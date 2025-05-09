На фронті зафіксовано 80 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті зафіксовано 80 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ситуація на півночі

Від обстрілів з території РФ постраждали прикордонні населені пункти, зокрема: Архипівка, Миколаївка Чернігівської області; Марчихина Буда, Біла Береза, Уланове, Баранівка, Кучерівка Сумської області; ударів керованими авіабомбами зазнали райони населених пунктів Бояро-Лежачі, Дорошівка Сумської області.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку українські захисники відбивають дві атаки агресора в районі Вовчанська, боєзіткнення на даний час тривають.

На Куп’янському напрямку агресор активних наступальних дій не проводив.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 9 разів поблизу Липового та в напрямку Греківки, Нового Миру, Зеленої Долини. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Сіверському напрямку агресор активних наступальних дій не проводив.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 961 970 осіб (+1200за добу), 10 782 танки, 27 552 артсистеми, 22 429 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

На Краматорському напрямку українські захисники відбили три спроби окупантів просунутися вперед у районах Часового Яру, Білої Гори та Курдюмівки, ще чотири боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку противник 10 разів атакував в районах Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька, п’ять боїв точаться дотепер.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 18 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Олександропіль, Новоторецьке, Промінь, Єлизаветівка, Даченське, Звірове, Удачне, Котлярівка та в напрямку Новомиколаївки і Троїцького. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 13 атак, п’ять боєзіткнень досі тривають.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 18 разів атакував поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Новополя, Зеленого Поля. Одинадцять боєзіткнень продовжуються.

Бойові дії на півдні

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили два ворожі штурми в районах Малих Щербаків та Щербаків.

На Гуляйпільському напрямку агресор активних наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири спроби просунутись вперед, бої тривають у трьох локаціях.

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Операція ЗСУ на Курщині

На Курському напрямку українські оборонці відбили три атак росіян, ще чотири боєзіткнення тривають. Від початку доби противник завдав 5 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах дев’ять керованих авіаційних бомб, та здійснив 153 артилерійських обстріли.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.