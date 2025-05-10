Рютте підтримав заклик "Коаліції рішучих" щодо безумовного припинення вогню

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав заклик лідерів "Коаліції охочих" щодо 30-денного припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Рютте у Х.

"Приєднався до заклику більш як 20 лідерів "Коаліції охочих" цього ранку щодо просування зусиль для забезпечення справедливого та тривалого миру для України. Це розпочинається з 30-денного безумовного припинення вогню і має бути підкріплене триваючою та конкретною підтримкою", - написав Рютте.

Він додав, що сьогоднішня зустріч засвідчила, що "ми віддані та продовжуємо підтримувати Україну".

Нагадаємо, після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом та заявили, що Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка, 12 травня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США сподіваються, що Україна та РФ погодяться на 30-денне припинення вогню, - Білий дім