Британія незабаром відправить Україні нову версію ППО Raven, - The Times
Найближчими тижнями Велика Британія відправить в Україну новітню версію системи ППО Raven разом із партією набагато дешевших приманок-муляжів, включно з фальшивими ракетами з тепловими випромінювачами, що виглядатимуть як справжні,
Про це пише The Times, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що у Британії намагаються обдурити російські війська і змусити їх думати, що Лондон відправив в Україну більше зброї, ніж є насправді, щоб Росія витрачала свою техніку на знищення дешевих макетів озброєнь, а не справжніх комплектів.
За словами полковника Королівської морської піхоти Оллі Тодда, ранні поставки системи Raven використовувалися для захисту президентського палацу Володимира Зеленського.
Ракети Asraam, відправлені в Україну, були визнані непридатними для бойового застосування у Великій Британії через суворі норми щодо термінів зберігання. І замість того щоб просто використовувати їх для випробувальних пусків, британські військові запропонували ідею інтеграції цих ракет у наземну систему ППО, яку Україна зможе застосовувати в бойових умовах, розповів Тодд.
"На сьогодні в Україні було здійснено близько 400 запусків цієї системи. Ефективність проти іранських дронів Shahed і крилатих ракет оцінюють у 70%, що робить Raven однією з найрезультативніших систем ППО на озброєнні України. Ракети можна запускати дистанційно - за допомогою пульта", - йдеться у статті.
Відомо, що система Raven використовує застарілі вдосконалені ракети "повітря-повітря" малої дальності (Asraam), а також старі комплектуючі від літаків Hawk, Jaguar і Tornado для створення наземної системи протиповітряної оборони, встановленої на транспортних засобах Supacat.
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Ну раз є палац, то може його тепер правильно називати шахом оманським?
Кремлівські терористи у захоплені від зливу цієї мабуть конфіденційної інформації цим редактором Таймс, отриманої від її джерел:
https://www.thetimes.com/profile/larisa-brown
Хто б у дружній нам Великий Британії пояснив би цій пані, що її стаття шкодить інтересам України та Великої Британії і не має нічого спільного із свободою слова?
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Яка несподівана тактика, хто б міг подумати...
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Якась статистика, змішали тепле з квадратним. Все-одно, що - «Микола вирішував тести 10 і 3 класу, кількість правильних відповідей склала 70%, що робить його найрозумнішим у класі»