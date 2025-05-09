На фронте зафиксировано 80 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте зафиксировано 80 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

От обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности: Архиповка, Николаевка Черниговской области; Марчихина Буда, Белая Береза, Уланово, Барановка, Кучеровка Сумской области; ударам управляемыми авиабомбами подверглись районы населенных пунктов Бояро-Лежачи, Дорошовка Сумской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении украинские защитники отражают две атаки агрессора в районе Волчанска, боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Купянском направлении агрессор активных наступательных действий не проводил.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 9 раз вблизи Липового и в направлении Грековки, Нового Мира, Зеленой Долины. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Сиверском направлении агрессор активных наступательных действий не проводил.

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На Краматорском направлении украинские защитники отбили три попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Часова Яра, Белой Горы и Курдюмовки, еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении противник 10 раз атаковал в районах Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецка, пять боев идут до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 18 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Александрополь, Новоторецкое, Проминь, Елизаветовка, Даченское, Зверево, Удачное, Котляровка и в направлении Новониколаевки и Троицкого. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 13 атак, пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 18 раз атаковал вблизи населенных пунктов Багатир, Константинополь, Отрадное, Ривнополь, Новоселка, Свободное Поле, Привольное и в направлении Новополя, Зеленого Поля. Одиннадцать боестолкновений продолжаются.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма в районах Малых Щербаков и Щербаков.

На Гуляйпольском направлении агрессор активных наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг совершил четыре попытки продвинуться вперед, бои продолжаются в трех локациях.

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Операция ВСУ на Курщине

На Курском направлении украинские защитники отбили три атаки россиян, еще четыре боестолкновения продолжаются. С начала суток противник нанес 5 авиационных ударов, в общем сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам девять управляемых авиационных бомб, и совершил 153 артиллерийских обстрела.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.