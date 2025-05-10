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Новости ПВО Украины Помощь Украине от Великобритании
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Британия вскоре отправит Украине новую версию ПВО Raven, - The Times

Великобритания вскоре отправит Украине новую версию ПВО Raven

В ближайшие недели Великобритания отправит в Украину новейшую версию системы ПВО Raven вместе с партией гораздо более дешевых приманок-муляжей, включая фальшивые ракеты с тепловыми излучателями, которые будут выглядеть как настоящие,

Об этом пишет The Times, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Британии пытаются обмануть российские войска и заставить их думать, что Лондон отправил в Украину больше оружия, чем есть на самом деле, чтобы Россия тратила свою технику на уничтожение дешевых макетов вооружений, а не настоящих комплектов.

По словам полковника Королевской морской пехоты Олли Тодда, ранние поставки системы Raven использовались для защиты президентского дворца Владимира Зеленского.

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Ракеты Asraam, отправленные в Украину, были признаны непригодными для боевого применения в Великобритании из-за строгих норм по срокам хранения. И вместо того чтобы просто использовать их для испытательных пусков, британские военные предложили идею интеграции этих ракет в наземную систему ПВО, которую Украина сможет применять в боевых условиях, рассказал Тодд.

"На сегодня в Украине было осуществлено около 400 запусков этой системы. Эффективность против иранских дронов Shahed и крылатых ракет оценивается в 70%, что делает Raven одной из самых результативных систем ПВО на вооружении Украины. Ракеты можно запускать дистанционно - с помощью пульта", - говорится в статье.

Известно, что система Raven использует устаревшие усовершенствованные ракеты "воздух-воздух" малой дальности (Asraam), а также старые комплектующие от самолетов Hawk, Jaguar и Tornado для создания наземной системы противовоздушной обороны, установленной на транспортных средствах Supacat.

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Великобритания (4992) ПВО (2784) помощь (7831) война в Украине (4223)


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ранні поставки системи Raven використовувалися для захисту президентського палацу Володимира Зеленського Джерело: https://censor.net/ua/n3551513

Ну раз є палац, то може його тепер правильно називати шахом оманським?
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10.05.2025 16:00 Ответить
Злив: https://www.thetimes.com/uk/defence/article/uk-sends-flat-packed-decoys-to-ukraine-in-bid-to-confuse-russian-forces-27lt0kr2d
Кремлівські терористи у захоплені від зливу цієї мабуть конфіденційної інформації цим редактором Таймс, отриманої від її джерел:
https://www.thetimes.com/profile/larisa-brown
Хто б у дружній нам Великий Британії пояснив би цій пані, що її стаття шкодить інтересам України та Великої Британії і не має нічого спільного із свободою слова?
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10.05.2025 16:01 Ответить
змусити їх думати, що Лондон відправив в Україну більше зброї, ніж є насправді, щоб Росія витрачала свою техніку на знищення дешевих макетів озброєнь
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Яка несподівана тактика, хто б міг подумати...
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10.05.2025 16:11 Ответить
Ефективність проти іранських дронів Shahed і крилатих ракет оцінюють у 70%, що робить Raven однією з найрезультативніших систем ППО на озброєнні України
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Якась статистика, змішали тепле з квадратним. Все-одно, що - «Микола вирішував тести 10 і 3 класу, кількість правильних відповідей склала 70%, що робить його найрозумнішим у класі»
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10.05.2025 16:18 Ответить
 
 