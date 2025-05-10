Британия вскоре отправит Украине новую версию ПВО Raven, - The Times

В ближайшие недели Великобритания отправит в Украину новейшую версию системы ПВО Raven вместе с партией гораздо более дешевых приманок-муляжей, включая фальшивые ракеты с тепловыми излучателями, которые будут выглядеть как настоящие,

Об этом пишет The Times, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Британии пытаются обмануть российские войска и заставить их думать, что Лондон отправил в Украину больше оружия, чем есть на самом деле, чтобы Россия тратила свою технику на уничтожение дешевых макетов вооружений, а не настоящих комплектов.

По словам полковника Королевской морской пехоты Олли Тодда, ранние поставки системы Raven использовались для защиты президентского дворца Владимира Зеленского.

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Ракеты Asraam, отправленные в Украину, были признаны непригодными для боевого применения в Великобритании из-за строгих норм по срокам хранения. И вместо того чтобы просто использовать их для испытательных пусков, британские военные предложили идею интеграции этих ракет в наземную систему ПВО, которую Украина сможет применять в боевых условиях, рассказал Тодд.

"На сегодня в Украине было осуществлено около 400 запусков этой системы. Эффективность против иранских дронов Shahed и крылатых ракет оценивается в 70%, что делает Raven одной из самых результативных систем ПВО на вооружении Украины. Ракеты можно запускать дистанционно - с помощью пульта", - говорится в статье.

Известно, что система Raven использует устаревшие усовершенствованные ракеты "воздух-воздух" малой дальности (Asraam), а также старые комплектующие от самолетов Hawk, Jaguar и Tornado для создания наземной системы противовоздушной обороны, установленной на транспортных средствах Supacat.

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