Рютте поддержал призыв "Коалиции желающих" о безусловном прекращении огня

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал призыв лидеров "Коалиции желающих" относительно 30-дневного прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке Рютте в Х.

"Присоединился к призыву более 20 лидеров "Коалиции желающих" этим утром по продвижению усилий для обеспечения справедливого и прочного мира для Украины. Это начинается с 30-дневного безусловного прекращения огня и должно быть подкреплено продолжающейся и конкретной поддержкой", - написал Рютте.

Он добавил, что сегодняшняя встреча показала, что "мы преданы и продолжаем поддерживать Украину".

Напомним, после встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом и заявили, что Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника, 12 мая.

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