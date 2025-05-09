На фронте зафиксировано 80 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте зафиксировано 80 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Ситуация на севере
От обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности: Архиповка, Николаевка Черниговской области; Марчихина Буда, Белая Береза, Уланово, Барановка, Кучеровка Сумской области; ударам управляемыми авиабомбами подверглись районы населенных пунктов Бояро-Лежачи, Дорошовка Сумской области.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении украинские защитники отражают две атаки агрессора в районе Волчанска, боестолкновения в настоящее время продолжаются.
На Купянском направлении агрессор активных наступательных действий не проводил.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 9 раз вблизи Липового и в направлении Грековки, Нового Мира, Зеленой Долины. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
На Сиверском направлении агрессор активных наступательных действий не проводил.
На Краматорском направлении украинские защитники отбили три попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Часова Яра, Белой Горы и Курдюмовки, еще четыре боестолкновения продолжаются.
На Торецком направлении противник 10 раз атаковал в районах Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецка, пять боев идут до сих пор.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 18 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Александрополь, Новоторецкое, Проминь, Елизаветовка, Даченское, Зверево, Удачное, Котляровка и в направлении Новониколаевки и Троицкого. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 13 атак, пять боестолкновений до сих пор продолжаются.
Сегодня на Новопавловском направлении враг 18 раз атаковал вблизи населенных пунктов Багатир, Константинополь, Отрадное, Ривнополь, Новоселка, Свободное Поле, Привольное и в направлении Новополя, Зеленого Поля. Одиннадцать боестолкновений продолжаются.
Боевые действия на юге
На Ореховском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма в районах Малых Щербаков и Щербаков.
На Гуляйпольском направлении агрессор активных наступательных действий не проводил.
На Приднепровском направлении враг совершил четыре попытки продвинуться вперед, бои продолжаются в трех локациях.
Операция ВСУ на Курщине
На Курском направлении украинские защитники отбили три атаки россиян, еще четыре боестолкновения продолжаются. С начала суток противник нанес 5 авиационных ударов, в общем сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам девять управляемых авиационных бомб, и совершил 153 артиллерийских обстрела.
На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.
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