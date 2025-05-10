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Новости Перемирие на 30 дней Переговоры о прекращении огня
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Рютте поддержал призыв "Коалиции желающих" о безусловном прекращении огня

Рютте о прекращении огня

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал призыв лидеров "Коалиции желающих" относительно 30-дневного прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке Рютте в Х.

"Присоединился к призыву более 20 лидеров "Коалиции желающих" этим утром по продвижению усилий для обеспечения справедливого и прочного мира для Украины. Это начинается с 30-дневного безусловного прекращения огня и должно быть подкреплено продолжающейся и конкретной поддержкой", - написал Рютте.

Он добавил, что сегодняшняя встреча показала, что "мы преданы и продолжаем поддерживать Украину".

Напомним, после встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом и заявили, что Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника, 12 мая.

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Автор: 

НАТО (10005) Рютте Марк (360) прекращения огня (183)


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Топ комментарии
+2
Рішучий, ти наш!
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10.05.2025 15:00
+2
Останню заяву Мєдведика він хіба ще не читав ? Там їм всім чітко все пояснили !
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10.05.2025 15:02
+1
НАТА як і омерика спостерігає за спроможними. Незабаром почнуть радитись,а потім «як возьмёмся».Вже смолоскип під сракою ,а вони все радяться.
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10.05.2025 15:12
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Рішучий, ти наш!
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10.05.2025 15:00 Ответить
так вони охочі чи решучі??чи решучоохочі??
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10.05.2025 15:04 Ответить
Останню заяву Мєдведика він хіба ще не читав ? Там їм всім чітко все пояснили !
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10.05.2025 15:02 Ответить
это клоун типа жирика,его даже в рашке не воспринимают серьезно.
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10.05.2025 15:31 Ответить
Там в кожного своя чітка функція
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10.05.2025 16:03 Ответить
НАТА як і омерика спостерігає за спроможними. Незабаром почнуть радитись,а потім «як возьмёмся».Вже смолоскип під сракою ,а вони все радяться.
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10.05.2025 15:12 Ответить
Він може бути презиком після путлера.
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10.05.2025 15:38 Ответить
Хряпнувши стаканюру "вогнянної води" , рашист сказав """Засуньте ці мирні плани у свої пангендерні дупи" . -
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10.05.2025 15:40 Ответить
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10.05.2025 15:46 Ответить
 
 