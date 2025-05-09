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Евросоюз выделит 1,9 млрд евро на вооружение Украины, - Шмыгаль

шмигаль

Евросоюз официально объявил о намерении выделить около 1,9 миллиарда евро на поддержку обороноспособности Украины, в частности на закупку оружия, боеприпасов и усиление противовоздушной обороны.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ЕС официально объявил о намерении выделить почти 1,9 миллиарда евро на военную поддержку Украины. Это историческое решение, ведь оружие для Украины будет закуплено за счет доходов от замороженных российских активов через Европейский фонд мира", - написал Шмыгаль.

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По его словам, из всей суммы 1 миллиард евро направят на закупку оружия непосредственно у украинских производителей по так называемой "датской модели". Это должно не только укрепить оборону, но и поддержать отечественную экономику и инновации в ОПК.

Еще более 600 миллионов евро будет выделено на закупку артиллерии и боеприпасов, а более 200 миллионов - на усиление систем ПВО.

Шмыгаль выразил благодарность ЕС за поддержку, а отдельно отметил Данию, Францию, Нидерланды и Италию за участие в закупках украинского оружия.

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Евросоюз (17168) Шмыгаль Денис (2710) война в Украине (4192)


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нова порція до годівниці надійшла??чмигаль радий
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09.05.2025 15:05 Ответить
Це добре. Але, знаючи злодійську суть ЗЕбанутої шушери, треба відслідковувати кожен цент, а то ці хлопята все розтягнуть а звиноватять Пороха чи марсіан.
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09.05.2025 15:06 Ответить
А мад'яри і словаки не заблокують?
Бо я впевнений, що ЕрЗе з ними не погоджував цього бабла.
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09.05.2025 15:07 Ответить
Вау....а скільки осяде на офшорних рахунках зе-підарів?
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09.05.2025 16:45 Ответить
 
 