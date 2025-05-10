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Британія незабаром відправить Україні нову версію ППО Raven, - The Times

Британія незабаром відправить Україні нову версію ППО Raven

Найближчими тижнями Велика Британія відправить в Україну новітню версію системи ППО Raven разом із партією набагато дешевших приманок-муляжів, включно з фальшивими ракетами з тепловими випромінювачами, що виглядатимуть як справжні,

Про це пише The Times, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у Британії намагаються обдурити російські війська і змусити їх думати, що Лондон відправив в Україну більше зброї, ніж є насправді, щоб Росія витрачала свою техніку на знищення дешевих макетів озброєнь, а не справжніх комплектів.

За словами полковника Королівської морської піхоти Оллі Тодда, ранні поставки системи Raven використовувалися для захисту президентського палацу Володимира Зеленського.

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Ракети Asraam, відправлені в Україну, були визнані непридатними для бойового застосування у Великій Британії через суворі норми щодо термінів зберігання. І замість того щоб просто використовувати їх для випробувальних пусків, британські військові запропонували ідею інтеграції цих ракет у наземну систему ППО, яку Україна зможе застосовувати в бойових умовах, розповів Тодд.

"На сьогодні в Україні було здійснено близько 400 запусків цієї системи. Ефективність проти іранських дронів Shahed і крилатих ракет оцінюють у 70%, що робить Raven однією з найрезультативніших систем ППО на озброєнні України. Ракети можна запускати дистанційно - за допомогою пульта", - йдеться у статті.

Відомо, що система Raven використовує застарілі вдосконалені ракети "повітря-повітря" малої дальності (Asraam), а також старі комплектуючі від літаків Hawk, Jaguar і Tornado для створення наземної системи протиповітряної оборони, встановленої на транспортних засобах Supacat.

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Автор: 

Велика Британія (5622) ППО (3224) допомога (8389) війна в Україні (4258)


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ранні поставки системи Raven використовувалися для захисту президентського палацу Володимира Зеленського Джерело: https://censor.net/ua/n3551513

Ну раз є палац, то може його тепер правильно називати шахом оманським?
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10.05.2025 16:00 Відповісти
Злив: https://www.thetimes.com/uk/defence/article/uk-sends-flat-packed-decoys-to-ukraine-in-bid-to-confuse-russian-forces-27lt0kr2d
Кремлівські терористи у захоплені від зливу цієї мабуть конфіденційної інформації цим редактором Таймс, отриманої від її джерел:
https://www.thetimes.com/profile/larisa-brown
Хто б у дружній нам Великий Британії пояснив би цій пані, що її стаття шкодить інтересам України та Великої Британії і не має нічого спільного із свободою слова?
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10.05.2025 16:01 Відповісти
змусити їх думати, що Лондон відправив в Україну більше зброї, ніж є насправді, щоб Росія витрачала свою техніку на знищення дешевих макетів озброєнь
-------------------

Яка несподівана тактика, хто б міг подумати...
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10.05.2025 16:11 Відповісти
Ефективність проти іранських дронів Shahed і крилатих ракет оцінюють у 70%, що робить Raven однією з найрезультативніших систем ППО на озброєнні України
----------

Якась статистика, змішали тепле з квадратним. Все-одно, що - «Микола вирішував тести 10 і 3 класу, кількість правильних відповідей склала 70%, що робить його найрозумнішим у класі»
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10.05.2025 16:18 Відповісти
Навіщо ця інформація, Німеччина вже зрозуміла, що не треба базікати, а треба робити все тихо. А ми всі карти відкриваємо перед ху....лостаном
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10.05.2025 16:25 Відповісти
 
 