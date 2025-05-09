Росія постійно нарощує військові потужності та перекидає нові підрозділи до кордонів країн Балтії, - розвідка Нідерландів

Найбільшу загрозу становить постійне нарощування Росією військової потужності напередодні можливого майбутнього конфлікту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LTR, про це в інтерв'ю Politico заявив директор агентство військової розвідки Нідерландів Пітер Рісінк.

Він наголосив, що Росія виробляє набагато більше артилерії, зокрема за допомогою інших країн, ніж їй необхідно для війни з Україною. Тож Москва не тільки поповнює виснажені запаси, а й перекидає нові артилерійські підрозділи до кордонів НАТО, включно з країнами Балтії та Фінляндією.

"Це говорить нам про те, що вони нарощують свої можливості", - наголосив він, додавши при цьому, що військова розвідка Нідерландів наразі не прогнозує, що президент Росії Володимир Путін почне нову війну.

За його оцінками, якщо або коли буде досягнута угода з Україною, Росія може бути готова до нового збройного конфлікту вже через рік - за умови, що обсяги військового виробництва збережуться, а Кремль не втратить політичної волі до війни.

"Нідерланди, як і інші країни НАТО, перебувають на етапі посиленої готовності, щоб бути впевненими у своїй підготовленості, якщо це станеться", - додав він.

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За даними Нідерландів, минулого червня росіяни намагалися зірвати європейські вибори, здійснивши кібератаки на пов'язані з голландськими політичними партіями вебсайти та системи громадського транспорту.

"Ми маємо інформацію про російське втручання в різні вибори, і не лише через дезінформацію. Це стосується кількох країн, і це переважно країни, які раніше перебували під впливом Росії", - пояснив очільник розвідки.

Водночас він вважає, що загроза з боку Китаю може бути ще більш серйозною - минулого року китайська кібергрупа Salt Typhoon щонайменше рік проникала до найбільших телекомунікаційних провайдерів США. За даними Рісінка, загалом Пекін націлився на близько 10 європейських країн:

"Китай має дуже складну, організовану кіберсистему. І ми не в змозі повністю зрозуміти, що вони можуть зробити. Я б сказав, що це більш загрозливо, ніж Росія", - зазначив віцеадмірал.

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Також Нідерланди стурбовані тим, що адміністрація Дональда Трампа взяла курс на зміцнення політичного контролю над своїми розвідслужбами шляхом скорочення фінансування, відсторонення інакомислячих і призначення на ключові посади лоялістів.

Нагадаємо, прем’єр Нідерландів Схооф заявив, що слід готуватися до того, що Росія через декілька років може розпочати війну проти країн Північної Європи,