несколько лет может начать войну против стран Северной Европы.