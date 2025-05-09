Євросоюз виділить 1,9 млрд євро на озброєння України, - Шмигаль

Євросоюз офіційно оголосив про намір виділити близько 1,9 мільярда євро на підтримку обороноздатності України, зокрема на закупівлю зброї, боєприпасів і посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ЄС офіційно оголосив про намір виділити майже 1,9 мільярда євро на військову підтримку України. Це історичне рішення, адже зброя для України буде закуплена за рахунок прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру", - написав Шмигаль.

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За його словами, з усієї суми 1 мільярд євро спрямують на закупівлю зброї безпосередньо в українських виробників за так званою "данською моделлю". Це має не лише зміцнити оборону, а й підтримати вітчизняну економіку та інновації в ОПК.

Ще понад 600 мільйонів євро буде виділено на закупівлю артилерії та боєприпасів, а понад 200 мільйонів - на підсилення систем ППО.

Шмигаль висловив подяку ЄС за підтримку, а окремо відзначив Данію, Францію, Нідерланди та Італію за участь у закупівлях української зброї.

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