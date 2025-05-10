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Новости Перемирие на 30 дней
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Отказ РФ от прекращения огня будет рассматриваться как обманчивый маневр, - Макрон

Макрон о перемирии

Все отказы России от предложения 30-дневного прекращения огня будут рассматриваться как обманчивый маневр.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с лидерами стран "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая.

В частности, Макрон отметил, что сегодня на встрече "Коалиции желающих" присутствуют пять руководителей стран и еще 20 собирались онлайн.

"Все единодушно сказали и также потом отчитались президенту Трампу, что прекращение огня должно быть безусловным", - подчеркнул он.

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"Все, что будет отговорками, чтобы не переходить в режим прекращения огня, - это будет просто рассматриваться как обманчивый маневр", - добавил Макрон.

Встреча Коалиции желающих 10 мая

Напомним, в субботу, 10 мая 2025 года, в Киеве началась встреча лидеров стран "Коалиции желающих".

В украинскую столицу прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.

По словам главы МИД, Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней начиная уже с 12 мая.

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Як фінт у футболі - давайте більше зброї - лля чого ці еківоки
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10.05.2025 20:35 Ответить
Кацапи ще від совку локшину на вуха розвішують як Європі так і США.
Вони це ковтають і чекають інших результатів.
Ну... Успіхів!!!
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10.05.2025 20:46 Ответить
Може,все ж таки удавку затягнуть?
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10.05.2025 21:03 Ответить
Это уже пошло чистое дрочилово. И так не так, и не так---так. Пусть сначала кацапы прекратят с 12 числа, пусть и с мелкими стычками. Тогда будет видно. Ведь даже если перегрупируются---то и нам тоже самое шанс выпадает. Мессиво кровавое пора заканчивать.
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10.05.2025 21:13 Ответить
Та ні... як раз згода куйла на припинення вогню і є оманливим маневром, як до цього не можна дотумкати...
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10.05.2025 22:11 Ответить
 
 