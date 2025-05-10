УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11243 відвідувача онлайн
Новини Перемир’я на 30 днів Переговори про припинення вогню
260 5

Рютте підтримав заклик "Коаліції рішучих" щодо безумовного припинення вогню

Рютте про припинення вогню

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав заклик лідерів "Коаліції охочих" щодо 30-денного припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Рютте у Х.

"Приєднався до заклику більш як 20 лідерів "Коаліції охочих" цього ранку щодо просування зусиль для забезпечення справедливого та тривалого миру для України. Це розпочинається з 30-денного безумовного припинення вогню і має бути підкріплене триваючою та конкретною підтримкою", - написав Рютте.

Він додав, що сьогоднішня зустріч засвідчила, що "ми віддані та продовжуємо підтримувати Україну".

Нагадаємо, після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом та заявили, що Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка, 12 травня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США сподіваються, що Україна та РФ погодяться на 30-денне припинення вогню, - Білий дім

Автор: 

НАТО (6469) Рютте Марк (402) припинення вогню (187)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рішучий, ти наш!
показати весь коментар
10.05.2025 15:00 Відповісти
так вони охочі чи решучі??чи решучоохочі??
показати весь коментар
10.05.2025 15:04 Відповісти
Останню заяву Мєдведика він хіба ще не читав ? Там їм всім чітко все пояснили !
показати весь коментар
10.05.2025 15:02 Відповісти
НАТА як і омерика спостерігає за спроможними. Незабаром почнуть радитись,а потім «як возьмёмся».Вже смолоскип під сракою ,а вони все радяться.
показати весь коментар
10.05.2025 15:12 Відповісти
Нужно потужнее призывать. А то медведев уже показал вам где он вертел ваши призывы🤣
показати весь коментар
10.05.2025 15:20 Відповісти
 
 