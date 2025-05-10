Отказ РФ от прекращения огня будет рассматриваться как обманчивый маневр, - Макрон

Все отказы России от предложения 30-дневного прекращения огня будут рассматриваться как обманчивый маневр.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с лидерами стран "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая.

В частности, Макрон отметил, что сегодня на встрече "Коалиции желающих" присутствуют пять руководителей стран и еще 20 собирались онлайн.

"Все единодушно сказали и также потом отчитались президенту Трампу, что прекращение огня должно быть безусловным", - подчеркнул он.

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"Все, что будет отговорками, чтобы не переходить в режим прекращения огня, - это будет просто рассматриваться как обманчивый маневр", - добавил Макрон.

Встреча Коалиции желающих 10 мая

Напомним, в субботу, 10 мая 2025 года, в Киеве началась встреча лидеров стран "Коалиции желающих".

В украинскую столицу прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.

По словам главы МИД, Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней начиная уже с 12 мая.